HLV Kewell xin dừng trận đấu ở V-League vì mưa to

TP HCMSợ cầu thủ chấn thương khi thi đấu dưới mưa lớn, HLV của CLB Hà Nội Harry Kewell xin tạm dừng trận đấu và được chấp thuận, tối 25/10.

Tối 25/10, Becamex TP HCM tiếp Hà Nội ở vòng 8 V-League 2025-2026. Cơn mưa lớn tại đất Thủ trút xuống khiến mặt sân Gò Đậu (Bình Dương cũ) sũng nước. Dù vậy, trận đấu vẫn diễn ra như kế hoạch. Cầu thủ hai đội chủ yếu phá bóng bổng ra xa, không thể phối hợp.

HLV Kewell liên tục phàn nàn và yêu cầu trọng tài dừng trận CLB Becamex TP HCM - Hà Nội ở vòng 8 V-League 2025-2026 khi trời mưa lớn. Ảnh: Đức Đồng

HLV Kewell ban đầu ngồi trong khu kỹ thuật tránh mưa. Nhưng thấy các học trò thi đấu lăn xả, tranh chấp máu lửa dưới mưa, ông đã bật dậy, ra đứng sát đường biên. Chiến lược gia người Australia liên tục đề nghị trọng tài cho dừng trận đấu. Tuy nhiên, trọng tài chính Nguyễn Mạnh Hải chưa nhận được tín hiệu từ ban tổ chức nên sau nhiều lần trao đổi vẫn để trận cầu tiếp tục.

Phải đến phút 23, khi cơn mưa càng nặng hạt, bóng không thể lăn, ông Hải mới hội ý với đội trưởng hai đội rồi cho dừng trận đấu. Cầu thủ hai đội vào phòng thay đồ chờ đợi. HLV Kewell sau đó tiếp tục phàn nàn với tổ trọng tài.

"Tôi thực sự lo lắng cho cầu thủ khi họ thi đấu trong mưa, mặt sân như vậy rất khó di chuyển, dễ trượt ngã và chấn thương", ông chia sẻ sau trận. "Khán giả đến sân để xem các pha bóng đẹp chứ không phải xem cầu thủ phá bóng trong mưa. Vì vậy, hoãn trận đấu là rất cần thiết".

Sau khoảng 20 phút, khi hết mưa và sân hết nước, trận đấu tiếp tục. Hà Nội thủng lưới ở phút 24 nhưng sau đó ghi liền ba bàn để dẫn ngược 3-1. Cuối trận họ nhận thêm bàn thua từ phạt đền nhưng vẫn bảo toàn chiến thắng 3-2.

Kết quả này giúp tân HLV Kewell có chiến thắng đầu tiên sau hai trận dẫn dắt Hà Nội. "Tôi không nghĩ chúng tôi may mắn vì đối phương hỏng phạt đền trước đó. Thậm chí tôi mừng vì các cầu thủ đã thích nghi nhanh. Bóng đá là một quá trình, cần nhìn vào toàn bộ cục diện trận đấu chứ không phải là một hai khoảnh khắc", ông Kewell nói.

Cầu thủ CLB Becamex TP HCM và Hà Nội thi đấu trong mưa ở đầu trận tại vòng 8 V-League 2025-2026, tối 15/10. Ảnh: Đức Đồng

HLV Kewell, sinh năm 1978, tại Australia. Thời còn thi đấu, ông từng 56 lần khoác áo tuyển Australia, ghi 17 bàn và dự hai kỳ World Cup 2006 và 2010. Ở cấp CLB, cựu tiền đạo này là ngôi sao tại Ngoại hạng Anh trong màu áo Leeds United rồi Liverpool. Kewell là thành viên Liverpool vô địch Champions League 2004-2005 rồi đoạt Cup FA mùa 2005-2006.

Sau khi giải nghệ ở tuổi 36 trong màu áo Melbourne Heart năm 2014, Kewell bắt đầu sự nghiệp cầm quân từ năm 2017. Ông đã dẫn dắt các CLB tại Anh như Crawley Town, Notts County, Oldham Athletic và Barnet. Năm 2022, Kewell gia nhập CLB Scotland Celtic với vai trò trợ lý cho HLV Angel Postecoglou. Đầu năm 2024, ông trở lại châu Á làm HLV trưởng CLB Nhật Bản Yokohama F. Marinos. Dưới sự dẫn dắt của Kewell, Yokohama giành vị trí á quân AFC Champions League 2023-2024.

Nhà cầm quân người Australia nhận lời làm HLV trưởng Hà Nội hôm 9/10 và có trận ra mắt thua Ninh Bình 1-2 ở vòng 7 hôm 18/10. Nhưng với chiến thắng đầu tay này, đội bóng Thủ đô đã vươn lên thứ 6 với 11 điểm.

