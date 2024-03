Hàng công tuyển Việt Nam đá kém dưới thời ông Troussier

Suốt một năm qua, tuyển Việt Nam đang gặp lỗi hệ thống, cầu thủ loay hoay trên sân khi không biết tấn công theo hướng nào.

Nếu tính luôn cả trận giao hữu với Uzerbekistan thì chúng ta đã có tới 3 trận đấu mà không có nổi một cú sút trúng đích, điều này trải dài nhiều tháng với các đối thủ khác nhau chứng tỏ hệ thống vận hành chiến thuật của chúng ta có vấn đề, vậy vấn đề ở đây là gì?

Thiếu ý tưởng về tấn công, trong các trận đấu vừa qua dưới thời ông Troussier, chúng ta không biết thật sự là chúng ta tấn công theo hướng nào? Tấn công trung lộ hay tấn công cánh, nếu tấn công cánh thì cánh nào là chủ đạo?

Chúng ta thấy quá ít các tình huống leo biên của hai wingback (hậu vệ biên tấn công), nếu tấn công trung lộ cũng không thấy họ đi bóng bó vào bên trong, các tình huống tấn công của chúng ta khá đơn giản và tự phát.

Dùng Hoàng Đức nhưng không ở vị trí tiền vệ trung tâm sở trường mà là ở vị trí tiền đạo cắm: ở đây chúng ta thấy Nhâm Mạnh Dũng được bố trí đá cao nhất trong sơ đồ.

Nhưng ai xem mà chú ý thì Nhâm Mạnh Dũng thường đá dạt cánh phải nhiều hơn, mở trung lộ cho Hoàng Đức băng xuống hay ta nói Hoàng Đức đá ở vị trí gọi là tiền đạo ảo.

Điều này phát huy được ở những phút đầu với những pha băng xuống của Hoàng Đức nhưng sau đó đội bạn chú ý hơn ta thấy Hoàng Đức không có cơ hội băng xuống nữa. Ở vị trí này Hoàng Đức cũng không phát huy được những pha chọc khe xuyên tuyến là sở trường của mình vị anh bị vây ráp và áp sát rất nhanh.

- Một thống kê đáng chú ý ở trận gặp Indonesia ở Asian Cup đó là chúng ta tung gần 800 đường chuyền, tỉ lệ chính xác là hơn 80%, nhưng tỉ lệ chính xác ở 1/3 sân đối phương chỉ là hơn 50% 1 chút, tức là chúng ta thiếu ý tưởng trong phối hợp hoặc chúng ta có quá ít người ở 1/3 sân đối phương trong các tình huống tấn công.

Chỉ có hai cầu thủ xuất hiện trong vòng cấm Indonesia trong trận đấu ở Asian Cup.

Một thống kê đáng chú ý là trong một quả tạt bóng, để có khả năng uy hiếp khung thành đối phương cao thì cần ít nhất ba cầu thủ xuất hiện trong vòng cấm đội bạn bao gồm: một cầu thủ ở cột gần, một cầu thủ khu vực trung tâm và một cầu thủ ở cột xa (với sơ đồ 3-4-3 thường là wingback sẽ xuất hiện ở cột xa) và một cầu thủ ở ngoài rìa vùng cấm địa để đón bóng.

Bức ảnh trên phản ánh đúng sự thiếu người trong tấn công của đội tuyển Việt Nam và câu hỏi đặt ra là 2 wingback của ông Troussier đang ở đâu. Chỉ khi Hồ Tấn Tài vào sân ta mới thấy có sự xâm nhập ở cột xa (đây là điều mà Tấn Tài hay làm dưới thời ông Park, đơn cử là tình huống mở tỉ số trong trận gặp Trung Quốc năm 2022).

Lý giải cho điều này chính là khối đội hình thấp của ông Troussier, các wingback lùi xuống gần hơn nhằm triển khai bóng các tiền vệ cũng được kéo về gần hơn để dễ phối hợp với hậu vệ.

Điều này dẫn đến khi chúng ta có bóng ở tuyến trên chúng ta thường không đủ người trên sân đối phương nhưng luôn đủ người trên sân nhà để... đảm bảo an toàn trong các đường chuyền, tỷ lệ 80% đường chuyền chính xác chỉ là các đường chuyền an toàn hay chuyền về, đó là lý do tại sao có sự chênh lệch lớn giữa tỷ lệ thành công trên sân đối phương và sân nhà như vậy.

Ông Troussier từng nói ở vòng loại ba World Cup 2022 đội tuyển Việt Nam thường không thực hiện quá ba đường chuyền và ông ở đây để cải thiện điều đó nhưng trong trận đấu hôm qua thật sự thì chúng ta cũng thực sự khó triển khai bóng đến ba đường chuyền, đến đường chuyền thứ ba thì chúng ta đã rơi vào trạng thái tranh chấp 50-50 với đối phương và chúng ta thường thất thế và mất bóng, như vậy ông đã làm được chưa sau hơn một năm.

Ông Troussier trọng dụng trục trái gồm Tuấn Tài, Minh Trọng, Đình Bắc nhưng hiệu suất tấn công ở cánh này rất kém, chúng ta ít thấy Minh Trọng xuất hiện ở 1/3 sân đối phương, các pha đi bóng của Đình Bắc cũng không thấy hiệu quả trong trận đấu vừa qua trong khi đó đối phương liên tục khoét vào cánh trái trong hiệp 2 làm cho cánh này gần như tê liệt.

Tóm lại thất bại trước Indonesia không phải do họ hay hơn chúng ta mà ông Shin Tae-yong đã hoàn toàn phá được lối chơi mà ông Troussier xây dựng là ngăn không cho chúng ta triển khai bóng ở sân nhà, bắt chúng ta lao vào các tranh chấp tay đôi khi phất bóng dài khi đó chúng ta không có phương án B.

Các cầu thủ không biết phải làm gì khi không triển khai được lối chơi, đây là một lỗi hệ thống mà suốt cả một năm chúng ta không xây dựng được dưới thời ông Troussier. Và người phải chịu trách nhiệm là chính HLV người Pháp.

Điều đó khẳng định thêm rằng chúng ta đã quá vội vã bỏ đi một lối chơi giúp chúng ta thành công trong suốt 5 năm qua để hướng đến một lối chơi mới nhưng lại thiếu hiệu quả.

Phương Đường Kính

