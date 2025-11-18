Hà Thị Hậu: 'Giải Runner of The Year 2024 là động lực nâng cấp bản thân'

Sau gần một năm được vinh danh, Hà Thị Hậu xem danh hiệu VĐV phong trào xuất sắc ở VnExpress Runners of the Year 2024 là sự công nhận của cộng đồng, tiếp thêm động lực để cô nâng cấp bản thân trên đấu trường quốc tế.

- Gần một năm sau khi được vinh danh tại giải thưởng Runners Of The Year 2024, chị ít xuất hiện ở các giải trong nước. Cuộc sống hiện tại của chị thế nào?

- Giải VĐV phong trào xuất sắc 2024 là sự ghi nhận lớn với cá nhân tôi. Tôi đến với chạy bộ khá muộn và chọn địa hình (trail) - bộ môn chưa nhiều người theo đuổi. Nhờ cộng đồng chạy bộ biết đến và vinh danh bằng giải thưởng này, tôi có thêm động lực tập luyện, thi đấu. Tôi luôn cố gắng nâng cấp bản thân, đưa hình ảnh runner Việt Nam lành mạnh, đầy năng lượng ra khu vực và thế giới, đáp lại sự theo dõi, tin yêu và ủng hộ của cộng đồng

Hà Hậu phát biểu sau khi nhận giải VĐV phong trào nữ xuất sắc tại VnExpress Runners of The Year 2024. Ảnh: Hiếu Lương

Năm vừa qua, tôi dành thời gian cho tập luyện và gia đình. Nửa đầu 2025, tôi tập trung toàn lực cho Western States 100 Mile Endurance Run. Đây là giải đấu ước mơ của nhiều trail-runner, trong đó có tôi. Được tham gia với tấm vé vàng, nó hơn cả giấc mơ vì không dễ dàng để có suất tham dự. Tôi coi đây là cột mốc quan trọng trong sự nghiệp - nơi giúp tôi học hỏi, trưởng thành và tin rằng người Việt Nam hoàn toàn có thể chinh phục những sân chơi lớn nhất toàn cầu.

Sau khi hoàn thành ngày 28/6, tôi dành thời gian hồi phục, rồi nhanh chóng tập luyện lại để quay lại Pháp với cự ly CCC 100km vào cuối tháng 8. Cuối tháng 10, đầu tháng 11, tôi tham dự hai giải ở Trung Quốc, trong đó có lần về nhất 105km tại giải Tsaigu Trail, phía Tây Chiết Giang. Ngoài thời gian tập luyện cho những giải đấu trên, tôi ưu tiên thời gian cho gia đình và một số việc cá nhân.

- Trải nghiệm của chị tại Western States 100 Mile Endurance Run như thế nào?

- Tôi đã hoàn thành cự ly 161km của giải này và thấy đó là một hành trình quá khắc nghiệt, cả về thể lực lẫn tinh thần. Kết quả không nằm ở thời gian hay thứ hạng, quan trọng hơn, tôi đã vượt qua chính mình, thời tiết, địa hình và cả những giới hạn về thể lực lẫn tinh thần.

Đây không chỉ là một cuộc đua, mà còn là cột mốc quan trọng chứng minh VĐV Việt Nam hoàn toàn có thể chinh phục những sân chơi danh giá nhất thế giới.

Hà Thị Hậu giương cao cờ Việt Nam khi về đích tại Western States 100 Mile Endurance Run 2025 ngày 29/6. Ảnh: Hau Ha Trail Runner

- Không khí của các giải đấu ở Trung Quốc ra sao? Chị có kỷ niệm đặc biệt nào khi thi đấu ở một quốc gia có nhiều VĐV chạy địa hình giỏi?

- Các giải đấu của họ chuyên nghiệp và các VĐV Trung Quốc có năng lượng mạnh mẽ. Tôi ấn tượng với cách họ thi đấu: rất tập trung, có chiến thuật rõ ràng và phong cách chạy mạnh mẽ. Tôi học được từ các VĐV Trung Quốc cách kiểm soát nhịp độ và phân bổ sức lực hợp lý hơn.

Kỷ niệm đáng nhớ nhất chắc chắn là việc gặp lại những người bạn, cũng là những đối thủ mạnh từ nhiều quốc gia. Cảm giác vừa cạnh tranh, vừa học hỏi từ họ rất thú vị. Trên đường đua, tôi đã được khán giả và tình nguyện viên cổ vũ bằng tiếng Trung. Dù không hiểu hết, những lời cổ vũ đó vẫn mang lại cảm giác ấm áp và tiếp thêm động lực cho tôi. Thi đấu ở nước ngoài luôn giúp tôi nhìn rõ bản thân đang ở đâu, còn thiếu gì và cần cải thiện gì.

