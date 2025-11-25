Hồ Dầu Tiếng xả lũ về sông Sài Gòn

Tây NinhTrước diễn biến mưa bão phức tạp cộng với tình hình triều cường đang xuống, hồ Dầu Tiếng xả tràn đợt 8 về hạ du.

Đợt xả tràn bắt đầu từ 7h ngày 25/11 với lưu lượng từ 28 đến 200 m3/s, kéo dài đến 2/12.

Động thái được Công ty TNHH MTV Khai thác Thủy lợi Miền Nam thực hiện dựa theo dự báo thời tiết của Trung tâm khí tượng thủy văn Trung ương. Đồng thời hiện nay mực nước cao trình đã 23,90 m, thấp hơn 0,5 m so với mực nước cao nhất trước lũ (24,40 m). Tùy theo thực tế mưa lũ cũng như mực nước triều cường ở hạ du, việc xả lũ có thể điều chỉnh tăng hoặc giảm.

Hồ Dầu Tiếng xả lũ. Ảnh: Thái Hà

Công ty thông báo đến các địa phương, đơn vị có liên quan và người dân ở ven sông Sài Gòn biết để phòng tránh thiệt hại có thể xảy ra và chủ động trong kế hoạch sản xuất.

Theo cơ quan chức năng, lưu lượng xả tối đa 200 m3/s của hồ Dầu Tiếng trong điều kiện bình thường không gây ngập các khu dân cư ven sông Sài Gòn. Tuy nhiên, khi mưa lớn trùng thời điểm xả lũ, nước có thể dâng cao gây ngập cục bộ tại vùng trũng thấp.

Trước đó dự báo ảnh hưởng của cơn bão số 15 sắp đi vào khu vực nước ta, hàng loạt hồ thủy điện, thủy lợi ở khu vực Nam Trung Bộ và Đông Nam Bộ điều tiến hành xả tràn để "cắt lũ" cho hạ du khi đón đợt mưa lớn này. Đặc biệt là các hồ chứa đã "no nước" trên các lưu vực vừa xảy ra các trận lụt lịch sử như sông Ba Hạ, Hinh, Cái Nha Trang, Đồng Nai...

Hồ Dầu Tiếng nằm trên địa bàn ba tỉnh Tây Ninh, TP HCM và Đồng Nai, diện tích hơn 270 km2, dung tích 1,58 tỷ m3 nước ngọt. Công trình phục vụ nhiều mục tiêu như cung cấp nước sinh hoạt, sản xuất, phòng lũ, cải thiện môi trường và chống xâm nhập mặn cho hạ du sông Sài Gòn, Vàm Cỏ Đông.

Phước Tuấn