Hai cầu đường sắt ba lần được tàu hàng trấn giữ

Chiều 27/10, khi lũ sông Hương chỉ cách đáy dầm cầu 0,1 m, Công ty CP Đường sắt Bình Trị Thiên đã điều hai đoàn tàu chở 1.150 tấn đá từ Đồng Hới (Quảng Trị) và Hương Thủy (Huế) ra trấn giữ cầu Dã Viên và Bạch Hổ.
Cầu đường sắt Dã Viên và Bạch Hổ bắc qua sông Hương được người Pháp xây dựng năm 1908. Cồn Dã Viên nằm giữa sông Hương là điểm nối hai cầu.
Chiều 27/10, khi lũ sông Hương chỉ cách đáy dầm cầu 0,1 m, Công ty CP Đường sắt Bình Trị Thiên đã điều hai đoàn tàu chở 1.150 tấn đá từ Đồng Hới (Quảng Trị) và Hương Thủy (Huế) ra trấn giữ cầu Dã Viên và Bạch Hổ.
Cầu đường sắt Dã Viên và Bạch Hổ bắc qua sông Hương được người Pháp xây dựng năm 1908. Cồn Dã Viên nằm giữa sông Hương là điểm nối hai cầu.
Cầu đường sắt Bạch Hổ dài 307 m nối cồn Dã Viên với bờ bắc sông Hương. Cầu có hệ thống cầu sắt đi bộ, phục vụ người dân sống hai bên sông Hương.
Cầu đường sắt Bạch Hổ dài 307 m nối cồn Dã Viên với bờ bắc sông Hương. Cầu có hệ thống cầu sắt đi bộ, phục vụ người dân sống hai bên sông Hương.
Hệ thống đường ray, trụ sắt cầu Bạch Hổ đã hoen rỉ, bạc màu,.
Hệ thống đường ray, trụ sắt cầu Bạch Hổ đã hoen rỉ, bạc màu,.
Cầu đường sắt Bạch Hổ có hai lối cho người đi bộ và xe thô sơ qua lại, mỗi lối rộng hơn một mét. Khi cầu đường bộ Dã Viên chưa xây dựng, cầu đường sắt Bạch Hổ được nhiều người dân Kim Long và phường Đúc trước đây sử dụng để qua lại sông Hương.
Cầu đường sắt Bạch Hổ có hai lối cho người đi bộ và xe thô sơ qua lại, mỗi lối rộng hơn một mét. Khi cầu đường bộ Dã Viên chưa xây dựng, cầu đường sắt Bạch Hổ được nhiều người dân Kim Long và phường Đúc trước đây sử dụng để qua lại sông Hương.
Lũ lớn cuốn theo nhiều cây cối mắc kẹt dưới trụ cầu đường sắt Bạch Hổ.
Sông Hương từ ngày 27/10 đến nay ba lần lũ vượt báo động ba, đỉnh nước lũ chỉ cách cầu đường sắt Bạch Hổ 0,1 m hôm 27/10. Hiện nay, mực nước sông Hương tại trạm Kim Long dưới báo động 2 hơn 0,3 m, giảm khả năng uy hiếp an toàn cầu đường sắt.
Lũ lớn cuốn theo nhiều cây cối mắc kẹt dưới trụ cầu đường sắt Bạch Hổ.
Sông Hương từ ngày 27/10 đến nay ba lần lũ vượt báo động ba, đỉnh nước lũ chỉ cách cầu đường sắt Bạch Hổ 0,1 m hôm 27/10. Hiện nay, mực nước sông Hương tại trạm Kim Long dưới báo động 2 hơn 0,3 m, giảm khả năng uy hiếp an toàn cầu đường sắt.
Cầu đường sắt Bạch Hổ và Dã Viên bắc qua sông Hương với điểm nối là cồn Dã Viên. Hai cầu có kết cấu sắt và hình hài giống nhau.
