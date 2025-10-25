Đỗ Hoàng Hên giúp Hà Nội FC thắng ngược TP HCM

Phút 57 trận TP HCM - Hà Nội, đội khách được phạt đền. Tiền vệ Đỗ Hoàng Hên nhận trách nhiệm thực hiện. Anh bình tĩnh cứa lòng hạ gục thủ môn Minh Toàn nâng tỷ số 2-1 cho đội khách.
Đây là bàn đầu tiên của tiền vệ mang áo số 11 sau hai trận chơi cho Hà Nội FC. Trước đó, anh không thi đấu do chưa có quốc tịch Việt Nam.
Đỗ Hoàng Hên tên thật là Hendrio Araujo da Silva, sinh ngày 16/5/1994 tại Sao Paulo, Brazil. Anh từng ăn tập tại lò đạo tạo trẻ của La Masia (Barca), Real Betis, Recreativo de Huelva, và thi đấu cho nhiều CLB ở châu Âu, Nam Mỹ trước khi đến Việt Nam cuối 2020 rồi toả sáng trong 5 năm qua.
Hôm 17/10 vừa qua, anh được trao quốc tịch Việt Nam để thi đấu như một cầu thủ nội.
Mặt sân bị đọng nước khiến, cầu thủ không thể thi đấu như chiến thuật đề ra. HLV Hà Nội FC Harry Kewell thường xuyên phản ứng, góp ý để trọng tài dừng trận đấu.
Phải đến phút 24, sau khi nhận được thông tin từ ban tổ chức, trọng tài chính Nguyễn Mạnh Hải mới hội ý với cầu thủ hai đội và HLV Kewell để tạm dừng trận đấu trong 15 phút.
Sau khi tạnh mưa, mặt sân còn trơn, nhưng hai đội vẫn ra sân thi đấu tiếp. Chỉ một phút sau, tiền vệ Nguyễn Trần Việt Cường ghi bàn giúp chủ nhà vượt lên dẫn 1-0.
Bàn thua buộc đội khách dồn lên tấn công liên tục với các pha bóng bổng được rót về phía khung thành TP HCM.
Sang hiệp hai, sau khi bị thủng lưới 1-2 bởi bàn của Hoàng Hên, TP HCM cũng có cơ hội gỡ hoà 2-2 khi họ được phạt đền. Tuy nhiên, ngoại binh Ugochukwu lại sút vọt xà lỡ cơ hội.
Đến phút 90+9, đội chủ nhà lại được phạt đền khi hậu vệ Hà Nội FC để bóng chạm tay trong vòng cấm. Lần này trung vệ Ferreira thực hiện thành công để gỡ 2-3.
Đức Đồng