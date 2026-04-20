Vì sao Gabriel thoát thẻ đỏ sau khi húc đầu Haaland?

Theo Ban tổ chức Ngoại hạng Anh, hành vi của trung vệ Arsenal Gabriel Magalhaes với tiền đạo Erling Haaland chưa đủ độ bạo lực để trọng tài rút thẻ đỏ trong trận đấu tại Etihad ngày 19/4.

Ban tổ chức Ngoại hạng Anh ra thông báo ngày 20/4, ủng hộ cách tổ trọng tài xử lý tình huống. Họ nhấn mạnh hành vi của trung vệ Arsenal chưa đủ để cấu thành một tấm thẻ đỏ trực tiếp. "Quyết định không rút thẻ đỏ của trọng tài đã được VAR kiểm tra và xác nhận. Hành động của Gabriel được đánh giá là chưa đủ độ hung hãn hoặc bạo lực quá mức", thông báo này có đoạn.

Trong trận đấu được xem là chung kết mùa giải, quyết định ngôi vương Ngoại hạng Anh tại Etihad, Gabriel được giao nhiệm vụ theo kèm Haaland như hình với bóng, dẫn tới nhiều màn va chạm nảy lửa. Một trong số này suýt khiến hậu vệ Arsenal lĩnh thẻ đỏ ở phút 83.

Hậu vệ Arsenal Gabriel Magalhaes va chạm bằng đầu với tiền đạo Man City Erling Haaland trong trận đấu thuộc vòng 33 Ngoại hạng Anh trên sân Etihad, Manchester, Anh ngày 19/4/2026. Ảnh: AP

Khi đó, trong nỗ lực kèm người, Gabriel kéo ngã Haaland ngay giữa sân. Tiền đạo Man City lập tức vùng dậy và đẩy hậu vệ Arsenal ra xa với lực mạnh. Gabriel liền phản ứng gay gắt với thái độ của đối thủ. Tuyển thủ Brazil này áp sát mặt, có động thái dùng đầu húc về phía Haaland.

Các cầu thủ Man City ngay lập tức vây lấy trọng tài Anthony Taylor đòi một tấm thẻ đỏ. Tuy nhiên, bất chấp những phản ứng dữ dội từ phía chủ nhà, trọng tài chính và VAR đều từ chối truất quyền thi đấu đối với Gabriel. Thay vào đó, cả Gabriel lẫn Haaland đều phải nhận thẻ vàng cho màn xô xát này.

Trong biên bản trận đấu được gửi về ban tổ chức, trọng tài VAR John Brooks xác định tác động từ phía Gabriel vào đầu Haaland "không được coi là hung hãn hoặc bạo lực quá mức". Ông đồng tình với nhận định của trọng tài Taylor trên sân.

Quyết định này gây ra nhiều ý kiến trái chiều, đặc biệt khi so sánh với việc trung vệ Lisandro Martinez của Man Utd từng bị thẻ đỏ vì lỗi giật tóc Dominic Calvert-Lewin của Leeds United trong trận thua 1-2 tại Old Trafford hôm 14/4.

Cựu trọng tài Mark Halsey trả lời báo Anh SunSport thì đồng tình với quyết định trên sân. Nhưng chuyên gia này đồng thời cho rằng Haaland "mang đến một ân huệ lớn cho Gabriel khi vẫn đứng vững trên đôi chân của mình".

Bản thân Haaland cũng thừa nhận việc anh không ngã xuống ăn vạ đã giúp Gabriel thoát thẻ đỏ. "Tôi nghĩ nếu mình ngã xuống sân, điều mà tôi sẽ không bao giờ làm trừ khi bị tấn công thực sự, thì có lẽ đó sẽ là một thẻ đỏ", tiền đạo Man City nói sau trận. "Dù sao, chuyện đã qua rồi và tôi sẽ không tìm cách đóng kịch. Chỉ có điều tôi lại bị thẻ vàng mà chẳng hiểu tại sao, chính anh ta là người lao vào mặt tôi trước. Nhưng bóng đá là vậy".

Man City 2-1 Arsenal Diễn biến chính trận Man City 2-1 Arsenal.

Trong chiến thắng 2-1 của Man City tại Etihad, chính Haaland ghi bàn ấn định ở phút 65. Kết quả này giúp thầy trò Guardiola rút ngắn khoảng cách xuống còn ba điểm và vẫn còn một trận chưa đấu.

