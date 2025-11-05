Sắp khởi công 5 nhà ga trên tuyến đường sắt Lào Cai - Hà Nội - Hải Phòng

Các ga Lào Cai, Phú Thọ, Bắc Hồng, Lương Tài, Hải Dương Nam thuộc Dự án thành phần 1 đường sắt Lào Cai - Hà Nội - Hải Phòng dự kiến khởi công ngày 19/12.

Trong văn bản trả lời UBND TP Hải Phòng về việc khởi công Dự án đường sắt Lào Cai - Hà Nội - Hải Phòng, Bộ Xây dựng cho biết đã phân chia dự án này thành các thành phần.

Bộ Xây dựng thực hiện dự án thành phần 1 - đầu tư hạ tầng kết nối các ga trên tuyến và quảng trường ga, tổng mức đầu tư gần 2.300 tỷ đồng và dự án thành phần 2 - xây dựng công trình đường sắt, tổng mức đầu tư 155.500 tỷ đồng.

Bộ Xây dựng đang chỉ đạo Ban Quản lý dự án đường sắt (chủ đầu tư) tổ chức khảo sát, lập Báo cáo nghiên cứu khả thi, lập thiết kế sau thiết kế cơ sở, đồng thời phối hợp với địa phương giải phóng mặt bằng.

Hướng tuyến đường sắt Lào Cai - Hà Nội - Hải Phòng. Ảnh: Ban quản lý dự án đường sắt.

Đến nay, các bên đã cơ bản thống nhất hướng tuyến, vị trí ga với các địa phương, hoàn thành lập Báo cáo nghiên cứu khả thi. Bộ Xây dựng đã họp thông qua báo cáo cuối kỳ để chủ đầu tư và tư vấn hoàn thiện.

Ban Quản lý dự án đường sắt đang cắm cọc giải phóng mặt bằng để bàn giao cho địa phương trước ngày 10/11 đối với các ga Lào Cai, Phú Thọ, Bắc Hồng, Lương Tài, Hải Dương Nam để chuẩn bị khởi công ngày 19/12, đáp ứng kế hoạch theo chỉ đạo của Thủ tướng.

Dự án đường sắt Lào Cai - Hà Nội - Hải Phòng điểm đầu tại vị trí nối ray qua biên giới (tỉnh Lào Cai), điểm cuối tại ga Lạch Huyện (TP Hải Phòng), dài 419 km, tổng mức đầu tư hơn 203.200 tỷ đồng (tương đương 8,37 tỷ USD). Trên tuyến có 18 nhà ga, bao gồm 15 ga hỗn hợp đón tàu khách, hàng và 3 ga lập tàu.

Tuyến đường sắt sẽ có tốc độ thiết kế 160 km/h trên đoạn ga Lào Cai - ga cảng Lạch Huyện, 80 km/h cho đoạn Lào Cai - các đoạn tuyến nhánh, 120 km/h đối với đoạn đi qua Hà Nội và đi trùng với đường sắt vành đai phía Đông.

Dự án bao gồm 10 dự án thành phần, ngoài hai dự án xây dựng công trình còn có 7 dự án giải phóng mặt bằng và một dự án di dời hạ tầng điện. 7 dự án giải phóng mặt bằng đi qua 6 tỉnh thành, thu hồi diện tích đất 3.162 ha, tái định cư hơn 7.500 hộ. Chi phí giải phóng mặt bằng gần 36.000 tỷ đồng.

Ngoài dự án thành phần 1 là đầu tư hạ tầng các ga trên tuyến sắp khởi công, dự án thành phần 2 xây dựng công trình đường sắt dài 417 km, dự kiến khởi công vào cuối năm 2026 và hoàn thành vào năm 2030.

Tuyến đường sắt khi khai thác dự kiến đảm nhận khoảng 21 triệu tấn hàng hóa và 14 triệu hành khách, đáp ứng nhu cầu vận tải trên hành lang kinh tế Lào Cai - Hà Nội - Hải Phòng, tăng cường giao thương, mở rộng xuất nhập khẩu hàng hóa giữa Việt Nam với Trung Quốc và các nước.

Anh Duy