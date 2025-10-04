Harry Kewell làm HLV trưởng Hà Nội FC

Cựu tiền đạo Liverpool và tuyển Australia - Harry Kewell - vừa được bổ nhiệm làm HLV trưởng Hà Nội FC thi đấu ở V-League mùa này.

Thông báo của CLB Hà Nội về HLV trưởng Harry Kewell sáng 4/10.

Sau khởi đầu không tốt ở V-League, Hà Nội FC chia tay HLV người Nhật Makoto Teguramori và đưa ông Yusuke Adachi làm HLV tạm quyền.

Với quyết định bổ nhiệm Kewell làm HLV trưởng hôm nay 4/10, ông Adachi sẽ trở lại vị trí Giám đốc kỹ thuật.

Sau 6 vòng, Hà Nội FC hiện đứng thứ 6 V-League 2025-2026 với hai thắng, hai hòa và hai thua. Do giải vừa tạm nghỉ để tuyển Việt Nam tập trung dịp FIFA Days tháng 10, HLV Kewell sẽ ra mắt sân cỏ Việt Nam khi Hà Nội tiếp Ninh Bình ở vòng 7 V-League vào ngày 18/10 trên sân Hàng Đẫy.

HLV Kewell, sinh năm 1978, tại Australia. Thời còn thi đấu, ông từng 56 lần khoác áo tuyển Australia, ghi 17 bàn và dự hai kỳ World Cup 2006 và 2010. Ở cấp CLB, cựu tiền đạo này là ngôi sao tại Ngoại hạng Anh trong màu áo Leeds United rồi Liverpool. Kewell là thành viên Liverpool vô địch Champions League 2004-2005 rồi đoạt Cup FA mùa 2005-2006.

Harry Kewell (trái) mừng chức vô địch UEFA Champions League 2004/2005 cùng CLB Liverpool. Ảnh: Liverpool FC

Sau khi giải nghệ ở tuổi 36 trong màu áo Melbourne Heart năm 2014, Kewell bắt đầu sự nghiệp cầm quân từ năm 2017. Ông đã dẫn dắt các CLB tại Anh như Crawley Town, Notts County, Oldham Athletic và Barnet.

Năm 2022, Kewell gia nhập CLB Scotland Celtic với vai trò trợ lý cho HLV Angel Postecoglou. Đầu năm 2024, ông trở lại châu Á làm HLV trưởng CLB Nhật Bản Yokohama F. Marinos. Dưới sự dẫn dắt của Kewell, Yokohama giành vị trí á quân AFC Champions League 2023-2024.

"Với kinh nghiệm dày dạn tại châu Âu cả trong sự nghiệp cầu thủ lẫn công tác huấn luyện, HLV Kewell được kỳ vọng sẽ mang đến làn gió mới, góp phần nâng tầm CLB trên hành trình chinh phục các mục tiêu ở đấu trường trong nước và khát vọng vươn tầm châu lục", thông báo của Hà Nội FC hôm nay có đoạn.

Đức Đồng