Hàng công Liverpool bị chê vô dụng

AnhCựu hậu vệ Gary Neville cho rằng hàng công và tuyến giữa Liverpool chơi dưới sức trong trận thua Chelsea 1-2 ở vòng 7 Ngoại hạng Anh.

Trên sân Stamford Bridge hôm 4/10, Liverpool nhập cuộc không tốt, để Moises Caicedo chọc thủng lưới bằng cú nã đại bác từ ngoài cấm địa phút 14. Sang hiệp hai, Cody Gakpo dứt điểm cận thành quân bình 1-1. Nhưng Liverpool vẫn trắng tay ra về, khi để Estevao thoải mái dứt điểm vào lưới trống ở phút bù thứ năm.

"Sau khi Liverpool gỡ hòa, tôi thực sự thất vọng với cách họ thi đấu", Neville nói trên Gary Neville Podcast ngày 5/10. "Người ta nói nhiều về hàng thủ, nhưng không, họ thua vì các cầu thủ tấn công và tuyến giữa hoàn toàn vô dụng trong 15-20 phút cuối".

Florian Wirtz và Mohamed Salah trò chuyện trong trận Liverpool thua Chelsea 1-2 ở vòng 7 Ngoại hạng Anh trên sân Stamford Bridge, London, Anh ngày 4/10/2025. Ảnh: PA

Trận này, HLV Arne Slot sử dụng bộ ba tấn công Cody Gakpo, Mohamed Salah, Alexander Isak, rồi tung thêm Florian Wirtz vào sân ở hiệp hai. Nhưng hàng công Liverpool vẫn không thể khởi sắc, chỉ dứt điểm hai lần trúng đích và ghi một bàn.

Neville chê hàng công Liverpool xử lý bóng quá cẩu thả, trong đó Salah chơi thiếu quyết đoán trong nhiều tình huống và dứt điểm kém hiệu quả. Cựu hậu vệ Man Utd cũng đánh giá tân binh 175,5 triệu USD Alexandre Isak nhập cuộc tốt nhưng dần mất hút, còn tiền vệ 170 triệu USD Wirtz "thiếu mánh khóe", chưa đủ tinh quái để tạo khác biệt, không biết cách chọn vị trí và di chuyển như cầu thủ non kinh nghiệm.

Alexandre Isak đá chính nhưng không sút trúng đích lần nào trong trận đấu Chelsea. Ảnh: PA

Không chỉ hàng công, Neville cũng chỉ ra vấn đề nơi hàng thủ Liverpool. Ông nhận xét hậu vệ trái Milos Kerkez như cầu thủ U21, non nớt và dễ thua trong các pha tranh chấp. Bên cánh phải, Frimpong bị ví như một tiền vệ cánh hơn là hậu vệ, còn Conor Bradley chưa đủ bản lĩnh thay thế Trent Alexander-Arnold. Andy Robertson cũng bị đánh giá không còn giữ được phong độ đỉnh cao như vài năm trước.

"Liverpool đang gặp vấn đề lớn ở vị trí hậu vệ biên. Nếu không giải quyết được, họ sẽ còn tiếp tục đánh rơi điểm số", Neville cảnh báo.

Đây là lần đầu tiên dưới thời Slot, Liverpool nhận ba thất bại liên tiếp trên mọi đấu trường. Trước đó, họ thua Galatasaray 0-1 ở Champions League và Crystal Palace 1-2 tại Ngoại hạng Anh. Hệ quả, họ mất đỉnh bảng Ngoại hạng Anh vào tay Arsenal.

Sau quãng nghỉ quốc tế, thầy trò Slot sẽ trở về sân nhà gặp Man Utd ở vòng 8 Ngoại hạng Anh ngày 19/10.

Hồng Duy (theo Sky Sports)