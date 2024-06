Hẹn phỏng vấn bốn ứng viên, ba người không đến

Ba ứng viên trẻ không đến phỏng vấn nhưng không hề báo trước với tôi lời nào, kể cả bằng một tin nhắn hay cuộc gọi.

"Tôi làm công tác tuyển dụng và vừa trải qua một câu chuyện khá sốc. Chuyện là sau xem qua hồ sơ các ứng viên gửi đến, tôi lọc ra được bốn bạn và gọi điện hẹn các bạn tới phỏng vấn trực tiếp. Tất nhiên, sau khi trao đổi qua điện thoại tôi mới hẹn lịch phòng vấn cụ thể và tất cả ứng viên đó đều thống nhất tham dự.

Thế nhưng, kết quả trong số bốn ứng viên đó (một bạn sinh năm 1988, một bạn sinh năm 1996, và hai bạn Gen Z lần lượt sinh năm 2000 và 2001), chỉ có duy nhất ứng viên 8X đến phỏng vấn theo đúng lịch hẹn ban đầu. Bạn này thậm chí còn có mặt trước giờ hẹn 30 phút. Còn lại ba ứng viên còn lại không đến, cũng không báo lại cho tôi một lời nào, kể cả bằng một tin nhắn hay cuộc gọi.

Sau bữa đó, tôi có nhắn tin lại để hỏi lý do vì sao các bạn không tới tới phỏng vấn như lịch hẹn trước đó? Thực chất, trong việc nhắn hỏi của tôi, một phần là vì muốn biết lý do các bạn vắng mặt, một phần cũng để biết xem trên đường đi các bạn có gặp phải chuyện gì không, có an toàn không, có vấn đề gì nghiêm trọng hay không mà thôi. Nhưng sau cùng, tôi không hề nhận được phản hồi từ ai.

>> Bảy lần phỏng vấn xin việc không hồi âm

Trên cương vị là nhà tuyển dụng, tôi chưa biết các bạn tài năng đến đâu, làm việc hiệu quả như thế nào, có giỏi giang xuất chúng hay không, nhưng riêng về ý thức của các bạn thì rõ ràng đã không chấp nhận được rồi. Khi các bạn chưa nhận thức được việc mình phải tôn trọng người tuyển dụng mình thì sẽ chẳng ai dám đặt niềm tin rằng các bạn sẽ cống hiến được gì cho công ty sau này.

Thứ tối thiểu nhất với một người khi đi xin việc là phải biết tôn trọng và lễ phép với nhà tuyển dụng. Đó cũng là phép lịch sự tối thiểu cần có của một người lao động. Tiếc rằng nhiều bạn trẻ bây giờ lại xem nhẹ điều đó".

Đó là chia sẻ của độc giả Hoadondientunn xung quanh "nạn 'bùng' phỏng vấn", gây nhiều sự phiền toái, bực bội cho nhà tuyển dụng. Xu hướng này gia tăng trong bối cảnh người lao động dễ dàng nộp đơn xin việc trực tuyến. Họ nhận công việc có mức lương tốt hơn ngay trước buổi phỏng vấn với công ty khác nên bỏ cuộc hẹn phỏng vấn mà không thông báo.

Bạn nghĩ sao về tình trạng "bùng" phỏng vấn không thông báo đang gia tăng nhanh chóng thời gian gần đây?

Lê Phạm tổng hợp