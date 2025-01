Hiroyuki Sanada - tài tử Nhật chinh phục Hollywood

Diễn viên Nhật Bản Hiroyuki Sanada từ nhỏ khao khát trở thành ngôi sao hành động, từng diễn xuất ở nhiều nước trước khi gây sốt với series "Shogun".

Hôm 5/1, Hiroyuki Sanada giành chiến thắng trong lần đầu được đề cử Nam diễn viên xuất sắc phim chính kịch tại Quả Cầu Vàng 2025. Trên sân khấu, ông phát biểu: "Tôi muốn gửi lời cảm ơn đến những người đã có mặt trong cuộc đời tôi. Các bạn đã giúp tôi có khoảnh khắc này. Đối với các diễn viên và nhà sáng tạo trẻ trên thế giới, hãy là chính mình, tin vào bản thân và đừng bao giờ bỏ cuộc".

Trailer 'Shogun' Trailer "Shogun" - tác phẩm giúp Hiroyuki Sanada thắng giải Quả Cầu Vàng 2025. Nhân vật của ông xuất hiện từ giây thứ 13. Video: FX

Hơn 50 năm làm nghề, Hiroyuki Sanada gắn liền dòng phim võ thuật. Ông tên thật là Hiroyuki Shimosawa, sinh tại Tokyo năm 1960. Sanada bắt đầu diễn xuất từ năm 5 tuổi, có vai đầu tiên trong phim Game of Chance, đóng con trai của một thành viên yakuza.

Lên 10 tuổi, Sanada ngưng diễn xuất để tập trung học tập và tận hưởng tuổi thơ theo lời khuyên của gia đình và quản lý. Thập niên 1970, khi những bộ phim hành động do châu Á sản xuất thịnh hành, Sanada muốn trở thành ngôi sao của thể loại này. Năm ông 11 tuổi, cha qua đời, để lại một khoảng trống trong cuộc sống của Sanada.

Hai năm sau, Sanada tập trung học võ như cách đối mặt mất mát và giải tỏa cảm xúc. Ban đầu, ông học shorinji kempo - một trong chín môn võ thuật lớn của Nhật Bản, sau đó chuyển sang kyokushin karate, múa truyền thống, cưỡi ngựa, hát. Trong thời gian này, ông tham gia trường dạy diễn viên đóng thế đầu tiên của Nhật Japan Action Club, do huyền thoại Sonny Chiba thành lập. Sau nhiều năm rèn luyện, Sanada trở lại diễn xuất ở tuổi 17 với vai diễn trong The Shogun's Samurai của đạo diễn Kinji Fukasaku.

Khi được hỏi về lời khuyên đáng nhớ nhất từ Sonny Chiba, Sanada nói: "Lúc tôi 13 tuổi, thầy Sonny so sánh diễn xuất với một cuộc chạy marathon dài hơi. Tuổi thiếu niên chỉ là bước đệm, sự nghiệp của bạn thực sự bắt đầu khi đến 30 tuổi. 40, 50 tuổi mới là giai đoạn vàng, nên đừng vội vàng. Trước khi trở thành nghệ sĩ lớn, bạn phải học rất nhiều, nhìn ra thế giới chứ không riêng gì Nhật Bản. Những lời từ thầy đã chạm đến trái tim tôi, tôi nghĩ về chúng mỗi ngày".

Tuy đóng nhiều phim, Sanada ít gây chú ý với khán giả Nhật Bản. Trong những năm 1980, diễn viên chuyển đến Hong Kong để tham gia các phim võ thuật, làm việc cùng đạo diễn Nguyên Khuê và Dương Tử Quỳnh. Thời gian này, ông kết thân tài tử Thành Long, cả hai sau này hợp tác trong Rush Hour 3 (2007). Năm 1984, nhiều người biết đến Sanada với phim Mahjong Hourouki. Ông vào vai Bouya Tetsu, người mới chơi mạt chược nhanh chóng mắc nợ sau khi thua các đối thủ. Tuy nhiên, nhân vật không nản lòng, lao vào trò chơi để trau dồi kỹ năng, đánh bại những người chơi hàng đầu.

