Hàng không kiến nghị gói vay ưu đãi 27.000 tỷ

Hiệp hội doanh nghiệp hàng không lần thứ ba gửi kiến nghị Nhà nước hỗ trợ gói tín dụng 25.000-27.000 tỷ đồng do ảnh hưởng Covid-19.

Hiệp hội doanh nghiệp hàng không Việt Nam vừa kiến nghị Chính phủ kiến nghị triển khai đồng bộ các giải pháp phục hồi và phát triển kinh tế, từng bước mở rộng thị trường cho doanh nghiệp. Đây là lần kiến nghị thứ ba từ khi dịch Covid -19 bùng phát vào đầu năm 2020.

Theo đó, các doanh nghiệp đề xuất nhà nước hỗ trợ bằng nhiều biện pháp, như triển khai gói hỗ trợ tín dụng 25.000-27.000 tỷ đồng để giúp các doanh nghiệp cải tạo khả năng thanh toán. Đồng thời, tiếp tục xem xét, cơ cấu lại thời gian trả nợ mà các doanh nghiệp đã vay của các tổ chức tín dụng, chi nhánh nước ngoài cho đến hết 2024.

Máy bay đỗ tại sân bay Tân Sơn Nhất do giảm chuyến bay. Ảnh: Quỳnh Trần.

Các doanh nghiệp cũng đề nghị Nhà nước tiếp tục giảm phí, lệ phí đối với hoạt động và dịch vụ hàng không như phí sân đỗ đối với tàu bay, phí cất hạ cánh... ; giảm 50% phí nhượng quyền khai thác cảng hàng không, áp dụng khung giá tối thiếu 0 đồng đối với dịch vụ chuyên ngành hàng không thuộc danh mục nhà nước quy định khung giá đến năm 2021; tiếp tục hỗ trợ người lao động bị ảnh hưởng hợp đồng đến hết năm nay.

Về chính sách quản lý, Hiệp hội kiến nghị Chính phủ từng bước mở cửa cho các chuyến bay từ các thị trường có lượng hành khách lớn, đã kiểm soát được dịch bệnh đến Việt Nam như châu Âu, Australia, Ấn Độ, Trung Quốc, Hàn Quốc, Nhật Bản; đồng thời, triển khai các chương trình ngắn hạn (1-2 năm) để hỗ trợ các điểm du lịch có sức hút lớn.

Các doanh nghiệp cũng đề nghị Bộ Giao thông Vận tải nghiên cứu đánh giá tác động của dịch tới sự phát triển của ngành về ngắn hạn và dài hạn nhằm đổi mới công tác quản lý. Cùng với đó là đơn giản hóa các thủ tục hành chính, cho phép các hãng hàng không triển khai hoạt động kinh doanh linh hoạt, đẩy mạnh xúc tiến du lịch, triển khai các chương trình kích cầu du lịch nội địa.

Theo ông Trần Bảo Ngọc, Vụ trưởng Vận tải (Bộ Giao thông Vận tải), cơ quan này ủng hộ việc cần có chính sách hỗ trợ và sẽ giải quyết với các kiến nghị thuộc thẩm quyền của Bộ. Còn các kiến nghị khác như các giải pháp cho vay hỗ trợ lãi suất; giãn lùi thời gian trả lãi, nợ gốc cho doanh nghiệp, thuế, phí..., Bộ Giao thông Vận tải sẽ đề nghị Chính phủ chỉ đạo các bộ ngành xem xét.

Thời gian qua, do Covid-19, hàng không bị ảnh hưởng nhiều nhất trong 5 ngành vận tải và tình hình xấu hơn các kịch bản đã dự báo. Sản lượng hành khách thông qua các cảng hàng không năm 2020 đạt 66 triệu khách và 1,3 triệu tấn hàng hóa, giảm tương ứng 43% về hành khách và 15% về hàng hóa so với năm 2019. Tết Tân Sửu, dịch bệnh cũng khiến sản lượng hành khách giảm mạnh so với các năm trước.

Năm 2020, các hãng hàng không đã được hỗ trợ các chính sách như giảm 50% giá cất cánh, hạ cánh tàu bay và giá dịch vụ điều hành bay; áp dụng mức giá tối thiểu 0 đồng cho các dịch vụ chuyên ngành hàng không từ tháng 3 đến hết tháng 9; giảm thuế bảo vệ môi trường với nhiên liệu bay đến hết năm 2020. Chính phủ cũng phê duyệt gói hỗ trợ tín dụng cho Vietnam Airlines.

Anh Duy