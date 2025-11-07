Hai cầu đường sắt ba lần được tàu hàng trấn giữ

Chiều 27/10, khi lũ sông Hương chỉ cách đáy dầm cầu 0,1 m, Công ty CP Đường sắt Bình Trị Thiên đã điều hai đoàn tàu chở 1.150 tấn đá từ Đồng Hới (Quảng Trị) và Hương Thủy (Huế) ra trấn giữ cầu Dã Viên và Bạch Hổ.

Cầu đường sắt Dã Viên và Bạch Hổ bắc qua sông Hương được người Pháp xây dựng năm 1908. Cồn Dã Viên nằm giữa sông Hương là điểm nối hai cầu.