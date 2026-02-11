Hành trình 108 ngày đoàn nhà sư đi bộ vì hòa bình xuyên nước Mỹ

Ngày 26/10/2025, đoàn 19 nhà sư từ các tu viện Phật giáo Thượng tọa bộ trên khắp thế giới tập hợp tại chùa Hương Đạo của cộng đồng người Việt ở Fort Worth, bang Texas, bắt đầu hành trình "đi bộ vì hòa bình" dài 3.700 km xuyên qua nước Mỹ.
Cùng thực hiện hành trình với họ là Aloka, chú chó cứu hộ được một nhà sư mang đến từ Ấn Độ. Aloka đã trở thành nguồn động viên tinh thần cho cả đoàn trong hành trình gian khổ.
Hành trình của họ thu hút sự chú ý của dư luận, được hàng triệu người Mỹ theo dõi trực tuyến. Khi đoàn đi qua các thành phố và thị trấn, hàng chục nghìn người đã tụ tập để chào đón, bày tỏ lòng kính trọng, bất kể thời tiết.
Nhiều người đứng đợi dọc đường, quỳ khi các nhà sư đi ngang và tặng hoa.
Trong ảnh, đoàn nhà sư nhận một đóa hướng dương từ người dân thị trấn Siler City, Bắc Carolina, trong ngày thứ 88 của hành trình.
"Mỗi ngày đều có những điều đau thương, ám ảnh xảy ra ở Mỹ", Audrie Pearce, người lái xe 4 tiếng đến đón đoàn nhà sư bộ hành tại bang Nam Carolina, nói. "Tôi nhìn vào mắt họ và thấy sự bình an. Họ đang trải qua hành trình khổ hạnh bằng những thử thách khắc nghiệt, mà vẫn tỏa ra sự an tịnh lạ thường".
Hành trình đi bộ của các nhà sư từ Texas tới Washington D.C.
Các nhà sư và người dân bên đường cùng nhau hành thiền buổi sáng ở Ruther Glen, bang Virginia.
Tại một số điểm dừng, các nhà sư giảng giải về chánh niệm, tha thứ và quá trình chữa lành. "Chúng tôi bộ hành để đánh thức sự bình an vốn hiện hữu trong mỗi người", hòa thượng Pannakara, trưởng đoàn, nói.
Clark Strand, biên tập viên tạp chí Phật giáo Tricycle, nhận định hành trình của các nhà sư có sức nặng và ý nghĩa thực sự.
"Họ giống ngọn hải đăng hy vọng, nhắc nhở luôn có thể chọn hướng khác. Không cần phải là Phật tử mới cảm nhận được niềm hy vọng này, khi thấy ai đủ dũng cảm nói: 'Cách này không đúng nữa, hẳn phải có lối đi thiện lành hơn'", ông Strand nói.
"Hành trình của họ thắp lên ánh sáng trong tôi, khiến tôi muốn sống hiền hòa, an nhiên hơn. Giờ tôi biết dừng một nhịp trước khi nói, và ý thức rõ hơn về từng hơi thở của mình. Họ khiến nhiều người suy ngẫm, khơi dậy hy vọng cho nước Mỹ, gieo vào lòng người những ý nghĩ bình an suốt cả ngày", một người ủng hộ nói.
Những người khác cũng cho rằng thông điệp vì hòa bình lan tỏa từ hành trình này đã chạm tới họ, trong giai đoạn nhiều biến động của quốc gia.
Trong quá trình đi bộ, các nhà sư thực hành và giảng dạy thiền Vipassana, tập trung vào sự kết nối giữa tâm và thân, quan sát hơi thở và các cảm giác vật lý để thấu hiểu thực tại, tính vô thường và khổ đau.
Một số nhà sư như hòa thượng Pannakara đi chân trần để cảm nhận trực tiếp mặt đất và sống trọn vẹn trong khoảnh khắc hiện tại. Họ phải quấn băng chân để đề phòng dẫm phải đá, đinh và mảnh kính trên đường đi.
Chó cứu hộ Aloka cũng luôn được chú ý trong suốt hành trình. Đây là con chó được nhà sư Pannakara tìm thấy trong hành trình đi bộ 112 ngày dọc Ấn Độ năm 2022, rồi theo chân ông và các nhà sư tới nước Mỹ.
Hành trình của đoàn nhà sư không thiếu hiểm nguy. Ngày 19/11/2025, khi đoàn đi bộ qua Dayton, bang Texas, xe hộ tống của họ bị một xe tải đâm trúng khiến hai nhà sư bị thương, trong đó một người mất chân, khiến số thành viên đoàn giảm từ 19 xuống 18.
Trong ảnh, đoàn sư đang hướng tới Louisburg dưới điều kiện mùa đông khắc nghiệt, trong ngày thứ 93 của hành trình. Đoàn không dừng bước ngay cả khi đợt bão tuyết nghiêm trọng nhất nhiều năm quét qua nhiều khu vực rộng lớn của Mỹ.
Bất chấp thời tiết lạnh giá, nhiều người Mỹ vẫn ra đường chào đón đoàn nhà sư.
"Hành trình của chúng tôi có tuyết, có mưa, nắng, có ồn ào, có những khoảng lặng an nhiên. Đó cũng chính là cuộc sống mỗi người, thay đổi chẳng báo trước. Khổ và lạc cùng tồn tại trong mỗi đời người", trang Facebook của đoàn nhà sư viết. "Dù gắng đến đâu, không thể đòi hỏi cuộc sống chỉ có những ngày êm đềm. Nhưng điều có thể làm và có thể thay đổi tất cả ngay lúc này: chọn giữ tâm an hòa, ngay cả khi xung quanh chưa an yên".
8h sáng ngày 10/2, đoàn nhà sư đặt chân đến thủ đô Washington, hoàn tất hành trình 108 ngày đi bộ xuyên 9 bang Mỹ. Họ được 100 cảnh sát đi xe đạp hộ tống.
Các nhà sư sẽ ở lại thủ đô hai ngày. Họ dự kiến đề nghị quốc hội Mỹ công nhận Vesak, ngày Đức Phật đản sinh và giác ngộ, là ngày lễ liên bang.
Đức Trung (Theo Washingon Post, FOX News, AP)