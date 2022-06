Elizabeth Hurley chuộng mặc hở ở tuổi 56

Elizabeth Hurley sinh năm 1965 tại Anh, là người mẫu, diễn viên, nổi tiếng qua phim "Four Weddings and a Funeral" năm 1994. Một số bộ phim đặc sắc cô đóng gồm: "Powers: International Man of Mystery" (1997), "Bedazzled" (2000)... Hurley từng có mối tình 13 năm với tài tử Hugh Grant. Cô cưới rồi ly hôn doanh nhân Arun Nayar năm 2011. Hiện người đẹp sống cùng con trai 19 tuổi Damian - con của cô và nhà sản xuất quá cố Steve Bing.