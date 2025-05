Hàng loạt xe Mitsubishi giảm giá tháng 5

Bằng ưu đãi 50-100% lệ phí trước bạ, nhiều dòng xe của Mitsubishi như Xforce, Attrage, Triton... giảm giá hàng chục triệu đồng.

Tương tự Honda, Hyundai, Toyota, thương hiệu Mitsubishi tiếp tục khuyến mãi hàng loạt dòng xe để kích cầu trong tháng 5. Ngoại trừ hai mẫu gầm cao cỡ C và D là Outlander, Pajero Sport, toàn bộ sản phẩm còn lại của hãng Nhật đều giảm giá.

Xpander, mẫu MPV bán chạy nhất của Mitsubishi lẫn toàn thị trường, ưu đãi 50% lệ phí trước bạ. Với giá bán 560-698 triệu đồng (bao gồm cả bản Cross), xe có mức giảm tại đại lý khoảng 28-35 triệu đồng. Trong tháng 5, đối thủ chính của Mitsubishi Xpander là Toyota Veloz cũng giảm mức tương đương.

Ăn khách thứ hai trong dải sản phẩm Mitsubishi là Xforce (599-705 triệu đồng). Xe giảm giá 32-35 triệu đồng nhờ ưu đãi như Xpander. Các đối thủ của Xforce như Toyota Yaris Cross, Hyundai Creta cũng giảm giá với hình thức tương tự.

Cũng khuyến mãi 50% lệ phí trước bạ là mẫu bán tải Triton (655-924 triệu đồng). Tại đại lý, xe giảm giá khoảng 20-28 triệu đồng.

Mẫu bán tải Triton lăn bánh ở Hà Nội. Ảnh: Lương Dũng

Mẫu xe có giá dễ tiếp cận nhất của Mitsubishi là Attrage. Bản MT của mẫu này giá 380 triệu đồng, giảm 38 triệu đồng nhờ ưu đãi 100% lệ phí trước bạ. Bản cao cấp nhất CVT Premium giá 490 triệu đồng, giảm 24,5 triệu đồng với mức ưu đãi 50% lệ phí trước bạ.

Từ đầu 2025 đến nay, các hãng thuộc nhóm bán nhiều xe nhất thị trường Việt Nam gần như tháng nào cũng giảm giá cho một số dòng xe chủ lực hoặc bán chậm. Thanh khoản của thị trường ít sôi động, cạnh tranh thị phần giữa các hãng ngày càng tăng, khiến cuộc chiến về giá cũng diễn ra thường xuyên hơn. Toyota, VinFast, Toyota, Hyundai và Ford thường xuyên khuyến mãi xe để kích cầu.

Kết thúc quý I, Hiệp hội các nhà sản xuất ôtô Việt Nam (VAMA) và Hyundai bán 83.715 xe, tăng 22% so với cùng kỳ năm ngoái. Do VinFast không công bố doanh số hồi đầu 2024 nên chưa so sánh được mức tăng trưởng của hãng này. Riêng Mitsubishi bán gần 8.000 xe, tăng 31% so với cùng kỳ 2024.

Phạm Trung