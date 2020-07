HLV Sài Gòn FC: 'Khó nuốt trôi nếu đá đẹp mà thua'

TP HCMTheo Chủ kịch kiêm HLV Vũ Tiến Thành, bí quyết giúp Sài Gòn FC dẫn đầu V-League 2020 là lối chơi thực dụng và sự chuẩn bị kỹ lưỡng.

HLV Vũ Tiến Thành như thổi một luồng gió mới vào Sài Gòn FC. Ảnh: Đức Đồng.

- Từ một đội bóng không được đánh giá cao, thậm chí thay tướng ngay sau vòng một, Sài Gòn FC trở thành hiện tượng mùa này với thành tích bất bại và đang đứng đầu bảng V-League 2020. Đâu là bí quyết giúp Sài Gòn FC trưởng thành như vậy?

- Nguyên nhân căn bản nhất là biết người biết ta. Sài Gòn FC xác định thực lực không bằng nhiều đội bóng khác nên luôn chuẩn bị kỹ càng, trên cách đá phá lối chơi của đối thủ.

Phá lối chơi không đồng nghĩa với việc đá láo, đá xấu. Chúng tôi xác định con người của mình chỉ như vậy, không có ngôi sao nào đáng giá nên phải dựa vào tinh thần tập thể. Những ai theo dõi Sài Gòn FC sẽ nhận thấy các cầu thủ của tôi chạy rất nhiều, hỗ trợ cho nhau tối đa. Cứ một cầu thủ đối phương có bóng, ngay lập tức hai, ba thậm chí bốn cầu thủ Sài Gòn FC sẽ theo sát. Bóng đá đối với chúng tôi là như thế. Tôi luôn nhắc cầu thủ rằng muốn chiến thắng thì trước hết không được thua.

- Nói là vậy, nhưng phá lối chơi của đối phương đâu phải là điều dễ dàng?

- Tất nhiên, chúng tôi phải chuẩn bị kỹ lưỡng cho từng trận đấu. Cả ban huấn luyện lẫn cầu thủ ngồi cùng nhau phân tích băng hình các trận đấu, các đối thủ và các cá nhân của họ để biết điểm mạnh - điểm yếu mà đối phó. Tôi còn cắt video những tình huống đáng chú ý của đối phương rồi gửi vào các nhóm chat chung cho cầu thủ nghiên cứu. Chúng tôi nhờ thế mà bắt chết được những ngôi sao như Tiến Linh của Bình Dương, Công Phượng, Phi Sơn của TP HCM hay Văn Quyết, Hùng Dũng... của Hà Nội.

Để cải thiện mặt tâm lý, tôi thường xuyên tìm những triết lý bóng đá bất hủ của các HLV hàng đầu thế giới, dịch ra rồi gửi cho cầu thủ để họ thấm nhuần. HLV Jose Mourinho, hồi còn dẫn dắt Chelsea, từng ví von ông ấy là gà mẹ đang ấp những quả trứng đẹp đẽ. Tại Sài Gòn FC cũng vậy. Các cầu thủ là những quả trứng xinh đẹp nhưng cần gà mẹ để ấp. Tôi đang đóng vai "gà mẹ" để sưởi ấm, chăm sóc cho họ.

Bóng đá bây giờ là khoa học chứ không thể dựa trên sự ngẫu hứng hay kinh nghiệm. Do đó, khi thi đấu với mật độ dày đặc, chúng tôi cũng phải tính toán để cầu thủ được phục hồi tốt nhất. Ở TP HCM mùa này buổi chiều thường mưa to, do đó chúng tôi chuyển sang tập buổi sáng để tận dụng thời gian. Trong các buổi tập trên sân khách, tôi còn đo sức gió, độ ẩm của sân để áp dụng bài tập phù hợp với khí hậu tại địa phương đó...

Công Phượng thi đấu tốt ở V-League năm nay nhưng khi gặp Sài Gòn FC, anh luôn bị số đông cầu thủ theo kèm và không thể hiện được nhiều. Ảnh: Đức Đồng.

- Suốt từ đầu mùa, Sài Gòn FC mới thủng lưới ba bàn. Đâu là nguyên nhân giúp đội bóng của ông chắc chắn đến vậy?