Hiroyuki Sanada (giữa) trong "Rush Hour 3" (2007). Ảnh: Roger Birnbaum Productions

Cuối thập niên 1990, Sanada trở nên quen thuộc hơn ở thị trường nội địa. Năm 1998, ông gây ấn tượng khi tham gia Ringu, bộ phim khởi đầu cho trào lưu J-horror (phim kinh dị Nhật Bản) trên toàn cầu. Tác phẩm thành công vang dội tại phòng vé trong nước, nhanh chóng trở thành tác phẩm yêu thích của người hâm mộ phim kinh dị. Năm 2003, ông đoạt giải Nam diễn viên chính xuất sắc ở Giải thưởng Viện hàn lâm Nhật Bản cho vai diễn trong The Twilight Samurai.

Sanada luôn ôm mộng chinh phục khán giả quốc tế. Trên Kung Fu Magazine, diễn viên nói khi còn trẻ, ông muốn làm việc với người phương Tây trong các dự án chất lượng cao. Giấc mơ ấy trở thành hiện thực khi ông góp mặt trong Message from Space (1978).

Năm 1998, bước ngoặt quan trọng đến với Sanada khi tham gia vào vở kịch Hamlet tại London (Anh). Ông còn được mời vào vở King Lear của Royal Shakespeare Company. Đây là lần đầu tiên ông diễn bằng tiếng Anh trước công chúng, mở ra cơ hội mới trong nghề.

Sau thời gian làm việc trên sân khấu nước Anh, Sanada tìm công việc tại Mỹ và tham gia bộ phim Hollywood đầu tiên - The Last Samurai (2003), với sự góp mặt của Tom Cruise. Nhiều nhà phê bình đánh giá cao màn trình diễn của ông trong vai Ujio - kiếm sĩ bậc thầy có mâu thuẫn với nhân vật của Cruise. Năm 45 tuổi, ông quyết định chuyển đến Los Angeles (Mỹ) để mở rộng sự nghiệp.

Tom Cruise và Hiroyuki Sanada trong 'The Last Samurai' Phân đoạn giữa Tom Cruise và Hiroyuki Sanada trong "The Last Samurai". Video: Master Scene

Sau The Last Samurai, nhiều cơ hội mở ra với Sanada. Năm 2007, ông tham gia phim khoa học viễn tưởng Sunshine do Danny Boyle đạo diễn. Ông còn xuất hiện trên nhiều chương trình truyền hình như Lost và Revenge. Năm 2013, nghệ sĩ đóng cùng Hugh Jackman trong The Wolverine, tham gia 47 Ronin, Bullet Train và Avengers: Endgame, Mortal Kombat, John Wick: Chapter 4.

Giới chuyên môn nhận xét kỹ năng diễn xuất đa dạng giúp Sanada đảm nhận cả những vai cần thể hiện chiều sâu tâm lý lẫn hành động. Ông có khả năng biến hóa cảm xúc linh hoạt, cho thấy sự thích nghi với mọi vai diễn.

Tại lễ trao giải Emmy 2024, Sanada trở thành người Nhật đầu tiên thắng Nam chính xuất sắc trong loạt phim truyền hình. Trong bài phát biểu nhận giải, ông nói: "Đây là dự án trong mơ, kết hợp văn hóa Đông - Tây với đầy sự tôn trọng. Shogun dạy tôi khi mọi người làm việc cùng nhau, chúng ta có thể tạo ra những điều kỳ diệu, mở ra tương lai tốt đẹp hơn cùng nhau".

Hiroyuki Sanada nhận giải Nam chính xuất sắc Quả Cầu Vàng 2025. Ảnh: AFP

Dù có nhiều kinh nghiệm, Sanada không ngừng trau dồi kiến thức từ những đồng nghiệp tài năng, đồng thời tìm cách sáng tạo nhân vật để thu hút người xem. Trong một cuộc phỏng vấn với NBC News, ông cho biết mong muốn học hỏi từ ngành công nghiệp điện ảnh Mỹ và châu Âu để từng bước thay đổi hệ thống làm phim ở Nhật, nhằm bảo vệ quyền lợi cho diễn viên.

Về đời tư, Sanada kín tiếng trên mạng xã hội. Ông từng kết hôn diễn viên người Nhật Satomi Tezuka năm 1990, ly hôn bảy năm sau đó, có hai con.

Quế Chi