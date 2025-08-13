Bộ Khoa học và Công nghệ lập 12 đoàn công tác về chính quyền hai cấp

12 đoàn công tác Bộ Khoa học và Công nghệ sẽ đến 34 tỉnh, thành phố trong tháng 8, làm việc về tình hình triển khai phân cấp, phân quyền.

Hoạt động được Bộ triển khai nhằm nắm bắt tình hình, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc và kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ được phân cấp, phân quyền thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước về khoa học và công nghệ. Ngày 12/8, các đoàn công tác của Bộ đã đến làm việc trực tiếp tại Phú Thọ, Hà Tĩnh và thành phố Huế.

Tại Phú Thọ, Sở Khoa học và Công nghệ cho biết đơn vị đang giải quyết thủ tục hành chính trong các lĩnh vực khoa học và công nghệ, sở hữu trí tuệ, tần số vô tuyến điện, tiêu chuẩn đo lường chất lượng, an toàn bức xạ hạt nhân, bưu chính, viễn thông và Internet.

Đoàn công tác Bộ Khoa học và Công nghệ làm việc tại tỉnh Phú Thọ. Ảnh: Bộ KH&CN

Tháng 7, Trung tâm Phục vụ hành chính công của tỉnh tiếp nhận 91 hồ sơ, trong đó 43 hồ sơ về tần số vô tuyến điện, 34 hồ sơ về sở hữu trí tuệ, 9 hồ sơ về tiêu chuẩn đo lường chất lượng, 4 hồ sơ liên quan đến hoạt động khoa học và công nghệ và 1 hồ sơ thuộc lĩnh vực viễn thông - Internet, các lĩnh vực khác không phát sinh hồ sơ mới. Trong đó, 73 hồ sơ đã được Sở xử lý.

Theo Phó giám đốc Sở Khổng Danh Đạt, các khó khăn mà đơn vị gặp phải là cơ sở vật chất chưa đồng bộ, thiết bị kiểm định cũ, hạ tầng công nghệ thông tin hạn chế, phần mềm quản lý trực tuyến quá tải, tốc độ đường truyền Internet và việc cập nhật dữ liệu khoa học công nghệ còn chậm. Do đó, ông đề nghị Bộ ban hành quy định đồng bộ về chuẩn kết nối, hỗ trợ nâng cấp hạ tầng công nghệ thông tin và phần mềm chuyên ngành.

Đoàn công tác Bộ Khoa học và Công nghệ do ông Trần Hậu Ngọc, Phó chủ tịch Ủy ban Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng Quốc gia dẫn đầu, làm việc với tỉnh Hà Tĩnh. Ảnh: Bộ KH&CN

Tại Hà Tĩnh, Sở Khoa học và Công nghệ đã triển khai quy định phân cấp, phân quyền, nâng cấp hạ tầng công nghệ thông tin và hoàn thiện hệ thống quản lý. Đại diện Sở đề nghị Bộ hỗ trợ địa phương tổ chức khóa đào tạo trực tuyến nghiệp vụ kiểm tra nhà nước về đo lường, để cán bộ có chứng chỉ, đáp ứng yêu cầu công việc.

Tỉnh cũng mong muốn Bộ có văn bản hướng dẫn chi tiết các thủ tục hành chính sau khi phân cấp, hỗ trợ kết nối Cổng truy xuất nguồn gốc sản phẩm của tỉnh với cổng quốc gia để đồng bộ dữ liệu. Sở Khoa học và Công nghệ Hà Tĩnh đề xuất cho phép cán bộ cơ sở sử dụng chung, miễn phí các bộ Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia (QCVN), Tiêu chuẩn quốc gia (TCVN).

Về khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo, Hà Tĩnh đề nghị Bộ ban hành hướng dẫn về việc bàn giao quyền sở hữu, quản lý các nhãn hiệu cộng đồng cho sản phẩm đặc sản địa phương, nhằm tạo thuận lợi cho công tác quản lý và phát triển. Tỉnh cũng kiến nghị tiếp tục phân cấp việc sửa đổi, bổ sung, cấp lại giấy phép cho các tổ chức khoa học công nghệ có vốn nước ngoài, vì quy định hiện tại chỉ phân quyền cấp phép thành lập lần đầu.

Người dân tham gia khảo sát tại Trung tâm hành chính công phường An Cựu, thành phố Huế. Ảnh: Bộ KH&CN

Tại thành phố Huế, đoàn công tác đã cùng UBND thành phố khảo sát Trung tâm hành chính công phường An Cựu. Từ khi hoạt động chính quyền hai cấp, phường tiếp nhận 2.187 hồ sơ, trong đó 93,27% nộp trực tuyến. Khảo sát nhanh tại chỗ cho thấy 100% người dân phường An Cựu hài lòng với dịch vụ.

Qua khảo sát của Bộ tại Huế, mô hình chính quyền địa phương hai cấp bước đầu vận hành hiệu quả, nhất là trong cải cách hành chính, ứng dụng công nghệ và chuyển đổi số. Tỷ lệ dịch vụ công trực tuyến của Huế đạt trên 90%, nằm trong nhóm 5 địa phương cao nhất cả nước.

Theo Sở Khoa học và Công nghệ Huế, 100% quy trình nghiệp vụ và hồ sơ tài liệu tại đây được số hóa. "Chúng tôi đã số hóa 78,04% kết quả giải quyết thủ tục hành chính, 16,40% dữ liệu số hóa được tái sử dụng để cắt giảm thủ tục và chi phí", đại diện Sở cho biết.

Kết quả các chuyến công tác sẽ được Bộ Khoa học và Công nghệ tổng hợp, tham mưu Chính phủ điều chỉnh quy định, hoàn thiện khung pháp lý và cơ chế vận hành mô hình chính quyền địa phương hai cấp.

Trọng Đạt

Sẽ cấp nhà ở, lương vượt khung cho nhân tài khoa học công nghệ

Trợ lý ảo hỗ trợ công chức sau sáp nhập tỉnh

Đề xuất dùng AI, công nghệ số trong hoạt động chính quyền