- Chúng tôi là một tập thể đoàn kết từ Ban lãnh đạo đến Ban huấn luyện và cầu thủ. Tôi luôn nhắc các cầu thủ rằng bóng đá là môn chơi tập thể, và bên cạnh việc đá bóng vì khán giả, họ còn đá vì chính cuộc sống của mình nữa. Do đó, các cầu thủ luôn ý thức rất cao.

Trong ba bàn thua mà chúng tôi nhận, bàn đầu tiên là trận gặp Đà Nẵng. Lúc đó đội dẫn 4-0 và gần hết giờ nên các cầu thủ thiếu tập trung, thiếu quyết liệt và để đối phương đánh đầu tung lưới. Bàn thứ hai là trận đấu HAGL. Hàng thủ bẫy việt vị nhưng Nguyễn Văn Toàn chuyền quá đẹp cho Chevaughn Walsh nên chúng tôi bị thủng lưới. Bàn thua thứ ba là quả phạt đền ở trận gặp Hà Tĩnh, do hậu vệ Tấn Tài phạm lỗi.

Như tôi đã nói, để chiến thắng thì trước hết phải không thua. Các cầu thủ phòng ngự đã làm rất tốt công việc đó. Ngoài ra, chúng tôi may mắn sở hữu ngoại binh Ahn Byung-Keon. Trung vệ này không chỉ giỏi chuyên môn mà còn tận tình hướng dẫn cho các đồng đội thi đấu nữa.

- Dù dẫn đầu bảng, lượng khán giả đến sân theo dõi Sài Gòn FC không nhiều. Ông nghĩ sao khi có ý kiến cho rằng đó là do đội bóng chơi thực dụng?

- Với tôi, bóng đá là kết quả, người ta chỉ nhớ đội vô địch chứ ít ai nhớ kẻ về nhì.

Chúng tôi có cách làm bóng đá khác các đội khác. Chúng tôi không mua ngôi sao để kéo khán giả, cũng không "thuê" khán giả đến sân mà chúng tôi có quan niệm "vì yêu mà đến". Tức là, khán giả yêu mình hay không thì họ đến chứ không ép buộc. Mà để yêu thì phải có thành tích. Chúng tôi đang cố kiếm tìm những danh hiệu, và đó là hành trình dài chứ không thể ngày một, ngày hai.

Còn về bóng đá đẹp, thực ra ai cũng muốn. Nhưng đẹp mà không thắng thì không được. Đã vào sân ai cũng muốn thắng, chứ đá đẹp mà thua thì khó nuốt trôi lắm. Như trận đấu ở vòng 9 với Thanh Hoá, sau khi tạo được cách biệt an toàn về tỷ số, chúng tôi đã chuyển sang chơi tấn công đẹp mắt. Đó quả là một trận đấu hay, với chiến thắng ba bàn và tạo ra vô số cơ hội khác. Chính các lãnh đạo đội bóng cũng thích thú, và thưởng vượt khung 700 triệu đồng thay vì 350 triệu đồng như quy định.

Sắp tới, chúng tôi cũng sẽ chơi đẹp nhưng đi cùng với đó là tính hiệu quả nữa.

HLV Vũ Tiến Thành ăn mừng cùng các cầu thủ Sài Gòn. Ảnh: Đức Đồng.

- Vậy mục tiêu tiếp theo của Sài Gòn FC là gì?

- Khi nhận lời đến Sài Gòn FC, tôi đã nghiên cứu kỹ lưỡng CLB này. Do đó, sau vòng một, khi anh Hoàng Văn Phúc từ chức, lãnh đạo tìm không ra người thay thế, tôi đã đảm nhiệm luôn vai trò HLV. Ngay buổi đầu tiên, tôi đã thuộc hầu hết tên các cầu thủ và nhận thấy đây là tập thể có thực lực chứ không yếu kém như bên ngoài đánh giá. Vấn đề là phải tìm ra lối chơi đúng thực lực của các cầu thủ.

Mùa này, chúng tôi đặt ra mục tiêu cho mình là top 8 rồi top 5. Nhiều người liệt Sài Gòn FC vào danh sách ứng viên vô địch, nhưng chúng tôi không dám nhận. Bởi nhiều đội bóng khác còn mạnh hơn chúng tôi và chặng đường phía trước còn dài, chưa nói được điều gì. Để vô địch cũng cần may mắn nữa.

Đức Đồng