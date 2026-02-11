Đoàn nhà sư hoàn thành cuộc đi bộ vì hòa bình xuyên nước Mỹ

Đoàn 18 nhà sư cùng chó cứu hộ đến Washington, hoàn thành hành trình "đi bộ vì hòa bình" dài 3.700 km xuyên qua 9 bang của Mỹ.

Đoàn nhà sư đến thủ đô Washington ngày 10/2, hoàn tất hành trình bộ hành kéo dài nhiều tháng, xuất phát từ chùa Hương Đạo của cộng đồng người Việt ở Fort Worth, bang Texas, ngày 26/10/2025.

Các nhà sư đã đi bộ qua Texas, Louisiana, Mississippi, Alabama, Georgia, Nam Carolina, Bắc Carolina và Virginia, trong đó có thời điểm họ đi chân trần giữa giá rét mùa đông. Đoàn không dừng bước ngay cả khi đợt bão tuyết nghiêm trọng nhất nhiều năm quét qua nhiều khu vực rộng lớn của Mỹ.

Hành trình của họ thu hút sự chú ý của dư luận, với hàng triệu người theo dõi trang Facebook chính thức của đoàn. Khi đoàn đi qua các thành phố và thị trấn, nhiều đám đông đã tụ tập để chào đón, động viên họ bất kể thời tiết. Nhiều người đứng dọc hai bên đường, quỳ khi các nhà sư đi ngang và tặng hoa.

Các nhà sư dựng lều ngoài trời để nghỉ ngơi mỗi đêm. Dù phần lớn chặng đường diễn ra suôn sẻ, họ cũng gặp những sự cố nghiêm trọng.

Ngày 19/11/2025, khi đoàn đi bộ qua Dayton, bang Texas, xe hộ tống của họ bị một xe tải đâm trúng khiến hai nhà sư bị thương, trong đó một người mất chân, khiến số thành viên đoàn giảm từ 19 xuống 18.

Trong chặng dừng ở Bắc Carolina, đoàn nhà sư được Thống đốc Josh Stein ghi nhận và gửi lời cảm kích vì thông điệp họ đang truyền tải.

Tại một số điểm dừng, các nhà sư giảng giải về chánh niệm, tha thứ và quá trình chữa lành, song khẳng định họ đi bộ xuyên nước Mỹ không phải để truyền giáo hay vì mục đích chính trị, mà là vì hòa bình.

"Chúng tôi bộ hành để đánh thức sự bình an vốn hiện hữu trong mỗi người", nhà sư Pannakara, trưởng đoàn, nói. Các nhà sư thực hành và giảng dạy thiền Vipassana, tập trung vào sự kết nối giữa tâm và thân, quan sát hơi thở và các cảm giác vật lý để thấu hiểu thực tại, tính vô thường và khổ đau.

Các nhà sư sẽ ở lại thủ đô hai ngày, trong đó có chuyến thăm Nhà thờ Quốc gia Washington và một kỳ tĩnh tu thiền định. Họ cũng có kế hoạch đề nghị quốc hội Mỹ công nhận Vesak, ngày Đức Phật đản sinh và giác ngộ, là ngày lễ liên bang.

Trên Facebook, trang chính thức của đoàn đăng tải những hình ảnh cho thấy đoàn rời Virginia, tiến vào Washington vào rạng sáng 10/2, nơi nhà sư Pannakara bày tỏ lời tri ân.

"Chúng tôi vô cùng biết ơn mọi sự ủng hộ nhận được suốt chuyến đi. Hành trình bằng đôi chân có thể đã tới đích, nhưng cuộc đi bộ vì hòa bình thì sẽ luôn tiếp diễn, trong mỗi người và lan tỏa qua từng người. Mong rằng chúng ta sẽ cùng góp phần để hòa bình nở rộ hơn nữa trên thế giới, bằng từng bước một", ông nói.

