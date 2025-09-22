Harry Styles đạt sub3 ở Berlin Marathon 2025

ĐứcCựu thành viên nhóm One Direction, Harry Styles chạy dưới 3 giờ tại Berlin Marathon 2025, cải thiện thành tích cá nhân tốt nhất tới hơn 25 phút.

Styles cùng khoảng 55.000 VĐV thi đấu tại thủ đô nước Đức sáng 21/9. Ca sĩ người Anh chạy dưới bí danh Sted Sarandos, mang bib 31261, đội băng đô và kính râm để giữ kín danh tính.

Harry Styles thi đấu tại Berlin Marathon 2025 ngày 21/9. Ảnh: Sportograf

Nhưng nhiều khán giả hai bên đường vẫn nhận ra ngôi sao âm nhạc toàn cầu. Họ càng bất ngờ hơn khi Styles hoàn thành cự ly 42,195 km chỉ trong 2 giờ 59 phút 13 giây. Anh chạy nửa đầu cuộc đua trong 1 giờ 29 phút 8 giây và nửa sau trong 1 giờ 30 phút 6 giây.

Đây là lần thứ hai trong năm Styles góp mặt ở hệ thống World Marathon Majors, sau khi hoàn thành Tokyo Marathon hồi tháng 3 với thành tích 3 giờ 24 phút 7 giây. Chỉ sau nửa năm, anh đã rút ngắn hơn 25 phút, một bước tiến lớn nhờ khối lượng tập luyện bền bỉ.

Styles áp dụng giáo án khắc nghiệt dưới sự dẫn dắt của David Thibo - cựu đặc nhiệm Anh kiêm võ sĩ chuyên nghiệp. Lịch tập gồm chạy ngắn, chạy một dặm tính giờ (thành tích 5 phút 13 giây), các bài hít đất, gập bụng, squat tốc độ cao, cùng tạ, nước rút và rèn cơ bụng.

Theo báo Đức Der Tagesspiegel, khi nhiều người bắt gặp Styles tập luyện trên đường phố Berlin trước ngày thi đấu. Sau khi hoàn thành giải, ca sĩ 31 tuổi còn chụp ảnh cùng Richard Whitehead, VĐV khuyết tật từng hai lần vô địch Paralympic 200m, hiện theo đuổi thử thách hoàn thành 20 marathon trong năm 2025.

Harry Styles (phải) chụp ảnh cùng Richard Whitehead, VĐV khuyết tật từng hai lần vô địch Paralympic 200m.

Harry Styles, sinh năm 1994, là ca sĩ kiêm diễn viên người Anh. Styles là cựu thành viên nhóm One Direction từ năm 2010 đến 2016 và là bạn trai cũ của Taylor Swift (2012-2013). Sau khi rời nhóm, anh tiếp tục thành công với sự nghiệp đơn ca và diễn xuất, nhận ba kèn vàng Grammy. Styles cũng nổi tiếng với phong cách thời trang phi giới tính.

Giờ đây, với việc chinh phục cột mốc marathon dưới 3 giờ, ca sĩ 31 tuổi cho thấy anh không chỉ là ngôi sao âm nhạc mà còn là nguồn cảm hứng trong cộng đồng thể thao phong trào.

Không chỉ Styles, Berlin Marathon 2025 còn chứng kiến sự góp mặt của nhiều gương mặt thể thao nổi tiếng. Cựu tiền đạo Đức vô địch World Cup 2014 Andre Schurrle, 34 tuổi, về đích tại cổng Brandenburg với thời gian 3 giờ 21 phút 25 giây. Felix Kroos - em trai cựu sao Real Madrid Toni Kroos - thì đạt thành tích 4 giờ 28 phút 23 giây.

Berlin Marathon là giải chạy thường niên diễn ra tại thành phố Berlin, thành viên hệ thống sáu giải chạy lớn nhất hành tinh - World Marathon Majors (WMM), bên cạnh các giải ở New York, Boston, Chicago, London, Tokyo và Sydney.

Các chân chạy Kenya thống trị Berlin Marathon 2025. Sabastian Sawe vô địch nội dung nam với 2 giờ 2 phút 16 giây, còn Rosemary Wanjiru về nhất nội dung nữ với 2 giờ 21 phút 5 giây.

Hồng Duy tổng hợp