Camila Cabello khoe đường cong với đầm Công Trí

Ca sĩ Camila Cabello khoe hình thể trong bộ đầm đan móc của Công Trí khi biểu diễn ở Mỹ.

Camila Cabello hát 'Lola' Cabello diện đầm Công Trí, biểu diễn ca khúc "Lola". Video: YouTube Camila Cabello

Nghệ sĩ phát online buổi trình diễn bài hát mới Lola hôm 1/6. Sự kiện hợp tác với nam ca sĩ Yotuel được tổ chức tại một trang trại ở thành phố Simi Valley, California. Người đẹp Mỹ gốc Cuba chọn đầm trắng kem lấy cảm hứng từ phong cách boho của nhà thiết kế Công Trí.

Thiết kế nằm trong bộ sưu tập Thu Đông 2021, mất 450 giờ hoàn thiện. Trên sợi vải taffeta, các nghệ nhân thực hiện kỹ thuật đan móc macrame, tạo thành bề mặt chất liệu mới với các nhóm họa tiết hình thoi, hình tròn và thược dược - loài hoa biểu tượng trong các sáng tạo của Công Trí. Các khoảng hở chừng mực giúp Camila Cabello quyến rũ mà vẫn thanh lịch. Trước Cabello, ca sĩ Lorde từng mặc mẫu đầm này trong chương trình The Late Late Show With James Corden hồi tháng 8/2021.

Để chuẩn bị cho sự kiện, êkíp của Camila Cabello đã làm việc với nhà thiết kế từ đầu năm nay sau khi thấy các bộ sưu tập của anh trên Vogue. Lần thứ hai Cabello chọn trang phục của Công Trí. Hồi tháng 9/2019, giọng ca Havana mặc một bộ cánh màu kem trong bộ sưu tập Đi nhặt hạt sương nghiêng tại iHeartRadio Music Festival 2019, đánh dấu lần đầu họ hợp tác.

Thiết kế đan móc của Công Trí được hai ngôi sao Camila Cabello (trái) và Lorde chinh phục. Ảnh: YouTube Camila Cabello, Lorde

Lola nằm trong Familia - album phòng thu thứ ba của Cabello, phát hành hôm 8/4. Bài hát truyền tải nội dung về mong muốn tự do và khát vọng học hỏi của phụ nữ. Familia gồm 12 ca khúc, với sự góp giọng của các khách mời Willow, Ed Sheeran, Maria Becerra và Yotuel.



Camila Cabello sinh năm 1997, từng được biết đến với tư cách thành viên của nhóm nhạc Fifth Harmony, tham gia cuộc thi The X-Factor phiên bản Mỹ. Năm 2018, cô trở thành hiện tượng âm nhạc thế giới sau thành công của ca khúc Havana. Năm 2019, Cabello đoạt danh hiệu "Màn kết hợp của năm" tại giải thưởng American Music Awards với ca khúc Señorita, hát cùng bạn trai lúc bấy giờ - Shawn Mendes.

10 năm sự nghiệp, Cabello sở hữu trong tay hai giải Latin Grammy, bốn giải American Music, một Billboard Music Award, năm giải MTV Europe Music, bốn giải MTV Video Music Award, một giải Billboard Women in Music cho "Nghệ sĩ đột phá" cùng nhiều giải thưởng khác của iHeartRadio Music Award.

Công Trí sinh năm 1978 tại Đà Nẵng, hiện là ủy viên của Hiệp hội Thời trang châu Á. Thành lập thương hiệu từ năm 2009, anh chinh phục hàng loạt ngôi sao trong nước và quốc tế như Beyoncé, Miley Cyrus, Jennifer Lopez, Charlize Theron, cựu đệ nhất phu nhân Mỹ Michelle Obama, Rosé (Blackpink), Rebecca Ferguson, Zendaya... Các bộ sưu tập của anh từng được trình diễn ở Tokyo và New York Fashion Week.

Ý Ly