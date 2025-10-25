Khu du lịch Bình Quới ở TP HCM ngập một mét

Nước ngập cũng tràn vào phòng kinh doanh và lễ tân nằm giữa khu du lịch. Bên trong, nhiều máy tính, máy in và sổ sách bị thấm nước hư hỏng.

Đại diện đơn vị quản lý cho biết nước dâng quá nhanh làm vỡ tường chắn, khiến nhân viên không kịp di dời đồ đạc. Ngoài thiết bị văn phòng, hơn chục tủ lạnh và đồ dùng nhà bếp cũng hư hại, gây thiệt hại ước tính gần 2 tỷ đồng.

"Dự kiến khu du lịch phải đóng cửa một tuần để dọn dẹp, thay thiết bị mới và vệ sinh", đại diện cho biết.