Haaland được khen trong vụ đọ đầu hậu vệ Arsenal

Theo cựu trọng tài Ngoại hạng Anh Mark Halsey, trung vệ Gabriel Magalhaes nên cảm ơn Erling Haaland vì tiền đạo Man City không đóng kịch sau pha húc đầu.

"Cả hai cùng đứng dậy, lao vào nhau, áp đầu vào nhau, và rồi Gabriel có động tác hất đầu về phía mặt Haaland", Halsey nói trên báo Anh SunSport. "Sẽ có người tranh cãi rằng Gabriel đáng nhận thẻ đỏ vì hành vi bạo lực, nhưng cũng có người nói rằng lực tác động là chưa đủ. Đây là tình huống mang tính chủ quan. Theo tôi, xét trên sự cân bằng của trận đấu, việc rút hai thẻ vàng là quyết định hợp lý. Còn nhìn vào Haaland, tôi nghĩ cậu ấy đã giúp Gabriel khi vẫn đứng vững, thay vì chọn cách 'diễn kịch' hoặc làm quá vấn đề".

Gabriel trong tình huống như húc đầu vào Haaland ở phút 83 trận Arsenal thua Man City 1-2 trên sân Eithad, Manchester ở vòng 33 Ngoại hạng Anh ngày 19/4. Ảnh chụp màn hình

Trận đấu trên sân Etihad ngày 19/4 chứng kiến màn đối đầu nảy lửa giữa Gabriel và Haaland. Căng thẳng giữa hai cầu thủ này lên đỉnh điểm sau pha đẩy người của tiền đạo chủ nhà, khiến đôi bên lao vào hằm hè ngay giữa sân ở phút 83.

Khi cả hai cùng đứng mặt đối mặt, Gabriel hướng đầu về phía mặt Haaland - động tác như một cú húc đầu. Cầu thủ và ban huấn luyện hai bên lập tức lao vào can thiệp trước màn khiêu khích này, nhưng trung phong Man City phản ứng rất kiềm chế. Sau khi kiểm soát được tình hình, trọng tài chính Anthony Taylor quyết định phạt thẻ vàng cảnh cáo cho cả hai.

"Chúng ta đã thấy từ nhiều trận đấu trước đây, chỉ cần cầu thủ ngã xuống, thẻ đỏ sẽ được rút ra, và người phạm lỗi sẽ bị treo giò ba trận", Halsey nói thêm. "Tôi nghĩ Gabriel có nhiều lý do để phải cảm ơn Haaland. Trọng tài Taylor đã xử lý đúng khi phạt thẻ vàng cho thái độ hung hăng của cả hai".

Bản thân Haaland cũng thừa nhận đã giúp đối thủ khi không ngã vờ. "Tôi nghĩ nếu mình ngã xuống, điều tôi sẽ không bao giờ làm trừ khi bị tấn công thực sự, thì có lẽ đã có thẻ đỏ. Tôi không chắc nữa. Nhưng chuyện đã qua rồi và tôi sẽ không bao giờ tìm cách ngã vờ", anh nói với Sky Sports sau trận.

Đây không phải là tranh cãi duy nhất trong trận cầu kịch tính tại Etihad. Các CĐV Arsenal cũng có một phen thót tim đầu trận khi bóng đập trúng tay Gabriel trong vùng cấm. Tuy nhiên, bóng được các trọng tài nhìn nhận là đã chạm vào phần bắp tay sát vai khi cánh tay của trung vệ này ở vị trí tự nhiên.

Halsey cũng đồng tình với quyết định không thổi phạt đền ở tình huống đó. Chuyên gia trọng tài cho tờ Sun giải thích: "Đó không phải lỗi chạm tay. Bóng chạm vào phía trên viền tay áo, có thể là phần vai, nên theo luật thì không thể tính là lỗi được".

Người hâm mộ Arsenal còn bất bình sau va chạm giữa Kai Havertz và Abdukodir Khusanov trong một pha tranh chấp bóng dài. Dù vậy, Halsey khẳng định trọng tài Taylor vẫn quyết định chính xác.

"Havertz băng lên đón bóng, Khusanov đuổi theo và cả hai va chạm với nhau. Với tôi, đó không phải là lỗi, và cũng không phải là tình huống ngăn cản cơ hội ghi bàn rõ rệt. Taylor xử lý quá chuẩn xác. Thành thật mà nói, tôi nghĩ ông ấy và các cộng sự có hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ", chuyên gia này kết luận.

Mark Halsey là cựu trọng tài nổi tiếng của Ngoại hạng Anh, từng điều hành hơn 200 trận đấu cấp cao của bóng đá xứ sở sương mù. Ông được đánh giá cao nhờ phong cách cứng rắn nhưng công tâm, thường xuyên xuất hiện trong các trận cầu lớn. Năm 2009, Halsey tạm rời sân cỏ để điều trị ung thư, trước khi trở lại cầm còi rồi giải nghệ năm 2013. Sau đó, ông trở thành bình luận viên, chuyên gia về các vấn đề trọng tài của nhiều kênh truyền thông lớn ở Anh, đồng thời tham gia nhiều hoạt động từ thiện, đặc biệt trong lĩnh vực hỗ trợ bệnh nhân ung thư.

Hà Phương tổng hợp