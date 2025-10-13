HLV Malaysia gặp rắc rối vì phát biểu về án phạt của FIFA

MalaysiaHLV Peter Cklamovski chịu áp lực lớn vì những nhận xét được cho là thiếu tôn trọng Liên đoàn bóng đá Malaysia liên quan đến án phạt của FIFA.

Ngày 9/10, ở lượt ba bảng F vòng loại cuối Asian Cup 2027, Malaysia hạ chủ nhà Lào 3-0. Sau trận, HLV Cklamovski đứng ra bảo vệ Tunku Ismail Sultan Ibrahim - vị Nhiếp chính vương bang Johor và Chủ tịch CLB Johor Darul Tazim, người đang bị chỉ trích vì đứng sau quá trình nhập tịch cho 7 cầu thủ gốc nước ngoài.

"Tất cả những rắc rối đang xảy ra với FIFA, những sai sót hành chính hay bất cứ điều gì, đều là lỗi của Liên đoàn bóng đá Malaysia (FAM)", Cklamovski nói. "Đó không phải lỗi của Tunku Ismail. Tôi muốn gửi thông điệp mạnh mẽ đến người dân Malaysia rằng nếu không có ông ấy, bóng đá Malaysia đã bị xóa sổ từ lâu rồi".

HLV Cklamovski của tuyển Malaysia trong buổi tập thử sân Bukit Jalil tối 9/6/2025, một ngày trước trận gặp Việt Nam tại lượt hai bảng F vòng loại cuối Asian Cup 2027. Ảnh: Hai Tư

Phát biểu của Cklamovski được cho làm gia tăng sự căng thẳng trong bối cảnh FAM đang nỗ lực kháng cáo quyết định kỷ luật lên Ủy ban Khiếu nại FIFA.

Cựu tuyển thủ Datuk Jamal Nasir cho rằng HLV người Australia đã "vượt quá giới hạn" và "thiếu tôn trọng" FAM. "Nếu có quyền, tôi sẽ sa thải ông ta ngay lập tức", Jamal cho hay. "Ai cũng có thể trả tiền cho ông ta, nhưng khi đã dẫn dắt đội tuyển Malaysia tức là đại diện cho quốc gia. Bạn phải tôn trọng FAM. Không có họ, ĐTQG sẽ không tồn tại".

Cựu hậu vệ Pahang FC này cũng cho rằng FAM không nên im lặng trong các sự việc liên quan đến án phạt của FIFA. Ông coi việc lên tiếng là cách để giữ vững lập trường. Bên cạnh đó, Jamal kêu gọi FAM, cầu thủ, người hâm mộ cùng nhau sát cánh ủng hộ ĐTQG vượt qua khó khăn.

Malaysia đang đối diện một cuộc khủng hoảng toàn diện, khi bị FIFA kết tội làm giả hồ sơ cho 7 cầu thủ nhập tịch. Nhóm này đang chịu án cấm thi đấu một năm, kể từ khi có quyết định là 26/9. Theo Ủy ban kỷ luật FIFA (FDC), đã có sự chênh lệch nghiêm trọng giữa giấy khai sinh mà FAM nộp và bản gốc do FIFA thu thập, cho thấy nơi sinh thật của ông hoặc bà các cầu thủ này đều nằm ngoài lãnh thổ Malaysia.

Malaysia vẫn được phép chơi các trận tiếp theo ở vòng loại cuối Asian Cup 2027 - nơi họ đang đứng đầu bảng F với 9 điểm qua ba lượt trận. Nhưng, đội tuyển nước này có thể bị xử thua 0-3 trước Việt Nam vì dùng 7 cầu thủ không đủ tư cách thi đấu trong trận thắng 4-0 hồi tháng 6.

Trước áp lực dư luận, hôm nay Cklamovski đã lên tiếng cho rằng có thể quan điểm của ông đã bị hiểu sai. "Nếu mọi người thấy tôi không tôn trọng FAM, tôi xin lỗi. Nhưng, tôi không có ý đó", ông nói. "Tôi nói dựa trên những gì FAM đã phát biểu. Họ tuyên bố có lỗi hành chính và tôi chỉ nhắc lại. Tôi không liên quan đến câu chuyện ấy".

Cklamovski từng làm trợ lý của Ange Postecoglu ở tuyển Australia giai đoạn 2014-2017, với thành tích vô địch Asian Cup 2015 và dự World Cup 2014.

Sau trận thắng Việt Nam cách đây bốn tháng, Cklamovski từng cho rằng màn trình diễn của đội tuyển sẽ tiếp thêm niềm tin và giúp nền bóng đá Malaysia đoàn kết hơn. Tuy nhiên, phát biểu vừa qua lại bị cho tăng tính chia rẽ. "Khi mới đến, ông ta luôn nói về đoàn kết, tinh thần đồng đội và hòa hợp", Jamal Nasir nói thêm. "Nhưng giờ, lời nói của ông ta lại gây chia rẽ".

FAM chưa đưa ra bình luận về phát biểu của HLV Cklamovski. Điều 91 trong Quy định của FAM, các quan chức bị cấm đưa ra những tuyên bố công khai chỉ trích ban quản lý FAM hoặc làm hoen ố hình ảnh của FAM. Người vi phạm có thể bị cảnh cáo, phạt tiền hoặc đình chỉ công tác.

Quyền chủ tịch FAM Datuk Yusoff Mahadi cũng không muốn bàn về sự việc này. Thay vào đó, ông kêu gọi đội tuyển tập trung vào trận gặp Lào ở lượt về tại sân Bukit Jalil, Kuala Lumpur vào ngày 14/6. "HLV Cklamovski được khuyên tập trung vào trận đấu với Lào ở vòng loại cuối Asian Cup 2027", ông Mahadi cho biết. "Tôi tin rằng người hâm mộ sẽ lấp đầy khán đài, vì họ muốn thấy màn trình diễn tốt hơn với đội hình mới".

Trung Thu (theo New Straits Times)