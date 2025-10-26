Hai người tử vong trong mưa lớn ở Đà Nẵng

Trong mưa lớn, nam sinh lớp 3 ra tắm mưa trước nhà không may trượt chân rơi vào ống nước, một phụ nữ chạy xe máy lao xuống vực.

Khoảng 15h ngày 26/10, em Hồ Minh Đăng, 8 tuổi, người dân tộc Xơ Đăng ở nóc Tu Gia, xã Trà Tập, ra tắm mưa ở mương thoát nước trước nhà. Thời điểm này trời đang mưa lớn, nước dưới mương chảy xiết.

"Em Đăng không may trượt chân xuống mương và bị dòng nước cuốn vào cống. Dù người nhà đã phát hiện và tìm cách cứu vớt nhưng do dòng nước quá mạnh, khi nạn nhân được đưa lên bờ đã tử vong", ông Lê Trung Thực, Chủ tịch xã, nói.

Đăng là học sinh lớp 3 Trường Phổ thông dân tộc bán trú Tiểu học Chu Văn An, xã Trà Tập. Ngay trong chiều tối, nhà trường, chính quyền địa phương đã đến thăm hỏi, động viên gia đình.

Nước lũ cuồn cuộn tại suối Tăk Pốc (thôn 4, xã Trà Tập). Ảnh: Người dân cung cấp

Trước đó khoảng 4h cùng ngày, người phụ nữ 55 tuổi ở xã Quảng Phú chạy xe máy đi bán cá, khi đến gần cầu Kỳ Phú 2, thì lao xe xuống vực. Đến 9h cùng ngày, người dân mới phát hiện, nhưng nạn nhân đã tử vong.

Mưa lớn gây sạt lở nhiều điểm, chia cắt các xã miền núi thuộc tỉnh Quảng Nam cũ. Nhiều khu dân cư bị nước lũ từ sông, suối hoặc tràn vào nhà. Ở dưới hạ lưu, khu dân cư ven sông Hoài ở phố cổ Hội An đã bị ngập.

Lượng nước đổ về hồ thủy điện thượng nguồn tăng mạnh, buộc nhà máy phải xả. Số liệu cập nhật đến 18h ngày 26/10, lưu lượng nước đổ về Sông Tranh 2 lên tới 4.281 m3/s, nhà máy xả hơn 3.335 m3/giây; nước đổ về hồ Sông Tranh 4 lên tới 7.450 m3/s, nhà máy xả 7.200 m3/s.

Với tình hình mưa lớn ở thượng nguồn và các thủy điện đồng loạt xả lũ lưu lượng lớn, nhiều khu vực hạ du thuộc các huyện Duy Xuyên, Đại Lộc, thị xã Điện Bàn, TP Hội An của tỉnh Quảng Nam cũ nhiều khả năng sẽ bị ngập sâu.

Hai người tử vong trong mưa lớn ở Đà Nẵng Nước lũ tại suối Tăk Pốc, xã Trà Tập. Video: Người dân cung cấp

Theo dự báo của Đài Khí tượng Thủy văn Trung Bộ, từ tối 26 đến tối 28/10, thành phố tiếp tục mưa to, tổng lượng mưa 200-400 mm ở đồng bằng, 250-450 mm ở vùng núi tây nam và 150-350 mm ở tây bắc, có nơi vượt 500-600 mm. Các sông tại Đà Nẵng xuất hiện lũ, đỉnh lũ trên sông Vu Gia - Thu Bồn lên trên báo động 3; sông Hàn, sông Tam Kỳ trên báo động 2.

Nguyễn Đông