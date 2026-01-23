Dải băng giá khổng lồ sắp quét qua nước Mỹ

Bản đồ dự báo cho thấy bão mùa đông giống chiếc lưỡi khổng lồ sắp quét từ tây nam sang phía đông nước Mỹ, kéo theo băng tuyết, giá rét cực đoan.

Hơn 200 triệu người trên 35 bang Mỹ đang chuẩn bị ứng phó với cơn bão mùa đông được mô tả là "sự kiện thảm khốc", dự kiến đổ bộ vào cuối tuần này và kéo dài một tuần.

Bản đồ dự báo đường đi cho thấy cơn bão giống một chiếc lưỡi khổng lồ quét trên khu vực trải dài 3.200 km, ảnh hưởng khoảng 2/3 lãnh thổ Mỹ. Khoảng 175 triệu người sống tại các vùng nằm trong diện cảnh báo giá rét cực đoan. Gần 160 triệu người thuộc vùng cảnh báo về tuyết, băng giá.

Bão hình thành từ vùng áp thấp ở tây nam Mỹ, kết hợp với luồng khí ẩm ở Vịnh Mexico và không khí lạnh từ Bắc Cực, rồi di chuyển đến Bờ Đông. Nhiệt độ tại nhiều khu vực đồng bằng phía nam và vùng Trung Đại Tây Dương có thể giảm xuống mức thấp kỷ lục vào cuối tuần này. Người dân quanh Washington, Raleigh thuộc Bắc Carolina có thể phải trải qua đợt lạnh khắc nghiệt nhất kể từ năm 2018.

Khu vực ảnh hưởng của bão mùa đông sắp quét qua nước Mỹ. Đồ họa: CBS News

Tuyết dày sẽ phủ lên một dải rộng quét ngang nước Mỹ, trong đó một số khu vực thuộc Texas Panhandle và vùng Ozarks có thể ghi nhận lượng tuyết 30 cm hoặc hơn. Dãy Appalachian và vùng đông bắc dự kiến hứng lượng tuyết dày nhất, có thể lên tới 60 cm.

Các chuyên gia cảnh báo trong điều kiện lạnh nguy hiểm do ảnh hưởng của bão, tình trạng tê cóng, bỏng lạnh có thể xảy ra chỉ trong vòng 5-10 phút tiếp xúc trực tiếp với không khí lạnh ngoài trời. Nhiệt độ cảm nhận do gió có thể xuống mức -40 đến -50 độ C ở một số khu vực phía bắc.

Rét đậm kéo dài có thể khiến nhiều khu dân cư mất điện, thiếu sưởi ấm. Các khu vực thuộc đông bắc Texas, bắc Mississippi và tây nam Tennessee được dự báo chịu ảnh hưởng băng giá nghiêm trọng nhất.

Nguy cơ gián đoạn, tê liệt giao thông cũng rất cao, cả trên đường bộ lẫn sân bay. Giới chức nhiều khu vực đã khuyến cáo người dân hạn chế đi lại, hoặc đặc biệt thận trọng trong trường hợp buộc phải lái xe.

Một số sân bay ở miền nam không đủ trang thiết bị khử băng cho máy bay, có thể dẫn tới tình trạng hoãn, hủy chuyến trên diện rộng trong cuối tuần. Nhiều hãng hàng không lớn đã phát cảnh báo gián đoạn tới khách hàng, đồng thời ban hành chính sách miễn phí đổi vé.

Xe tải Sở Giao thông Vận tải Nashville đang rải nước muối lên đường sá để chống băng tuyết, ngày 22/1. Ảnh: AP

Rich Otto và Tony Fracasso, hai chuyên gia khí tượng từ Trung tâm Dự báo Thời tiết Mỹ, cho biết điều kiện giao thông sẽ trở nên "cực kỳ nguy hiểm" do tuyết và băng giá tích tụ, khiến việc đi lại tại một số khu vực trong giai đoạn cao điểm bão là "gần như không thể".

Giới chức các địa phương cũng khuyến nghị người dân chuẩn bị sẵn bộ dụng cụ ứng phó bão mùa đông mỗi khi di chuyển, gồm bộ kích điện, đèn pin, xẻng, chăn, quần áo ấm, nước uống, bộ sơ cứu và những vật dụng cần thiết khác để sinh tồn nếu bị mắc kẹt.

Các cơ quan giao thông Texas đang làm việc hết công suất nhằm tránh lặp lại thảm họa mất điện nghiêm trọng trong bão mùa đông tháng 2/2021 khiến hơn 200 người thiệt mạng. Tại nhiều bang miền nam, các cửa hàng ghi nhận cảnh người dân đổ xô mua máy phát điện, đèn pin, pin dự trữ. Ở khu vực Fort Worth, một số mặt hàng thiết yếu đã bắt đầu khan hiếm.

Tại Chicago, đội ngũ y tế của Đại học Y Rush đang chuẩn bị kịch bản số bệnh nhân liên quan đến giá lạnh tăng lên. Theo bác sĩ Scott Heinrich, bệnh viện có thể tiếp nhận nhiều trường hợp nhiễm lạnh, tê cóng, bỏng lạnh, hạ thân nhiệt, đặc biệt trong nhóm cao tuổi và những người không có chỗ ở ổn định, thiếu hệ thống sưởi.

Người dân Nashville, bang Tennessee mua sắm chuẩn bị trước bão mùa đông, ngày 21/1. Ảnh: AP

Đức Trung (Theo CBS News, ABC News, AP)