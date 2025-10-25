Đỗ Hoàng Hên giúp Hà Nội FC thắng ngược TP HCM

Đây là bàn đầu tiên của tiền vệ mang áo số 11 sau hai trận chơi cho Hà Nội FC. Trước đó, anh không thi đấu do chưa có quốc tịch Việt Nam.

Đỗ Hoàng Hên tên thật là Hendrio Araujo da Silva, sinh ngày 16/5/1994 tại Sao Paulo, Brazil. Anh từng ăn tập tại lò đạo tạo trẻ của La Masia (Barca), Real Betis, Recreativo de Huelva, và thi đấu cho nhiều CLB ở châu Âu, Nam Mỹ trước khi đến Việt Nam cuối 2020 rồi toả sáng trong 5 năm qua.

Hôm 17/10 vừa qua, anh được trao quốc tịch Việt Nam để thi đấu như một cầu thủ nội.