Hành trình thay đổi sinh mệnh nhờ chạy bộ

Từ chỗ bị ám ảnh với "nguy cơ cao dẫn tới ung thư" và anti chạy bộ, tôi bắt đầu lê những bước khó nhọc để rồi sau hai năm, trở thành runner, người dẫn tốc với nhiều niềm vui và vài lần lên podium, theo độc giả Hải Yến.

Tôi từng nghĩ cuộc đời, thanh xuân và tuổi trẻ của mình sẽ rất ngắn. Vì trên tờ kết quả khám bệnh năm 2018, bác sĩ kết luận tôi thuộc nhóm "nguy cơ cao dẫn tới ung thư".

Suốt nhiều năm trời, cụm từ đó trở thành nỗi ám ảnh. Mỗi lần đi khám định kỳ là một lần tôi thấp thỏm, kỳ vọng... Tôi đã cố gắng rèn luyện đều đặn và chăm chỉ, sáng bơi - chiều gym, với mong muốn chiến thắng bệnh tật. Nhưng suốt 6 năm, kết quả gần như không thay đổi.

Độc giả Hải Yến thời còn chưa tập chạy bộ và phải chống chọi với bệnh tật. Ảnh: NVCC

Bước ngoặt đến vào tháng 11/2023, khi tôi, vốn là người "anti chạy bộ", bặp vào môn này, bằng cách mua bib tham gia cự ly 5km của VnExpress Marathon Hải Phòng, theo bạn bè rủ rê.

Tôi bắt đầu từ con số không tròn trĩnh, với những bước đi, bước chạy nặng nề, mồ hôi tuôn như tắm, hơi thở gấp gáp và cơ thể mỏi nhừ. Thuở mới tập đó, mỗi lần buổi chạy cứ như một lần tra tấn, cực hình. Vừa đi vừa chạy đã rất mệt rồi, làm sao để duy trì được khả năng chạy bền liên tục cả quãng đường 5km là câu hỏi từng khiến tôi hoang mang, trước khi xác quyết rằng chỉ cần bản thân kiên trì và bền bỉ. Tôi tự thách thức bản thân vượt qua giới hạn của chính mình, và rồi tôi cũng đã hoàn thành quãng đường 5 km đầu tiên chạy liền mạch mà không nghỉ. Dần dần, tôi cũng chinh phục được các mục tiêu đề ra

Sau một, hai tháng duy trì thói quen chạy bộ, tôi nhận ra một điều kỳ diệu: Tôi khỏe hơn, ăn ngon hơn, ngủ sâu hơn. Cơ thể tôi đang lên tiếng, theo cách tích cực chưa từng có. Và tôi quyết định: chạy bộ sẽ không chỉ là thử thách, mà là hành trình dài đồng hành cùng tôi. Tôi tiếp tục hăng say, hứng khởi tập luyện, nâng dần mục tiêu cự ly HM (21,0978km) một cách nhẹ nhàng và bắt đầu tự tin đặt mục tiêu chinh phục FM (42,195km). Độc giả Hải Yến trong một buổi tập chạy tại Hà Nội. Ảnh: NVCC Sau 9 tháng đến với chạy bộ, trong một lần khám định kỳ, tôi cầm trên tay tờ kết quả mà bản thân chưa từng dám mơ tới. Các chỉ số đẹp một cách không tưởng. Cụm từ "nguy cơ cao dẫn tới ung thư" biến mất hoàn toàn khỏi kết luận của bác sĩ. Khoảnh khắc đó, tôi vỡ òa, cảm thấy mình được hồi sinh và được trả lại tương lai. Tôi nhận ra rằng: Chạy bộ không chỉ tốt cho sức khỏe, mà nó còn thay đổi sinh mệnh của tôi. Và chỉ sau 11 tháng, tôi hoàn thành FM đầu tiên trong đời. Khi đã vượt qua những giới hạn tưởng không thể, tôi lại khao khát nhiều hơn, chẳng phải để chứng minh với ai khác, mà đơn giản là muốn chiến thắng chính mình. Tôi tập luyện nghiêm túc hơn, kỷ luật hơn, dám đặt ra các mục tiêu cá nhân.

Và rồi, nỗ lực được đền đáp khi tôi lần lượt lên bục podium ở cự ly 5km, 10km, 11km... qua các giải Phù Đổng, Móng Cái, Ecopark. Với cự ly FM, tôi cũng vừa đạt PR với 4 giờ 9 phút 20 giây tại VnExpress Marathon Hải Phòng hôm 21/12 vừa qua, giải đấu tôi chọn để kỷ niệm hai năm chạy bộ. Tôi cũng đã tham gia làm pacer một số giải như một cách để chia sẻ niềm đam mê chạy bộ với các bạn newbie như chính tôi ngày nào.

Nhìn lại chặng đường đã qua, tôi hiểu rằng:

Tôi không phải một người chiến thắng, mà chỉ là một người chưa từng bỏ cuộc.

Không gì là không thể. Giới hạn lớn nhất không nằm ở cơ thể hay bất cứ lý do gì, mà nằm ở việc ta có dám bắt đầu hay không. Chạy bộ không phải để trở thành ai đó phi thường. Chạy bộ để sống khỏe hơn, sống lâu hơn, và để mỗi ngày trôi qua, ta biết rằng mình đang nỗ lực vì chính bản thân.

Nếu bạn đang do dự, nếu bạn từng nghĩ mình không thể – hãy bắt đầu bằng một bước đi, rồi một bước chạy. Phép màu sẽ đến, khi bạn không bỏ cuộc. Bởi đôi khi, một bước chạy nhỏ hôm nay có thể mở ra cả một tương lai lớn.