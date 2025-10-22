Hàng chục xe tải chắn gió bão cho rạp cưới của Đỗ Thị Hà

Quảng TrịMưa kèm gió lớn khiến mái che rạp cưới của nhà chồng Đỗ Thị Hà bị bung rách, buộc đội thi công phải dùng nhiều xe tải che chắn.

Tiệc cưới của Hoa hậu Đỗ Thị Hà và chú rể Nguyễn Viết Vương dự kiến diễn ra vào 18h tại một địa điểm bên bờ sông Nhật Lệ. Ảnh hưởng của bão số 12, Đồng Hới mưa lớn từ lúc 11h. Khu vực rạp cưới cách biển Bảo Ninh khoảng 2 km về hướng Đông, gió cấp 4, giật khoảng cấp 5 kèm theo mưa lớn.

Do rạp dựng trên bãi đất trống, lại nằm cạnh sông nên gió đã làm rách, bung một số mái che sân khấu. Một số khu vực khác phủ bằng bạt ni lông, các mối nối bạt cũng bị giật bung.

Đội kỹ thuật khắc phục mái rạp bị rách do mưa lớn.

Hàng chục xe tải, cẩu, xe khách được êkíp huy động, đậu xung quanh rạp để ngăn gió. Đến hơn 16h, trời tiếp tục đổ mưa và gió còn lớn. Đơn vị thi công gấp rút thay bạt mới, gia cố để kịp phục vụ sự kiện. Một thành viên trong đội thi công nói: "Chúng tôi lường trước ảnh hưởng do thời tiết xấu nên đã chuẩn bị các phương án, vật liệu dự phòng".

Nhiều xe tải được huy động để chắn gió quanh rạp cưới.

Bão Fengshen hình thành ngày 18/10 từ áp thấp nhiệt đới ở phía đông Philippines. Ngày 19/10, bão vào bắc Biển Đông, trở thành bão số 12 trong năm, mạnh cấp 9, giật cấp 11. Một ngày sau, bão mạnh cấp 10, giật cấp 12 rồi chịu tác động của không khí lạnh mạnh từ phía bắc, đổi hướng tây nam, đi chậm lại. Trưa 22/10, bão giữ cấp 10, dự báo rạng sáng mai cách TP Đà Nẵng khoảng 100 km, giảm còn cấp 8. Đất liền ven biển các tỉnh từ Quảng Trị đến TP Đà Nẵng có gió mạnh dần lên cấp 6-7, giật cấp 8-9.

Nhà chú rể Viết Vương dựng rạp cưới 2.300 m2 trong một tuần qua để chuẩn bị cho hôn lễ. Cổng vào thiết kế hình vòm, với dòng chữ "Vương & Hà. Two hearts, one promise", "Together we creat a timeless story of love" (Hai trái tim, một ước nguyện, Cùng nhau chúng ta viết nên câu chuyện tình vượt thời gian).

Không gian trang trí tông màu trắng - xanh lá, gợi cảm giác tươi mới, ấm áp. Đây là gam màu được nhiều cô dâu chú rể lựa chọn vì phù hợp với cách bài trí hiện đại. Hệ thống đèn LED phủ kín phần mái vòm rạp.

Sáng 22/10, nhà trai có mặt sớm tại nhà gái ở Thanh Hóa làm lễ rước dâu. Sau sáu giờ di chuyển, đến đầu giờ chiều, đoàn về đến gia đình của chú rể tại xã Hoàn Lão, Quảng Trị, cách TP Đồng Hới khoảng 20 km. Tại đây, hai bên tiếp tục tổ chức các nghi thức gia tiên, trao quà cho đôi trẻ.

Đỗ Thị Hà, 24 tuổi, đăng quang Hoa hậu Việt Nam 2020 khi còn là sinh viên. Sau đó, cô tham gia Miss World 2021, vào top 13. Nhiều năm qua, cô đắt show trên sàn diễn trong nước, là "nàng thơ" của nhiều nhà thiết kế, gương mặt đại diện của nhiều thương hiệu. Người đẹp đã tốt nghiệp chuyên ngành Luật kinh doanh, Đại học Kinh tế Quốc dân Hà Nội. Từ năm 2024, Đỗ Thị Hà kết thúc hợp đồng với công ty quản lý cũ, hoạt động riêng. Cô lấn sân sang kinh doanh mảng làm đẹp.

Chồng của hoa hậu quê Quảng Trị, 31 tuổi, là Tổng giám đốc Tập đoàn Sơn Hải. Anh được nhiều người biết đến là doanh nhân trẻ thành đạt, điềm đạm và kín tiếng. Trong hai năm yêu nhau, cả hai không nhắc về mối quan hệ trước công chúng vì muốn có sự riêng tư. Thỉnh thoảng, khán giả bắt gặp họ đi mua sắm, du lịch.

