xAI chọn sinh viên lãnh đạo đội ngũ nghìn người

Công ty xAI của Elon Musk thu hút sự chú ý khi sa thải hàng trăm nhân viên và đưa người chưa tốt nghiệp đại học lên dẫn dắt nhóm đào tạo chatbot Grok.

Business Insider cho biết, nhóm chú thích dữ liệu giúp đào tạo chatbot AI Grok của xAI do Diego Pasini bắt đầu lãnh đạo trong tháng 9. Nhóm này gồm nhân viên hợp đồng và toàn thời gian, phụ trách dán nhãn, phân loại và ngữ cảnh hóa dữ liệu thô để đào tạo Grok, giúp chatbot hiểu thế giới hơn. Đây là nhóm lớn nhất tại xAI. Trước các đợt sa thải, đội ngũ có 1.500 nhân viên, còn hiện khoảng 900.

Pasini tốt nghiệp trung học năm 2023, sau đó theo ngành khoa học máy tính và kinh tế tại Đại học Pennsylvania. Anh có tên trong chương trình tuyển chọn tài năng năm 2024 của công ty đầu tư Contrary. Theo hồ sơ, Pasini "rất hứng thú với tương lai của ngành robot và các startup công nghệ phần cứng". Trên website cá nhân, anh liệt kê sở thích như thị giác máy tính và lịch sử thời Napoleon.

Diego Pasini gia nhập xAI hồi tháng 1 sau khi chiến thắng cuộc thi lập trình của công ty ở San Francisco. Hai thành viên khác trong đội sau đó cũng tới làm việc tại xAI và Tesla. Hồ sơ LinkedIn của Pasini ghi "đang tạm nghỉ" tại Đại học Pennsylvania. Tuy nhiên, đại diện trường từ chối xác nhận thông tin.

Giao diện ứng dụng Grok của xAI. Ảnh: Lưu Quý

Pasini đảm nhận vị trí mới trong bối cảnh nhóm chú thích dữ liệu tại xAI trải qua biến động mạnh về nhân sự. Đầu tháng 9, ít nhất 9 nhân viên cấp cao bị vô hiệu hóa tài khoản Slack - nền tảng giao tiếp dành cho doanh nghiệp. Ngày 12/9, công ty giảm hơn 500 nhân viên trong nhóm. Ngày 15/9, Pasini chủ trì cuộc họp với nhân viên còn lại và cho biết công ty không có kế hoạch sa thải thêm. Tuy nhiên, theo lời kể của ba nhân viên với Business Insider, khoảng 100 người tiếp tục bị cho nghỉ việc ngay sau đó.

Tuổi trẻ và thời gian gắn bó ngắn của Pasini tại công ty của Musk trái ngược với người tiền nhiệm, vốn gia nhập xAI sau hơn một thập kỷ làm việc tại Tesla trong vai trò quản lý nhóm chú thích dữ liệu Autopilot. Hai nhân viên xAI đã chỉ trích Pasini trên Slack, trong đó một người đặt câu hỏi về cách anh được bổ nhiệm vị trí mới. Theo Business Insider, cả hai đều bị vô hiệu hóa tài khoản chỉ vài tiếng sau khi đăng bài.

Futurism nhận định việc thăng chức gây sốc này gợi nhớ đến cách Musk trao quyền cho một số kỹ sư siêu trẻ tại Bộ Hiệu quả Chính phủ Mỹ (DOGE) hồi đầu năm. Một trong số đó là Edward Coristine, 19 tuổi, được cho là bị sa thải khỏi công ty cũ vì làm lộ bí mật. Ngoài Coristine, nhóm có 5 người trong độ tuổi 19-24, được Musk ca ngợi là "kỹ sư phần mềm giỏi nhất thế giới". Việc những thành viên rất trẻ và chưa có kinh nghiệm được quyền tiếp cận hệ thống và dữ liệu liên bang nhạy cảm khiến nhiều người lo ngại.

Tỷ phú Elon Musk và logo xAI ở phía sau. Ảnh: Goodreturns

Mức độ rủi ro thấp hơn ở xAI, nhưng cũng gây băn khoăn. Chú thích dữ liệu là bước quan trọng trong đào tạo mô hình AI vì lượng văn bản và hình ảnh khổng lồ mà nó xử lý có thể trở nên vô nghĩa nếu thiếu ngữ cảnh. Người chú thích sẽ tự bổ sung ngữ cảnh đó. Việc tinh chỉnh Grok là thách thức không nhỏ. Chatbot AI này tích hợp trong nền tảng mạng xã hội X, thường xuyên được người dùng yêu cầu giải thích các sự kiện đang diễn ra. Tuy nhiên, Grok nhiều lần bị phàn nàn về phản hồi sai lệch.

Theo Futurism, Musk bắt đầu theo dõi Pasini trên X đầu tháng 9, khi sinh viên này đăng bài ủng hộ tỷ phú. "Bất kỳ người nào có chút đầu óc đều biết rằng tất cả công ty của Elon đều đang trong giai đoạn sơ khai", Pasini viết. Musk sau đó trả lời: "Có lẽ đúng vậy".

Thu Thảo tổng hợp