Sau giải ở Tsaigu, tôi còn được mời thăm nhà máy Kailas Fuga tại Quảng Châu. Tại đây, tôi gặp đội ngũ thiết kế giày, hiểu cách họ tạo ra những sản phẩm mà bản thân đã sử dụng thời gian qua.

- Áp lực như thế nào khi thi đấu nhiều giải quốc tế?

- Khi lựa chọn các giải quốc tế đỉnh cao, áp lực tăng lên rất nhiều cho tôi. Mức độ cạnh tranh ở các giải này khốc liệt hơn, vì quy tụ những chân chạy hàng đầu thế giới, đẳng cấp cao. Với những bất lợi về hình thể, sự lạ lẫm về địa hình, thời tiết, tôi và đội ngũ của mình phải dành nhiều thời gian hơn nghiên cứu giáo án tập luyện, thay đổi cấu trúc bài tập, điều chỉnh chế độ dinh dưỡng phù hợp từng giải, địa điểm thi đấu khác nhau.

Nhưng tôi ưu tiên tập luyện cho những giải đấu quy mô quốc tế để tăng tính cạnh tranh, học hỏi, cọ xát để nâng cấp bản thân.

Hà Hậu cười tươi khi gần về nhất cự ly 105km tại giải Tsaigu Trail, phía Tây Chiết Giang đầu tháng 11. Ảnh: Hà Hậu Trail Runner

- Kế hoạch thi đấu các giải trong nước hay giải road thì sao?

- Tôi vẫn cân đối lịch để dự một số giải trong nước nếu phù hợp, vừa để trải nghiệm vùng đất mới, vừa lan tỏa thông điệp tích cực về chạy bộ.

Trước mắt, trong hai tháng cuối năm 2026, tôi hướng tới các giải thuộc hệ thống UTMB ở Thái Lan và Trung Quốc. Tôi chưa có kế hoạch cụ thể với các giải road, nhưng nếu có cơ hội phù hợp, tôi sẽ sắp xếp tham gia.

- Thời gian qua, chị vừa tập luyện cùng, và là mentor cho nhóm Sapa Ethnic Running Club. Việc chia sẻ kinh nghiệm cho các VĐV mới có ý nghĩa thế nào với chị?

- Tôi rất hạnh phúc khi được cùng mọi người xây dựng Sapa Ethnic Running Club. Ở đây, chúng tôi vừa chạy, vừa học hỏi và gắn kết như một gia đình. Tinh thần của nhóm là muốn tạo ra một nơi để mọi người chia sẻ đam mê, lan tỏa tinh thần chạy bộ đến cộng đồng Việt Nam và châu lục.

- Với lịch trình tập luyện - thi đấu - huấn luyện bận rộn như thế, chị chia thời gian như thế nào cho con trai?

- Thay đổi lớn nhất và khiến tôi cảm thấy tiếc nhất là phải giảm thời gian cho gia đình, đặc biệt là con trai đang giai đoạn phát triển. Tôi vẫn cố gắng cân bằng hơn, mang con đi cùng ở một số giải đấu, chương trình tập luyện phù hợp với lịch học tập của con, để con có những trải nghiệm mới, học hỏi những điều mới, cũng như khám phá đam mê trong chạy bộ, thể thao cùng mẹ.

Hà Hậu cùng các VĐV người dân tộc thiểu số thuộc đội chạy Sapa Ethnic Running Club tại expo trước thềm giải Vietnam Mountian Marathon 2025. Ảnh: Hà Hậu Trail Runner

- Ngoài thi đấu, chị đang đồng hành với Kailas và Suunto với vai trò đại sứ toàn cầu. Điều này tác động thế nào đến hành trình của chị?

- Sự đồng hành từ các nhà tài trợ giúp tôi yên tâm hơn trong việc lên kế hoạch luyện tập dài hạn và xây dựng lộ trình thi đấu bài bản. Họ giúp tôi cải thiện chỉ số và hiệu quả tập luyện. Tôi mong ngày càng nhiều thương hiệu quan tâm tới chạy địa hình để các runner Việt Nam có thêm cơ hội tiếp cận nguồn hỗ trợ, tự tin bước ra sân chơi quốc tế.

- Giải thưởng Runner Of The Years mùa thứ hai đang khởi động với nhiều đổi mới, năm nay, runner được tự đề cử. Sau một năm hoạt động chăm chỉ, chị dự định điền tên mình vào hạng mục nào?

- Tôi chưa nghĩ đến việc tự ứng cử. Nhưng nếu được cộng đồng chạy bộ đề cử, đó sẽ là niềm vui và vinh dự rất lớn đối với cá nhân tôi.

Hy vọng, giải thưởng tiếp tục chọn được những gương mặt sáng giá, mang lại cảm hứng tích cực cho cộng đồng chạy bộ nói riêng và thể thao nói chung.

Lan Anh