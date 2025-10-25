Khu du lịch Bình Quới ở TP HCM ngập một mét

Khu du lịch ven sông nổi tiếng ở TP HCM gồm 34 phòng nghỉ, sân khấu, khu vui chơi trẻ em, sân thể thao và nhiều phòng chức năng, nay đều chìm trong biển nước.
Sân khấu, sảnh tiệc và sân pickleball phía trước bị ngập cao đến một mét, khiến nhiều đồ đạc và thiết bị điện tử hư hỏng.
Nhiều người phải lội nước sâu, vất vả khuân loa thùng, ampli từ sân khấu ra ngoài để tránh thấm nước hư hỏng.
Tại khu nhà bếp, mực nước cao gần nửa mét nhấn chìm nhiều đồ đạc.
Dãy phòng nghỉ của khu du lịch cũng bị ngập, nước cuốn theo rác và lá cây tràn vào bên trong.
Cách đó 300 m, một nhà hàng ven sông cũng bị ngập. Tối hai hôm trước, bức tường chắn tại đây bị đổ sập, nước tràn vào khiến nhiều đồ đạc và khu vực ăn uống của khách bị ngập nặng.
Nhân viên nhà hàng bì bõm trong nước ngập thu dọn bàn ghế trôi nổi. Anh Hậu (nhân viên) cho biết, nước dâng từ đêm qua có chỗ đến ngang ngực khiến anh phải chật vật đi lại. Sáng nay, khi nước rút dần, anh bắt đầu dọn dẹp, vệ sinh các phòng ốc.
Tại những chỗ vùng thấp, nhân viên khu du lịch phải chèo ghe để đi lại, dọn dẹp đồ đạc.
Hai ngày qua, TP HCM trải qua đợt triều cường khiến nhiều khu dân cư, đường sa bị ngập nặng, ảnh hưởng sinh hoạt người dân. Hôm 23/10, triều cường 1,77 m ở trạm An Phú (bến Bạch Đằng, quận 1 cũ) được ghi nhận ở mức bằng với kỷ lục của năm 2019.
Ngập khu du lịch Bình Quới
Đình Văn - Quỳnh Trần