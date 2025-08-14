Bộ Khoa học và Công nghệ làm việc với Đà Nẵng, Quảng Trị

Ngày 13/8, đoàn công tác Bộ Khoa học và Công nghệ đã làm việc với Đà Nẵng, Quảng Trị về việc phân cấp, phân quyền trong lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ.

Đoàn công tác Bộ do TS. Trần Hậu Ngọc, Phó chủ tịch Ủy ban Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng Quốc gia, làm trưởng đoàn đã làm việc với UBND tỉnh Quảng Trị. Theo đại diện Sở Khoa học và Công nghệ, từ khi mô hình chính quyền hai cấp hoạt động ngày 1/7, các hệ thống thông tin dùng chung của tỉnh vận hành ổn định.

Hệ thống giải quyết thủ tục hành chính tích hợp 100% dịch vụ công trực tuyến trên Cổng Dịch vụ công Quốc gia, đáp ứng mô hình "một cửa" tập trung. Hệ thống văn bản điện tử kết nối thông suốt với Trung ương.

Đoàn công tác Bộ Khoa học và Công nghệ do ông Trần Hậu Ngọc, Phó chủ tịch Ủy ban Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng Quốc gia dẫn đầu, làm việc với tỉnh Quảng Trị. Ảnh: Bộ KH&CN

Sở cho biết còn gặp khó khăn do một số văn bản hướng dẫn chưa ban hành đầy đủ, đặc biệt trong các lĩnh vực có tính chuyên ngành như an toàn bức xạ, sở hữu trí tuệ, viễn thông và Internet. Việc đào tạo nghiệp vụ cho cán bộ, nhất là cấp cơ sở, còn chậm. Quảng Trị cũng vướng mắc khi cấp phép tần số vô tuyến điện cho tàu cá xa bờ do khó tiếp cận và tuyên truyền đến ngư dân.

Tỉnh kiến nghị Bộ sớm ban hành các văn bản hướng dẫn chi tiết; hỗ trợ xây dựng cơ sở dữ liệu chuyên ngành và chia sẻ quyền truy cập kho dữ liệu về tiêu chuẩn, quy chuẩn quốc gia; tổ chức tập huấn nghiệp vụ chuyên sâu cho cán bộ cơ sở.

Cùng ngày, đoàn công tác Bộ Khoa học và Công nghệ do bà Trần Thị Ngọc Hà, Phó cục trưởng Đổi mới sáng tạo, làm trưởng đoàn đã làm việc với UBND TP Đà Nẵng.

Theo đại diện Sở Khoa học và Công nghệ Đà Nẵng, Bộ đã phân cấp, phân quyền cho UBND thành phố thực hiện hơn 80 nhiệm vụ, trong đó có 121 thủ tục hành chính mới thuộc các lĩnh vực viễn thông, tần số vô tuyến điện, sở hữu trí tuệ, tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng, hoạt động khoa học và công nghệ. Chủ tịch UBND thành phố đã ủy quyền cho Giám đốc Sở thực hiện một số nội dung thuộc thẩm quyền.

Thành phố đã công bố 2.227 thủ tục hành chính, cung cấp 2.061 dịch vụ công trực tuyến, đạt tỷ lệ 92,54%, trong đó 865 dịch vụ toàn trình. Hơn một tháng qua, Đà Nẵng tiếp nhận hơn 103.000 hồ sơ, 76% được nộp trực tuyến.

Đoàn công tác làm việc và khảo sát Trung tâm phục vụ hành chính công phường Thanh Khê, Đà Nẵng. Ảnh: Bộ KH&CN

Đà Nẵng đã thiết lập 93 trung tâm hành chính công cấp xã, trang bị hạ tầng công nghệ thông tin và phần mềm dùng chung. Mỗi xã, phường được phân bổ 300 triệu đồng mua sắm thiết bị CNTT, được bố trí thêm 1-2 biên chế CNTT, đồng thời huy động sinh viên từ các trường đại học tham gia hỗ trợ.

Thành phố kiến nghị Bộ cử đầu mối hỗ trợ triển khai hành chính công; sớm ban hành danh mục và kế hoạch triển khai các nền tảng số quốc gia, nền tảng số dùng chung; hoàn thiện và đưa vào khai thác các cơ sở dữ liệu quốc gia; cử chuyên gia góp ý các đề án của thành phố; song song đó hướng dẫn, giải quyết các khó khăn vướng mắc trong quá trình thực hiện các nhiệm vụ được phân cấp, phân quyền.

Tại mỗi địa phương, các đoàn công tác của Bộ Khoa học và Công nghệ đã trả lời từng kiến nghị, hướng dẫn giải quyết một số khó khăn, vướng mắc khi thực hiện phân cấp, phân quyền trong lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ.

Trước đó, Bộ trưởng Khoa học và Công nghệ đã thành lập 12 đoàn công tác làm việc tại 34 tỉnh, thành phố trong tháng 8 để nắm tình hình, tháo gỡ khó khăn và kiểm tra việc thực hiện các nhiệm vụ được phân cấp, phân quyền.

Trọng Đạt