Cầu đường sắt Bạch Hổ và Dã Viên bắc qua sông Hương với điểm nối là cồn Dã Viên. Hai cầu có kết cấu sắt và hình hài giống nhau.
Cầu đường sắt Dã Viên dài hơn 108 m bắc qua sông Hương. Nước lũ sông Hương qua cầu đang dưới báo động 2 hơn 0,3 m. Hơn một tuần qua, nhiều thời điểm nước lũ chỉ cách đáy dầm 0,04 m.
Cầu đường sắt Dã Viên dài hơn 108 m bắc qua sông Hương. Nước lũ sông Hương qua cầu đang dưới báo động 2 hơn 0,3 m. Hơn một tuần qua, nhiều thời điểm nước lũ chỉ cách đáy dầm 0,04 m.
Mùa hè vừa qua, hệ thống cầu đường sắt Dã Viên đã được Công ty đường sắt Bình Trị Thiên sơn lại màu trắng.
Mùa hè vừa qua, hệ thống cầu đường sắt Dã Viên đã được Công ty đường sắt Bình Trị Thiên sơn lại màu trắng.
Mỗi trụ cầu có hai chân đế bằng sắt để kết nối với hệ thống dầm cầu sắt bằng các con ốc. Để chống hoen rỉ, hằng năm các đế đều được sơn đen.
Mỗi trụ cầu có hai chân đế bằng sắt để kết nối với hệ thống dầm cầu sắt bằng các con ốc. Để chống hoen rỉ, hằng năm các đế đều được sơn đen.
Trải qua trăm năm hoạt động, đường ray và tà vẹt cầu liên tục được kiểm tra thay mới.
Trải qua trăm năm hoạt động, đường ray và tà vẹt cầu liên tục được kiểm tra thay mới.
Đường ray tàu hỏa qua cồn Dã Viên nối cầu đường sắt Bạch Hổ và Dã Viên. Hệ thống các trụ sắt cầu Dã Viên vừa qua đã được Công ty đường sắt Bình Trị Thiên sơn mới.
Mặc dù lũ mực nước sông Hương xuống dưới báo động 2 song 6/40 xã phường ở TP Huế vẫn đang ngập. Hầm chui đường sắt trên đường Bùi Thị Xuân trước khi vào Ga Huế còn ngập sâu, giao thông chia cắt.
Từ ngày 25/10 đến 30/10, TP Huế mưa lớn do ảnh hưởng của không khí lạnh, dải hội tụ và gió đông. Lượng mưa ngày 27/10 tại Khe Tre 1.204 mm, Bạch Mã 1.739 mm, cao nhất Việt Nam và đứng thứ hai thế giới. Lũ các sông Bồ, Hương đã lên vượt báo động cả mét làm 32/40 xã, phường bị ngập 1-2 m, 15 người chết.
Đường ray tàu hỏa qua cồn Dã Viên nối cầu đường sắt Bạch Hổ và Dã Viên. Hệ thống các trụ sắt cầu Dã Viên vừa qua đã được Công ty đường sắt Bình Trị Thiên sơn mới.
Mặc dù lũ mực nước sông Hương xuống dưới báo động 2 song 6/40 xã phường ở TP Huế vẫn đang ngập. Hầm chui đường sắt trên đường Bùi Thị Xuân trước khi vào Ga Huế còn ngập sâu, giao thông chia cắt.
Từ ngày 25/10 đến 30/10, TP Huế mưa lớn do ảnh hưởng của không khí lạnh, dải hội tụ và gió đông. Lượng mưa ngày 27/10 tại Khe Tre 1.204 mm, Bạch Mã 1.739 mm, cao nhất Việt Nam và đứng thứ hai thế giới. Lũ các sông Bồ, Hương đã lên vượt báo động cả mét làm 32/40 xã, phường bị ngập 1-2 m, 15 người chết.
Võ Thạnh