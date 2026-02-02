Hầm chui dài nhất nút giao An Phú trước khi thông xe

Hầm chui tại nút giao An Phú được thảm nhựa, kẻ vạch và dọn dẹp vệ sinh ngày 1/2, chuẩn bị thông xe. Trước đó, nhánh hầm đầu tiên dài 480 m đã đưa vào khai thác giữa năm ngoái, là hạng mục hoàn thành sớm nhất của dự án.

Nút giao An Phú có quy mô ba tầng, gồm hai hầm chui, các cầu vượt cho xe rẽ các hướng; mặt đất bố trí đảo tròn trung tâm và tháp biểu tượng. Dự án vốn hơn 3.400 tỷ đồng, khởi công tháng 12/2022, dự kiến hoàn thành tháng 4/2025 nhưng chậm tiến độ.