19 nhà sư 'đi bộ vì hòa bình' xuyên nước Mỹ

Đoàn 19 nhà sư mang theo một chú chó cứu hộ khởi hành từ Texas, đi bộ 3.700 km xuyên nước Mỹ để cầu nguyện cho hòa bình.

Đoàn nhà sư xuất thân từ các tu viện Phật giáo Thượng tọa bộ trên khắp thế giới bắt đầu hành trình từ chùa Huong Dao ở Fort Worth, bang Texas vào ngày 26/10/2025, dự kiến đến thủ đô Washington vào giữa tháng 2. Họ dự kiến đề nghị quốc hội Mỹ công nhận Vesak, ngày Đức Phật đản sinh và giác ngộ, là ngày lễ liên bang.

"Qua đó, Vesak sẽ được nhìn nhận như một ngày để suy ngẫm, khơi dậy lòng từ bi và hòa hợp giữa con người, bất kể khác biệt tôn giáo", Long Si Dong, phát ngôn viên chùa Huong Dao, nói.

Các nhà sư dẫn theo chú chó cứu hộ Aloka sải bước dọc những tuyến quốc lộ ở miền nam nước Mỹ. Đông đảo người dân địa phương đã đổ ra đường chào đón họ dọc hành trình. Những video ghi lại hành trình của đoàn nhà sư thu hút hàng triệu người theo dõi trên mạng xã hội.

Ngày 8/1, tại điểm dừng chân ở Saluda, bang Nam Carolina, bà Audrie Pearce đã không kìm được nước mắt khi nhà sư Pannakara, trưởng đoàn, trao cho bà một bông hoa. Bà đã lái xe 4 tiếng từ Little River đến phố Main hòa vào đám đông chào đón đoàn nhà sư bộ hành.

"Mỗi ngày đều có những điều đau thương, ám ảnh xảy ra ở Mỹ", Pearce nói, tự nhận là người tìm kiếm an yên nội tâm, nhưng không theo tôn giáo nào. "Tôi nhìn vào mắt họ và thấy sự bình an. Họ đang trải qua hành trình khổ hạnh bằng những thử thách khắc nghiệt, mà vẫn tỏa ra sự an tịnh lạ thường".

Bà Audrie Pearce chào đón các nhà sư bộ hành qua Saluda, Nam Carolina, Mỹ. Ảnh: AP

Các nhà sư dựng lều ngoài trời để nghỉ ngơi mỗi đêm. Hành trình của họ không thiếu hiểm nguy. Ngày 19/11/2025, khi các nhà sư đi bộ tại đường 90 gần Dayton, bang Texas, xe hộ tống của họ bị một xe tải đâm trúng, khiến hai nhà sư bị thương, trong đó một người mất chân, khiến số thành viên trong đoàn giảm xuống còn 18.

Một số nhà sư phải quấn băng chân do dẫm phải đá, đinh và mảnh kính trên đường đi. Họ cho biết bộ hành trên mặt đường nhựa ở vùng đông nam Mỹ không phải thử thách dễ dàng.

"Tại Ấn Độ, chúng tôi có thể đi tắt qua ruộng lúa hay nông trại, nhưng ở đây thì không vì phần lớn là đất tư nhân", nhà sư Pannakara nói, cho biết vẫn giữ được niềm hoan hỷ nhờ thực hành chánh niệm, dù phải chịu đau đớn.

Đây là lần đầu nhà sư Pannakara bộ hành ở Mỹ. Ông từng bộ hành qua nhiều quốc gia ở Nam Á, và gặp chú chó Aloka trong hành trình 112 ngày dọc Ấn Độ năm 2022. Con chó đã theo chân ông và các nhà sư từ miền đông Ấn Độ, đến nay là Mỹ, trở thành nguồn động viên tinh thần cho cả đoàn.

Khi đoàn dừng chân tại Opelika, bang Alabama, họ đã được mục sư Patrick Hitchman-Craig chào đón vào đêm Giáng sinh. Ban đầu, mục sư Craig nghĩ chỉ một nhóm nhỏ đến, nhưng nhà thờ hôm đó ghi nhận tới 1.000 người đổ về.

"Bất kỳ ai hy sinh bản thân để phụng sự hòa bình đều đứng rất gần với trái tim của Chúa, dù họ có chia sẻ truyền thống đức tin của chúng tôi hay không", mục sư Hitchman-Craig nói.

Đoàn sư bộ hành và chó cứu hộ Aloka tại Saluda, bang Nam Carolina, ngày 8/1. Ảnh: AP

Các nhà sư thực hành và giảng dạy thiền Vipassana, tập trung vào sự kết nối giữa tâm và thân, quan sát hơi thở và các cảm giác vật lý để thấu hiểu thực tại, tính vô thường và khổ đau. Một số nhà sư như hòa thượng Pannakara đi chân trần để cảm nhận trực tiếp mặt đất và sống trọn vẹn trong khoảnh khắc hiện tại.

Tại một điểm dừng, nhà sư Pannakara giảng giải về chánh niệm, tha thứ và quá trình chữa lành, song khẳng định không bộ hành nhằm truyền giáo mà vì hòa bình.

Theo các nhà sư, vượt lên trên thông điệp hòa bình, ưu tiên lớn nhất của họ vẫn là kết nối trực tiếp với những con người họ gặp trên đường đi.

Nhà sư Pannakara nhấn mạnh mục tiêu chính là giúp con người tìm thấy sự bình an trong đời sống. "Tôi hy vọng sau khi khép lại cuộc hành trình này, những người chúng tôi gặp sẽ tiếp tục thực hành chánh niệm, tìm thấy sự bình an", ông chia sẻ.

Nhà sư Pannakara đi chân trần, dẫn đầu đoàn bộ hành ở Saluda, bang Nam Carolina, ngày 8/1. Ảnh: AP

Đức Trung (Theo AP, Washington Post, WSJ)