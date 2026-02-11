Hành trình 108 ngày đoàn nhà sư đi bộ vì hòa bình xuyên nước Mỹ

Ngày 26/10/2025, đoàn 19 nhà sư từ các tu viện Phật giáo Thượng tọa bộ trên khắp thế giới tập hợp tại chùa Hương Đạo của cộng đồng người Việt ở Fort Worth, bang Texas, bắt đầu hành trình "đi bộ vì hòa bình" dài 3.700 km xuyên qua nước Mỹ.

Cùng thực hiện hành trình với họ là Aloka, chú chó cứu hộ được một nhà sư mang đến từ Ấn Độ. Aloka đã trở thành nguồn động viên tinh thần cho cả đoàn trong hành trình gian khổ.