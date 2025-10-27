Hàng trăm nghìn học sinh miền Trung có thể nghỉ học dài ngày vì mưa lũ

Hàng trăm nghìn học sinh ở TP Huế, Đà Nẵng, Quảng Trị, Quảng Ngãi nghỉ học tiếp ngày mai, và có thể thêm nhiều ngày vì lũ "vượt mức lịch sử".

Ông Nguyễn Tân, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo TP Huế, chiều 27/10 cho biết sẽ kéo dài thời gian nghỉ học của gần 295.000 học sinh (từ mầm non đến lớp 12) đến khi có thông báo mới.

"Hôm qua, chúng tôi đã cho nghỉ học, ngày mai nghỉ tiếp vì nước vẫn lên. Ngày kia tuỳ tình hình nước rút, các trường sẽ vệ sinh để đón các em trở lại; khả năng sẽ phải nghỉ học dài ngày", ông Tân nói.

Sở cho phép các trường tổ chức dạy trực tuyến, nhưng chỉ thực hiện với khu vực và học sinh đủ điều kiện. Nếu không đảm bảo an toàn và thuận tiện, việc này không bắt buộc. Các trường sẽ dạy bù vào quỹ thời gian dự phòng trong năm và các ngày thứ bảy, chủ nhật sau khi học sinh đi học bình thường.

Trường học được khuyến khích tăng cường kết nối với phụ huynh trong việc giao bài, tổ chức ôn bài và cùng quản lý học sinh, đặc biệt lưu ý những thay đổi về địa hình để hướng dẫn các em di chuyển an toàn, phòng tránh tai nạn, đuối nước.

Từ cuối tuần trước, một số trường ở khu vực trũng như phường Hóa Châu, Phong Thái đã cho học sinh nghỉ. Đến chiều 26/10, tất cả 569 trường học ở Huế đã dọn dẹp, kê cao đồ dùng khi nhận được cảnh báo lũ về, học sinh dừng học trực tiếp; đồng thời mở cửa cho người dân tránh trú.

Theo ông Tân, nhờ đã có kinh nghiệm "chạy lũ" nhiều năm, công tác chuẩn bị được thực hiện rốt ráo. Đến tối 27/10, địa phương chưa ghi nhận thiệt hại về người.

Trung tâm TP Huế bị ngập sâu. Ảnh: Đức Hiếu

Tại Đà Nẵng, lãnh đạo Sở Giáo dục và Đào tạo cho biết hàng trăm nghìn học sinh ở 55/93 xã, phường và 38 trường THPT đã nghỉ từ hôm nay, hầu hết thuộc khu vực tỉnh Quảng Nam cũ và một số phường Hòa Bắc, Hòa Liên, Hòa Tiến, Hòa Vang.

"Lũ chưa rút, khả năng những trường này tiếp tục cho học sinh nghỉ ngày mai. Vì địa bàn rộng lớn sau sáp nhập, Sở giao cho các địa phương, trường THPT được tự quyết định cho học sinh nghỉ theo diễn biến thời tiết", người này nói.

Nếu đảm bảo điện, đường truyền, các trường có thể dạy trực tuyến, còn không thì dạy bù sau.

Quảng Trị cho học sinh nghỉ rải rác ở các địa bàn bị ảnh hưởng nặng. Tại xã Đakrông, do cầu tràn bị ngập, hơn 3.000 học sinh ở khu vực Ba Nang đã nghỉ học hôm nay. Tương tự ở xã Diên Sanh và Nam Hải Lăng, nhiều trường mầm non, tiểu học, THCS dừng đón học sinh học trực tiếp vì đường ngập 0,5-1,5 m.

Ở Quảng Ngãi, theo ông Hồ Văn Nhân, Phó chủ tịch UBND xã Tây Trà Bồng, hơn 1.000 học sinh, trẻ mầm non của 9 trường trên địa bàn đã nghỉ học từ sáng nay.

"Nhiều khả năng ngày mai các em tiếp tục nghỉ do mưa lớn, một số điểm sạt lở gây nguy hiểm cho học sinh và giáo viên khi di chuyển", ông Nhân nói.

Bốn ngày qua, do ảnh hưởng của không khí lạnh kết hợp dải hội tụ nhiệt đới và gió đông, miền Trung mưa rất lớn.

Lượng mưa ghi nhận tại đập thủy điện La Tó (Quảng Trị) 368 mm, Nam Đông (TP Huế) 995 mm, Phước Ninh (TP Đà Nẵng) 535 mm, Trà Thanh (Quảng Ngãi) 479 mm, cá biệt đỉnh Bạch Mã trên 2.000 mm.

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn quốc gia cho biết lúc 14h hôm nay, tại TP Huế, lũ sông Bồ ở trạm Phú Ốc là 5,25 m và sẽ vượt mức lịch sử năm 2020 (5,24 m) khoảng 0,2-0,3 m trong 12 giờ tới. Cơ quan chuyên môn dự báo có gần 90 xã, phường ở miền Trung đối diện nguy cơ bị ngập.

Thanh Hằng - Lệ Nguyễn