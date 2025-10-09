Malaysia thắng liền ba trận ở vòng loại cuối Asian Cup 2027

LàoMalaysia thắng dễ Lào 3-0 ở lượt ba để củng cố ngôi đầu bảng F vòng loại cuối Asian Cup 2027, tối 9/10.

* Ghi bàn: Aiman 53’, Cools 68’, Halim 90’+8

Malaysia đang có phong độ tốt khi đánh bại Nepal 2-0 và đè bẹp Việt Nam 4-0 ở hai lượt trước. Tuy nhiên, chiến dịch của họ bị phủ bóng đen bởi án phạt gần đây từ FIFA, do sử dụng bảy cầu thủ nhập tịch có giấy tờ giả trong trận thắng Việt Nam.

Dù vậy, ban tổ chức vòng loại cuối Asian Cup 2027 là LĐBĐ châu Á (AFC) vẫn chờ phán quyết cuối cùng từ Ủy ban khiếu nại FIFA hoặc Tòa án Trọng tài thể thao. Hiện tại, Malaysia vẫn dẫn đầu bảng F với sáu điểm cùng hiệu số bàn thắng +6. Việt Nam và Lào xếp sau với ba điểm ít hơn.

Malaysia (áo vàng) thắng Lào 3-0 ở lượt ba bảng F vòng loại cuối Asian Cup 2027, trên sân Quốc gia Lào mới ngày 9/10/2025. Ảnh: MalaysiaNT

HLV Peter Cklamovski khẳng định không để án phạt của FIFA làm cầu thủ phân tâm khi gặp Lào trên sân đối phương. Đây là lần thứ 20 hai đội gặp nhau. Trước đó, Malaysia thắng 13, hòa 5 và thua 1. Chiến thắng duy nhất của Lào với tỷ số 1-0 diễn ra vòng bảng SEA Games 1997.

Malaysia vào trận với bốn cầu thủ nhập tịch, trong đó Romel Morales là gốc Colombia hoàn toàn. Ba cầu thủ lai có đội trưởng Dion Cools (gốc Bỉ), Lavere Corbin-Ong (Barbados) và Nooa Laine (Phần Lan). Dù vậy, đội vẫn chơi lấn lướt hoàn toàn, chỉ thiếu bàn thắng ngay từ hiệp một khi Aiman và Morales bỏ lỡ những cơ hội ngon ăn.

Sang hiệp hai, Morales mở màn bằng cú sút trong vòng cấm bị thủ môn Lomalath cản phá. Nhưng ngay tình huống sau, Arif Aiman tỏa sáng mở tỷ số. Tiền vệ sinh năm 2002 cầm bóng tự tin trước vòng cấm, rồi ngoặt bóng lừa hai cầu thủ Lào trước khi sút chân phải căng vào góc thấp trái thành bàn.

Bàn thắng giải tỏa tâm lý và giúp các đôi chân cầu thủ khách thanh thoát hơn. Đến phút 69, Corbin-Ong tạt từ biên trái để Dion Cools bật cao đánh đầu nhân đôi cách biệt. Đây là bàn thứ hai liên tiếp của hậu vệ đang chơi tại J-League 1 cho Cerezo Osaka.

Tỷ số 3-0 được ấn định ở phút bù thứ tám từ pha phản công nhanh. Faisal Halim đi bóng lắt léo trước khi đánh bại thủ môn Lào trong thế đối mặt.

Malaysia củng cố ngôi đầu bảng F với 9 điểm tuyệt đối, ghi 9 bàn và chưa để thủng lưới. Đến ngày 14/10, đoàn quân của Peter Cklamovski sẽ tiếp Lào trên sân nhà.

Hiếu Lương