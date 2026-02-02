Hầm chui dài nhất nút giao An Phú trước khi thông xe

Hầm chui tại nút giao An Phú được thảm nhựa, kẻ vạch và dọn dẹp vệ sinh ngày 1/2, chuẩn bị thông xe. Trước đó, nhánh hầm đầu tiên dài 480 m đã đưa vào khai thác giữa năm ngoái, là hạng mục hoàn thành sớm nhất của dự án.
Nút giao An Phú có quy mô ba tầng, gồm hai hầm chui, các cầu vượt cho xe rẽ các hướng; mặt đất bố trí đảo tròn trung tâm và tháp biểu tượng. Dự án vốn hơn 3.400 tỷ đồng, khởi công tháng 12/2022, dự kiến hoàn thành tháng 4/2025 nhưng chậm tiến độ.
Hầm chui dài khoảng 760 m, lớn nhất trong hai hầm của dự án nút giao An Phú, được thiết kế 4 làn xe, mỗi chiều hai làn, tốc độ khai thác 50 km/h.
Công trình kết nối trực tiếp cao tốc TP HCM - Long Thành - Dầu Giây với đại lộ Mai Chí Thọ, hướng về hầm Thủ Thiêm. Khi hoàn thành, dự án được kỳ vọng giảm ùn tắc tại cửa ngõ phía Đông, đồng thời tăng khả năng kết nối TP HCM với Đồng Nai, trong đó có sân bay Long Thành.
Một ngày trước thời điểm thông xe, phần lớn bề mặt hầm đã được thảm nhựa, lắp đặt hệ thống chiếu sáng và dải phân cách, các hạng mục còn lại đang được hoàn thiện.
Lan can bằng thép cao hơn một mét, được thiết kế với hoa văn đồng bộ, thống nhất với các cầu vượt và hầm chui còn lại trong dự án.
Phần nóc hầm với kết cấu bêtông còn ngổn ngang. Theo nhà thầu, đây là hạng mục phức tạp, khiến thời điểm thông xe phải lùi so với kế hoạch ban đầu.
Trước đó, dịp Tết Dương lịch, nhánh cầu vượt cho xe rẽ phải từ cao tốc TP HCM – Long Thành – Dầu Giây xuống đại lộ Mai Chí Thọ, hướng đường Võ Nguyên Giáp, đã được đưa vào khai thác.
Theo chủ đầu tư, dự án hiện thi công nhiều nhánh cầu khác, dự kiến hoàn thành vào cuối tháng 6 năm nay; riêng một số hạng mục còn khó khăn do vướng mặt bằng khu vực đường Lương Định Của.
Nút giao An Phú là công trình trọng điểm nhằm giải quyết tình trạng ùn tắc kéo dài nhiều năm tại cửa ngõ phía Đông TP HCM. Khi hoàn thành, dự án sẽ giảm kẹt xe, nâng hiệu quả khai thác cao tốc, đặc biệt trong bối cảnh sân bay Long Thành đang được xây dựng.
Công trình cũng tạo nền tảng hình thành đầu mối giao thông lớn, kết nối các dự án quan trọng như đường Lương Định Của, cao tốc TP HCM - Long Thành - Dầu Giây, Vành đai 3 và các tuyến đường sắt nhẹ.
Hầm chui nút giao An Phú. Video: Quỳnh Trần
Vị trí nút giao An Phú. Đồ hoạ: Khánh Hoàng
Quỳnh Trần