LĐBĐ châu Á: 'Malaysia có thể bị xử thua Việt Nam 0-3'

Tổng thư ký LĐBĐ châu Á (AFC) Windsor John Paul lần đầu xác nhận khả năng Malaysia bị xử thua Việt Nam 0-3 ở vòng loại Asian Cup 2026 nếu khiếu nại không thành công.

"Sử dụng cầu thủ không đủ tư cách thi đấu là vi phạm rõ ràng", báo Indonesia Bolasport dẫn lời ông Windsor ngày 7/10. "Sau khi điều tra, nếu xác minh cầu thủ đó không có tư cách thi đấu, kết quả trận đấu sẽ bị hủy và chiến thắng được trao cho đối thủ với tỷ số 3-0".

Theo Windsor, quy định này đã được nêu rõ trong điều lệ Liên đoàn bóng đá châu Á (AFC) và các giải châu lục. "Tất cả quyết định kỷ luật sẽ do Ủy ban kỷ luật đưa ra, dựa trên mức độ nghiêm trọng của vụ việc", ông nói thêm. "Nếu các quy trình pháp lý được hoàn tất và kết luận là không hợp lệ, AFC sẽ áp dụng hình thức trừ điểm tự động".

Tổng thư ký LĐBĐ châu Á, ông Windsor John. Ảnh: AFC

Ông Windsor 64 tuổi, người Malaysia, đã làm Tổng thư ký AFC 10 năm qua. Ông cho biết AFC sẽ chờ kết quả khiếu nại của Liên đoàn bóng đá Malaysia (FAM) lên FIFA và Tòa Trọng tài Thể thao (CAS). "Sau khi có phán quyết cuối cùng, chúng tôi sẽ chuyển kết quả đến Ủy ban kỷ luật AFC để xem xét theo quy định của giải đấu", ông Windsor giải thích.

Vụ bê bối của Malaysia khởi nguồn từ tối 26/9, khi FIFA thông báo phạt nặng FAM, và cấm thi đấu một năm với 7 cầu thủ nhập tịch Malaysia, gồm Gabriel Palmero, Jon Irazabal (gốc Tây Ban Nha), Facundo Garces, Rodrigo Holgado, Imanol Machuca (gốc Argentina), Joao Figueireido (gốc Brazil) và Hector Hevel (gốc Hà Lan). Lý do được đưa ra khi đó là làm giả hồ sơ cầu thủ.

Đến tối 6/10, FIFA công bố bản án kỷ luật chi tiết dài 19 trang, nêu rõ bằng chứng cho thấy FAM và 7 cầu thủ nhập tịch đã sử dụng giấy tờ giả trong quá trình xác minh nguồn gốc ông bà để xin nhập tịch.

Trong bản án, FAM từng gửi cho FIFA các giấy khai sinh ghi rằng ông hoặc bà của 7 cầu thủ này sinh tại Malaysia - yếu tố quan trọng để được nhập tịch theo huyết thống. Tuy nhiên, FIFA đã tìm được giấy khai sinh gốc chứng minh họ sinh tại Argentina, Brazil, Hà Lan và Tây Ban Nha, không phải Malaysia.

Sau khi nhận được quyết định kể trên từ FIFA, FAM có ba ngày để thông báo có kháng cáo hay không, năm ngày để nộp đơn chính thức, và 10 ngày tiếp theo để gửi đơn yêu cầu phúc thẩm. Nếu tiếp tục khiếu nại lên CAS, tòa này sẽ là cấp cuối cùng trước khi AFC đưa ra quyết định.

Figueireido rê qua Tiến Anh (trái) và Xuân Mạnh trong trận Malaysia thắng Việt Nam 4-0 ở lượt hai bảng F vòng loại cuối Asian Cup 2027, trên sân Bukit Jalil, Malaysia ngày 10/6/2025. Ảnh: Hai Tư

Trong kết luận hôm qua, FIFA cho rằng FAM "thiếu cẩn trọng nghiêm trọng", làm giả hoặc làm sai lệch giấy tờ và vi phạm Điều 22 Quy định kỷ luật FIFA. Kết quả, FAM bị phạt 350.000 franc Thụy Sĩ (khoảng 11,5 tỷ đồng), còn 7 cầu thủ bị phạt mỗi người 2.000 franc Thụy Sĩ, đồng thời bị cấm tham gia mọi hoạt động bóng đá trong 12 tháng.

Ủy ban kỷ luật FIFA nhấn mạnh hành vi của FAM làm suy yếu tính liêm chính của hệ thống quản lý bóng đá quốc tế và nguyên tắc fair-play, đồng thời ảnh hưởng trực tiếp đến tính hợp lệ của trận đấu giữa Malaysia và Việt Nam. Bản án cũng cho biết, một đội khiếu nại FIFA chỉ một ngày sau trận đấu, nhưng không nêu rõ danh tính.

Ngay sau khi FIFA công bố văn bản chi tiết, FAM ra thông cáo phản bác, cho rằng các lập luận của FIFA không chính xác và không công bằng.

FAM khẳng định tất cả hồ sơ nhập tịch đều được chuẩn bị và xác minh hợp pháp bởi các cơ quan có thẩm quyền trong nước, và họ chỉ thực hiện các thủ tục theo quy định của pháp luật Malaysia. "FAM không có lý do hoặc quyền hạn để chất vấn quyết định của chính quyền. Chúng tôi đã xin xác nhận từ FIFA về tư cách thi đấu của các cầu thủ, và hành động trong thiện chí", tuyên bố của FAM có đoạn.

FAM cũng nhấn mạnh họ không được phép tiết lộ thông tin về hộ chiếu hoặc quy trình xác minh quốc tịch, vì đây là tài liệu mật theo Đạo luật Bí mật Chính thức năm 1972 và Đạo luật Hộ chiếu năm 1966. Họ có nghĩa vụ pháp lý phải bảo mật thông tin này, chỉ chia sẻ với FIFA trong quá trình giải quyết vụ việc.

Không chỉ đội tuyển quốc gia, CLB Johor Darul Takzim (JDT), đương kim vô địch Malaysia, cũng đứng trước nguy cơ bị trừ điểm hoặc loại khỏi AFC Champions League Elite, nếu bị xác định sử dụng cầu thủ nhập tịch không đủ tư cách. Theo điều lệ AFC Champions League, bất kỳ đội nào sử dụng cầu thủ không đủ tư cách thi đấu đều bị xử thua 0-3 trong mọi trận liên quan, đồng thời có thể bị loại khỏi giải và phạt tài chính.

AFC cho biết họ đang thu thập hồ sơ cầu thủ của JDT thi đấu tại vòng bảng, đặc biệt là những người trùng tên trong danh sách bị FIFA kết tội.

Hoàng An tổng hợp