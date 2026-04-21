Haaland: 'Bạn gái không thích tôi xô xát với Gabriel'

AnhTiền đạo Erling Haaland tiết lộ bạn gái không hài lòng khi thấy anh chi chít vết xước sau màn va chạm căng thẳng với Gabriel trong trận Man City thắng Arsenal ở Ngoại hạng Anh.

Trận đấu trên sân Etihad ngày 19/4 chứng kiến màn đối đầu nảy lửa giữa Gabriel và Haaland. Một trong những tình huống va chạm làm rách toạc áo của trung phong người Na Uy.

Erling Haaland va chạm bằng đầu với Gabriel Magalhaes trong trận Man City thắng Arsenal 2-1 ở vòng 33 Ngoại hạng Anh trên sân Etihad, Manchester, Anh ngày 19/4/2026. Ảnh: Reuters

Căng thẳng giữa hai cầu thủ này lên đỉnh điểm sau pha đẩy người của tiền đạo chủ nhà, khiến đôi bên lao vào hằm hè ngay giữa sân ở phút 83. Gabriel liền phản ứng gay gắt, khi có động thái dùng đầu húc về phía Haaland, làm châm ngòi ẩu đả. Sau khi kiểm soát được tình hình, trọng tài chính Anthony Taylor quyết định phạt thẻ vàng cảnh cáo cho cả hai.

"Tôi nghĩ áo mình bị kéo khá nhiều. Tôi không được hưởng phạt, giờ Ngoại hạng Anh là vậy", Haaland nói sau trận. "Đó giống như vật lộn. Rất nhiều pha đấu tay đôi, rất nhiều vết xước. Đôi khi bạn gái tôi không vui khi thấy điều đó, trông không ổn lắm. Nhưng đó là thực tế".

Haaland và bạn gái Isabel Johansen hẹn hò từ khi tiền đạo Na Uy còn khoác áo Dortmund. Hai người đón con trai đầu lòng hồi tháng 12/2024, và có thể sớm tổ chức hôn lễ.

Về tình huống Gabriel thoát thẻ đỏ gây tranh cãi, Haaland cho rằng nếu anh ngã xuống, đối thủ có thể đã bị truất quyền thi đấu. Nhưng anh từ chối làm vậy theo lời dạy của cha mình - cựu cầu thủ Alfie Haaland.

"Tôi nghĩ nếu mình ngã xuống sân, điều mà tôi sẽ không bao giờ làm trừ khi bị tấn công thực sự, thì có lẽ đó sẽ là một thẻ đỏ", tiền đạo 25 tuổi cho biết. "Dù sao, chuyện đã qua rồi và tôi sẽ không tìm cách đóng kịch. Chỉ có điều tôi lại bị thẻ vàng mà chẳng hiểu tại sao, chính anh ta là người lao vào mặt tôi trước. Nhưng bóng đá là vậy".

Haaland thường tranh chấp nảy lửa với Gabriel mỗi khi Man City gặp Arsenal. Tại Ngoại hạng Anh mùa 2024-2025, Haaland cũng thoát thẻ đỏ vụ ném bóng vào đầu trung vệ Arsenal.

Erling Haaland (áo xanh) dứt điểm ấn định chiến thắng. Ảnh: PA

Trên sân Etihad hôm 19/4, dù bị Gabriel theo kèm sát, Haaland vẫn tỏa sáng với bàn ấn định chiến thắng 2-1. Phút 65, từ đường chuyền ngang của Nico O'Reilly, trung phong Na Uy đè mặt Gabriel để dứt điểm chân trái tung lưới David Raya.

Với chiến thắng này, Man City rút ngắn cách biệt với Arsenal xuống ba điểm và đá ít hơn một trận. Nếu thắng Burnley ở trận đấu sớm vòng 34 vào ngày 22/4, CLB thành Manchester sẽ chiếm đỉnh bảng.

"Mỗi trận đấu lúc này đều là chung kết. Ngay sau khi rời đây, chúng tôi phải chuẩn bị cho Burnley. Trận đó quan trọng không kém gì trận này. Chúng tôi cần tập trung, giữ sự khiêm tốn và hướng tới trận tiếp theo", Haaland nhấn mạnh.

Hồng Duy (theo Telegraph)