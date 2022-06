Hai sao Hollywood diện đầm Công Trí ở Tony Awards

Diễn viên Uzo Aduba ghi điểm với đầm vàng ánh kim kết hợp giày cao gót cùng tông. Thiết kế tạo điểm nhấn vào đường viền cổ trễ vai, giúp che cánh tay lớn của Uzo, đồng thời tạo vẻ mềm mại. Hơn một tuần trước khi sự kiện diễn ra, Uzo liên hệ với Công Trí, bày tỏ muốn có riêng một bộ đầm cho sự kiện. Nhà thiết kế Đà Nẵng đã pha trộn hai chất liệu organza và metallic, tạo thành một loại vải mới mang những đường gân nhỏ chạy dọc cơ thể, tạo hiệu ứng giúp người mặc thon gọn và tôn chiều cao.

Uzo Aduba sinh năm 1981 tại Mỹ, được biết đến với vai Suzanne "Crazy Eyes" Warren trong loạt phim "Orange Is the New Black" (2013-2019). Diễn xuất từ năm 2003 tới nay, Uzo đã giành được giải hai giải Emmy, một giải Primetime Emmy và hai giải thưởng của Hiệp hội Diễn viên Màn ảnh cho Nữ diễn viên xuất sắc. Các phim cô đóng gồm: "American Pastoral", "Show Roots", "My Little Pony: The Movie", "Candy Jar", "Miss Virginia"...