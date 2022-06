'Biểu tượng thời trang Mỹ' diện đầm vintage trên thảm đỏ

MỹZendaya - "Biểu tượng thời trang Mỹ" 2021 - diện đầm vintage của Bob Mackie dự sự kiện của tạp chí Time ở New York.

Hôm 9/6, ngôi sao Euphoria chọn váy màu xanh làm từ vải taffeta nằm trong bộ sưu tập Thu 1998 của Bob Mackie. Thiết kế nằm trong kho lưu trữ quý giá của nhà mốt từ đó tới nay, thuộc bản giới hạn. Bộ đầm tạo vẻ quyến rũ bằng đường viền cổ khoét sâu, phối cùng vòng cổ kim cương hơn 49 carat hiệu Bulgari, ba nhẫn bạch kim đính kim cương.

Diễn viên Zendaya trong bộ đầm vintage hiếm có của Bob Mackie hôm 9/6 tại New York. Ảnh: AFP

Tháng trước, Zendaya được Time xếp vào danh sách "Những người có ảnh hưởng nhất thế giới năm 2022" bởi đóng góp của cô trong nhiều lĩnh vực nghệ thuật. Danh sách này còn có Amanda Seyfried, Simu Liu, Andrew Garfield, Miranda Lambert... Trên Time, đạo diễn phim người Canada Denis Villeneuve nói về tài năng của Zendaya: "Cô ấy thật kinh điển và có thể làm được tất cả. Cô ấy tự chủ trong sáng tạo, xứng đáng là một biểu tượng văn hóa. Tầm ảnh hưởng của Zendaya còn thể hiện ở những bộ cánh thời trang cô lựa chọn".

Law Roach - stylist của Zendaya - nói: "Không có gì mà Zendaya không thử. Zendaya rất tự tin. Làm việc cùng nhau tám năm, cô ấy luôn giữ cho mối quan hệ của chúng tôi luôn mới mẻ và thú vị. Cô ấy là tri kỷ thời trang của tôi".

Zendaya bên dàn sao ở Time 100 Gala 2022 Zendaya bên các ngôi sao ở thảm đỏ Time 100 Gala 2022. Video: AP

Sinh năm 1996, Zendaya có bố là người Mỹ gốc Phi, mẹ mang dòng máu Scotland và Đức. Trước khi đóng phim, cô là người mẫu, ca sĩ, thu hút nhiều fan trên mạng xã hội. Người đẹp ghi dấu ấn với các phim: Spider-Man: Homecoming (2017), The Greatest Showman, Shake it Up... Năm 2020, cô trở thành người trẻ nhất trong lịch sử Emmy giành giải "Nữ diễn viên xuất sắc" nhờ phim Euphoria. Năm ngoái, cô được CFDA vinh danh là Biểu tượng thời trang Mỹ.

Bob Mackie sinh năm 1939, là nhà thiết kế Mỹ nổi tiếng ở thập niên 1960-1980. Ông từng thiết kế nhiều bộ cánh ấn tượng cho Diana Ross, Cher, Whitney Houston... Mackie đã vẽ bản phác thảo chiếc váy của Marilyn Monroe tại tiệc sinh nhật của Tổng thống John F. Kennedy tại Madison Square Garden, New York năm 1962. Trong suốt sự nghiệp, ông giành hai giải Emmy cho "Thành tựu xuất sắc trong lĩnh vực thiết kế trang phục" cho các chương trình truyền hình đặc biệt của Mitzi. Năm 2019, Mackie giành giải thưởng Tony cho "Thiết kế trang phục đẹp nhất" trong một vở nhạc kịch Cher Show.

Họa Mi