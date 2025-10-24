Nước tràn bờ kè, gần 100 nhà dân ở TP HCM ngập nặng

Để thoát nước, Phòng Cảnh sát PCCC đã huy động hai máy bơm từ các vùng trũng của khu dân cư ra ngoài sông.

Bà Đỗ Thị Minh Quân, Bí thư phường Bình Quới, cho biết triều cường cao nhất trong nhiều năm qua tại khu vực khiến nhiều căn nhà ngập sâu. Chính quyền rà soát phát hiện nhiều vết nứt trên bờ kè nên báo với thành phố có phương án hỗ trợ khẩn cấp. Địa phương huy động nhiều lực lượng hỗ trợ người dân di dời đồ đạc.