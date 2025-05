Hầm chui ở nút giao lớn nhất TP HCM trước thời điểm thông xe

Hầm chui nút giao An Phú ở TP Thủ Đức, kết nối cao tốc TP HCM - Long Thành, cảng Cát Lái đã hoàn thiện cơ bản khoảng từ một tháng nay, dự kiến thông xe dịp 30/4. Tuy nhiên công trình dời ngày khai thác đến cuối tháng 6, trễ hai tháng so với kế hoạch do chưa hoàn thành hạng mục trạm bơm.

Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông TP HCM (chủ đầu tư), cho biết trạm bơm thoát nước trong hầm chưa xong do khu vực này địa chất và nước ngầm phức tạp, phát sinh nhiều vấn đề kỹ thuật.