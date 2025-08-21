Hà Nội xin thí điểm cơ chế ủy quyền số khi làm dịch vụ công

Hà Nội kiến nghị được thí điểm cơ chế ủy quyền số trong giải quyết thủ tục hành chính, nhằm tạo thuận lợi cho người dân, doanh nghiệp.

Đề xuất được đưa ra tại buổi làm việc ngày 21/8 giữa đoàn công tác Bộ Khoa học và Công nghệ, do Thứ trưởng Bùi Hoàng Phương dẫn đầu, với Trung tâm Phục vụ hành chính công Hà Nội, các chi nhánh và điểm phục vụ hành chính công.

Theo đại diện Trung tâm, thành phố đã triển khai nhiều biện pháp thúc đẩy chuyển đổi số, như bố trí 100% xã, phường có cán bộ chuyên trách công nghệ thông tin; tổ chức bồi dưỡng kỹ năng số cho hàng nghìn cán bộ, công chức, viên chức.

Các phong trào "Bình dân học vụ số" và chiến dịch "45 ngày đêm hỗ trợ chuyển đổi số" tại 126 xã, phường giúp người dân tiếp cận dịch vụ công trực tuyến. Nhờ đó, tỷ lệ hồ sơ nộp trực tuyến của Hà Nội tăng từ dưới 1% lên hơn 25% trong một tháng.

Thành phố hiện triển khai Trung tâm điều hành thông minh (IOC), thử nghiệm ứng dụng AI và dữ liệu viễn thám trong quản lý, điều hành, hướng tới xây dựng chính quyền số và đô thị thông minh. Trong lĩnh vực khoa học và công nghệ, Hà Nội đã công bố 119 thủ tục hành chính, xây dựng quy trình điện tử cho 181 thủ tục.

Tuy nhiên, Sở Khoa học và Công nghệ cũng chỉ ra nhiều khó khăn. Khối lượng thủ tục phân cấp xuống cơ sở lớn, nhiều thủ tục chuyên môn sâu trong khi năng lực cán bộ xã, phường còn hạn chế. Nguồn nhân lực CNTT chất lượng cao thiếu, một số hệ thống, cơ sở dữ liệu chuyên ngành chưa sẵn sàng kết nối, chia sẻ, ảnh hưởng đến tiến độ cung cấp dịch vụ công trực tuyến.

Tại buổi làm việc, Trung tâm Phục vụ hành chính công Hà Nội đưa ra 8 kiến nghị, tập trung vào hoàn thiện cơ chế, quy trình, hạ tầng. Ngoài thí điểm ủy quyền số, Hà Nội đề xuất loại bỏ các yêu cầu chứng thực không cần thiết, triển khai mô hình "trạm số hóa" tại bộ phận một cửa, thí điểm dịch vụ công trên thiết bị di động.

Thứ trưởng Bùi Hoàng Phương ghi nhận kết quả của Hà Nội, cho biết qua khảo sát tại một số tỉnh, thành phố, các địa phương đều đã chủ động sắp xếp bộ máy, rút ngắn thời gian xử lý thủ tục, tăng cường phối hợp liên thông và ứng dụng công nghệ thông tin để mang lại tiện ích cho người dân, doanh nghiệp.

Ông khẳng định Bộ Khoa học và Công nghệ sẽ đồng hành cùng Hà Nội trong vận hành mô hình chính quyền hai cấp, đặc biệt ở các lĩnh vực khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số. Bộ đã thành lập tổ thường trực, nhóm tương tác trực tuyến 24/7 để tiếp nhận, giải đáp kiến nghị, đồng thời rà soát, sửa đổi quy định pháp luật, bảo đảm hành lang pháp lý rõ ràng, thống nhất.

Trong thời gian tới, Bộ sẽ phối hợp với Hà Nội thúc đẩy ứng dụng công nghệ vào cung cấp dịch vụ công trực tuyến toàn trình, rút ngắn thời gian giải quyết thủ tục, giảm chi phí cho người dân và doanh nghiệp, đồng thời đào tạo, bồi dưỡng năng lực chuyển đổi số cho đội ngũ cán bộ.

