Hai loại thảo dược hỗ trợ giảm acid uric tự nhiên

Đinh hương và lô hội có thể hỗ trợ kiểm soát acid uric nhờ đặc tính chống viêm, làm dịu triệu chứng và hỗ trợ quá trình đào thải tự nhiên của cơ thể.

Acid uric cao có thể âm thầm gây đau khớp, sưng viêm, thậm chí tạo áp lực lên thận. Chất thải này được hình thành khi enzyme xanthine oxidase (XOD) chuyển hóa purin trong cơ thể. Bên cạnh dùng thuốc, tập thể dục và điều chỉnh chế độ ăn, một số thảo dược tự nhiên chứa hợp chất thực vật có khả năng ức chế enzyme XOD cũng có thể mang lại lợi ích.

Đinh hương

Đinh hương có tính mát, vị cay và đắng, giàu dinh dưỡng, chứa nhiều chất chống oxy hóa, vitamin và khoáng chất. Một thìa cà phê (khoảng 2 g) cung cấp chất xơ, vitamin C, vitamin K và mangan, hỗ trợ chức năng miễn dịch, sức khỏe xương và quá trình chuyển hóa.

Đinh hương đặc biệt giàu eugenol - chất chống oxy hóa mạnh có đặc tính kháng viêm, có thể giúp giảm viêm và bảo vệ thận. Hợp chất eugenol trong đinh hương có thể liên kết với xanthine oxidase và làm giảm hoạt động của enzyme này.

Cách sử dụng: Cho 2-3 nụ đinh hương vào nước nóng và ngâm 5 phút. Uống 1-2 lần một ngày trong 6-8 tuần.

Lô hội (nha đam)

Lô hội cũng có đặc tính chống viêm, làm mát và hỗ trợ cân bằng cơ thể. Các hợp chất hoạt tính sinh học trong lô hội có khả năng ức chế XOD. Ngoài ra, lô hội còn có tác dụng chống oxy hóa mạnh, góp phần bảo vệ thận đồng thời giảm stress oxy hóa liên quan đến acid uric cao.

Cách dùng: Lấy phần gel (thịt trong suốt) của lá nha đam để ép hoặc xay lấy nước. Dùng mỗi ngày một lần khi bụng đói, khoảng 20 ml (tương đương 1-1,5 muỗng canh). Duy trì 6-8 tuần để thu được lợi ích.

Đinh hương và lô hội là hai thảo dược tự nhiên hỗ trợ giảm acid uric, giảm viêm và bảo vệ thận. Tuy nhiên, các thảo mộc này chỉ nên được xem là biện pháp bổ trợ, không thay thế thuốc điều trị. Việc sử dụng cần đi kèm theo dõi y tế và duy trì lối sống lành mạnh. Cần tham khảo ý kiến bác sĩ điều trị trước khi sử dụng lâu dài.

Một số cách tự nhiên khác hỗ trợ giảm acid uric

Hạn chế thực phẩm giàu purin: Ăn thịt đỏ, nội tạng, cá béo (cá ngừ, cá mòi), hải sản (trai, sò...) thường xuyên có thể khiến acid uric tăng cao. Người bệnh không cần loại bỏ hoàn toàn mà nên giảm lượng tiêu thụ.

Duy trì cân nặng hợp lý: Thừa cân, béo phì có liên quan đến tăng acid uric. Giảm cân và duy trì cân nặng hợp lý bằng cách ăn uống lành mạnh, tăng vận động giúp cải thiện tình trạng này.

Hạn chế rượu bia và đồ uống có đường: Rượu bia và nước ngọt có thể làm tăng sản xuất acid uric, cung cấp calo rỗng, dễ gây tăng cân và rối loạn chuyển hóa.

Tăng cường một số thực phẩm có lợi: Một số thực phẩm như cherry (anh đào) có thể giúp giảm viêm và hỗ trợ kiểm soát acid uric. Chế độ ăn giàu chất xơ từ ngũ cốc nguyên hạt, rau và trái cây cũng góp phần giảm nồng độ chất thải này trong máu.

Bảo Bảo (Theo Times of India)