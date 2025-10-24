Nước tràn bờ kè, gần 100 nhà dân ở TP HCM ngập nặng

Tối qua nước sông Sài Gòn bất ngờ dâng cao, làm đổ sập bờ bao khoảng một mét trong quán ăn ở khu dân cư Bình Quới. Nước sông tràn vào trong bếp và sân. Trưa nay, chủ quán huy động người đắp cao bờ kè hạn chế lũ tiếp tục tràn vào.
Nước chảy vào khu bếp quán ăn, một số sọt nhựa, bàn ghế nổi bồng bềnh.
Ở gần đó, bà Phạm Thị Phương (62 tuổi) cho biết, tình trạng ngập đã diễn ra ba ngày nay, nên gia đình phải kê cao bàn ghế, tủ giường.
Nước tràn vào phòng ngủ gia đình bà Phương. Nhiều đồ đạc chỉ kê tạm, chờ nước rút.
Nhiều hộ chờ nước rút dần, vừa đắp cát chắn trước nhà, tát nước và dọn bùn sình ra ngoài.
Dọc đường Bình Quới, người dân dùng bao cát ngăn triều cường tránh nước tràn vào nhà.
Ông Lê Đình Quyết, Trưởng phòng Dự báo Đài Khí tượng Thủy văn Khu vực Nam Bộ và Tây Nguyên, cho biết đợt triều cường vào chiều qua và sáng nay đo tại trạm Phú An (Bến Bạch Đằng, quận 1 cũ) là 1,77 m, bằng mức lịch sử năm 2019. Hôm nay triều cường ở thành phố cao 1,75 m và giảm dần trong mấy ngày tới.
Ông Lê Đình Quyết, Trưởng phòng Dự báo Đài Khí tượng Thủy văn Khu vực Nam Bộ và Tây Nguyên, cho biết đợt triều cường vào chiều qua và sáng nay đo tại trạm Phú An (Bến Bạch Đằng, quận 1 cũ) là 1,77 m, bằng mức lịch sử năm 2019. Hôm nay triều cường ở thành phố cao 1,75 m và giảm dần trong mấy ngày tới.
Đình Văn - Thanh Tùng