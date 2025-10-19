HLV Harry Kewell: 'Hà Nội FC chơi đẹp, nhưng không may'

Hà NộiHLV Harry Kewell tiếc nuối khi Hà Nội FC thua Ninh Bình 1-2 ở trận ra mắt, nhưng tin rằng đội bóng đang đi đúng hướng và cần làm việc chăm chỉ hơn.

Trên sân Hàng Đẫy tối 18/10, Hà Nội FC kiểm soát bóng 60%, tung ra 19 pha dứt điểm với sáu trúng đích nhưng chỉ ghi một bàn nhờ công Lê Xuân Tú. Đội có một cú sút dội cột dọc của Nguyễn Hai Long trong hiệp một, và dội xà của Đậu Văn Toàn trong hiệp hai. 45 phút đầu tiên cũng chứng kiến nhiều pha ban bật một chạm đẹp mắt nhưng còn thiếu chính xác ở đường chuyền cuối.

Sau trận, HLV Harry Kewell tiếc nuối khi các học trò tạo ra nhiều cơ hội và chơi tốt ở nhiều khu vực. "Chúng tôi đã chơi đủ tốt để thắng, chơi một thứ bóng đá đẹp nhưng không may mắn", Kewell nói ở họp báo sau trận. "Các cầu thủ đang chơi theo cách giải trí nhất, nhưng không thể ghi bàn thì thất bại sẽ đến".

HLV Harry Kewell chỉ đạo trong trận Hà Nội FC thua Ninh Bình 1-2 ở vòng 7 V-League 2025-2026, trên sân Hàng Đẫy, Hà Nội ngày 18/10/2025. Ảnh: Hoàng Huynh

HLV Kewell đánh giá Ninh Bình đang dẫn đầu V-League nên có tinh thần tốt, đồng thời là đội bóng chơi trực diện với các tiền đạo tốt. Họ chỉ cần hai cơ hội để kết liễu Hà Nội FC nhờ những quả phạt góc biên trái của Nguyễn Hoàng Đức. Daniel Dos Anjos đánh đầu dũng mãnh ở phút 68, trước khi Nguyễn Quốc Việt vô-lên chân phải ở sát vòng cấm vào góc cao phải ở phút 80.

"Không có gì để biện minh cả. Chúng tôi phải phòng ngự tốt hơn", HLV Kewell cho hay. "Trận thua này đau đớn nhưng cách chơi của đội đúng ý tôi. Sau đây, toàn đội phải trở lại và tập luyện chăm chỉ hơn".

HLV Kewell đến Việt Nam vào đầu tháng này và ra mắt Hà Nội FC hôm 9/10. Ông mới có 10 ngày để làm việc trực tiếp với đội, và trước mắt được kỳ vọng giúp lấy lại sự tự tin cho cầu thủ.

Trận đấu này được xem là tâm điểm ở vòng 7 V-League 2025-2026. Ngoài màn ra mắt của huyền thoại Australia Harry Kewell, người hâm mộ cũng được chứng kiến Đỗ Hoàng Hên (tên Brazil là Hendrio) đá trận chính thức đầu tiên cho Hà Nội FC, sau khi hoàn tất nhập tịch Việt Nam vào hôm 17/10.

Tiền vệ sinh năm 1994 đá chính, thi đấu 65 phút và tạo ra ít nhất ba cơ hội cho đồng đội dứt điểm. HLV Kewell đánh giá đây là mảnh ghép chất lượng, nhưng phải cẩn trọng vì đã không đá một trận chính thức nào kể từ tháng 3. "Cậu ấy sẽ gặp khó khăn nếu phải chơi cả trận, nhưng chắc chắn sẽ chơi tốt hơn và khỏe mạnh hơn ở những trận đấu tới", HLV sinh năm 1978 cho biết.

Trên bảng V-League, Hà Nội FC đang đứng thứ sáu với 8 điểm, kém đội đầu bảng Ninh Bình 9 điểm. Ở vòng 8, đội sẽ hành quân làm khách trước CLB TP HCM vào ngày 25/10.

Hiếu Lương