Các bước tự đề cử Runners Of The Year

Từ ngày 1/10, cộng đồng có thể tự đề cử cho các hạng mục của giải thưởng VnExpress Runners Of The Year 2025 bằng cách truy cập vào cổng thông tin và làm theo 6 bước.

Năm 2025, giải thưởng Runners Of The Year (ROTY) lần đầu áp dụng cơ chế tự đề cử. Ban tổ chức kỳ vọng thay đổi này sẽ khuyến khích nhiều người tham gia, qua đó đa dạng hóa các đề cử thay vì chỉ hạn chế qua danh sách do đội ngũ chuyên môn đưa ra như năm ngoái.

Để tự đề cử, người tham gia cần thực hiện 6 bước. Đầu tiên, runner đăng ký tài khoản MyVnE trên ứng dụng hoặc website của báo VnExpress. Sau đó, kiểm tra tiêu chí cho từng hạng mục để tìm ra hạng mục phù hợp cho bản thân hoặc câu lạc bộ. Khi xác định được, runner chuẩn bị hồ sơ tương ứng theo yêu cầu của ban tổ chức.

Với cá nhân, hồ sơ gồm thông tin cơ bản như họ tên, email, điện thoại, số căn cước, giới tính, ngày sinh, quốc tịch, nơi sinh hoạt, liên kết mạng xã hội, tài khoản Strava và thành tích thi đấu trong năm. Với tập thể, các câu lạc bộ cần cung cấp tên, mô tả hoạt động, địa điểm sinh hoạt, liên kết fanpage, cùng thông tin đại diện chịu trách nhiệm.

Ở bước thứ tư, runner truy cập vào cổng thông tin của Runner Of The Year 2025, tìm đến mục tự đề cử ngay trên trang chủ.

Sau khi nhập đầy đủ thông tin theo yêu cầu, runner hoặc người đại diện CLB xác nhận cam kết thông tin là chính xác và ấn nút đề cử. Bước cuối cùng là đợi thông báo từ ban tổ chức qua email đã cung cấp để xem yêu cầu tự đề cử có thành công hay không.

2025 là năm thứ hai liên tiếp VnExpress tổ chức bình chọn Runners Of The Year.

Các cá nhân, tổ chức có ba tuần (từ 1-21/10) để điền tên vào danh sách. Sau thời gian này, ban giám khảo sẽ rà soát, thống nhất và công bố danh sách đề cử chính thức. Từ tháng 11 đến hết tháng 12, cổng bình chọn trực tuyến sẽ bắt đầu hoạt động.

Kết quả mỗi hạng mục được tính theo 60% điểm từ hội đồng chuyên gia và 40% bình chọn của độc giả trên cổng ROTY 2025.

Trước đó, ban tổ chức đã công bố tiêu chí của từng hạng mục. VĐV chuyên nghiệp xuất sắc cần đạt ít nhất một chức vô địch, hai lần á quân hoặc ba lần hạng ba trong các giải đấu. VĐV phong trào xuất sắc phải lọt top 3 ở ba giải lớn và tham gia tối thiểu ba hoạt động truyền cảm hứng. Các hạng mục khác như vận động viên tiềm năng, lão tướng, huấn luyện viên, KOL, runner truyền cảm hứng và câu lạc bộ xuất sắc cũng có tiêu chí cụ thể, nhằm đảm bảo đánh giá công bằng. Runner quan tâm xem chi tiết tại đây.

Theo ban tổ chức, mục đích của cơ chế này là mở rộng cơ hội cho nhiều cá nhân, đặc biệt là những runner ít tên tuổi nhưng có đóng góp thiết thực. "Cơ chế tự đề cử giúp bảo đảm tính công bằng, khi mọi cá nhân đều có cơ hội giới thiệu thành tích của mình, không phụ thuộc vào đề cử từ người khác", ban tổ chức cho biết.

Cơ chế này cũng được kỳ vọng khuyến khích runner chủ động ghi nhận, lưu giữ thành tích và hoạt động của bản thân trong năm. Thay vì chờ được phát hiện hay giới thiệu, runner có thể trực tiếp tham gia, từ đó làm phong phú hơn nguồn ứng viên cho giải thưởng.

ROTY 2025 do VnExpress tổ chức, khởi động từ 1/10, hướng đến tôn vinh những thành tích thi đấu xuất sắc, tinh thần vượt giới hạn, và đóng góp tích cực cho cộng đồng. Lễ trao giải dự kiến diễn ra ngày 25/1/2026 tại Hà Nội.

So với mùa đầu, ROTY năm nay mở rộng lên 19 hạng mục và cho phép runner tự đề cử. Mỗi lần đề cử, runner có thể nêu vắn tắt lý do đánh giá bản thân phù hợp với tiêu chí của hạng mục. Ban giám khảo sau đó sẽ thẩm định lại và quyết định liệu runner có xứng đáng được đưa vào danh sách ứng cử viên hay không.

Đồng hành cùng sự kiện, vRace sẽ phát động giải online Race To ROTY từ 15/11 đến 31/12, cho phép cá nhân và CLB tích điểm đổi quà. Mỗi km hoàn thành được quy đổi thành cây xanh trồng mới với sự hỗ trợ của quỹ Hope.

