Khởi công nền tảng hậu cần và trung tâm dữ liệu Bưu điện

Bưu điện Việt Nam khởi công hai dự án nền tảng và khánh thành phòng truyền thống số, đánh dấu bước chuyển mình của đơn vị.

Sáng 19/8, Tổng công ty Bưu điện Việt Nam - Vietnam Post khởi công Nền tảng hậu cần Bưu điện và Trung tâm dữ liệu, đồng thời khánh thành Phòng Truyền thống số. Đây là ba dự án nằm trong 250 công trình chào mừng 80 năm Cách mạng tháng 8 và Quốc khánh 2/9.

Theo ông Nguyễn Trường Giang, Chủ tịch HĐTV Vietnam Post, các dự án gắn liền với công nghệ số, thể hiện quyết tâm chuyển đổi mô hình hoạt động của Bưu điện dựa trên bốn động lực gồm đột phá mô hình tổ chức, cách mạng cơ chế kinh tế với điểm nhấn là cơ chế Bưu điện xã tự chủ, chuyển đổi số và phát triển hệ sinh thái dịch vụ dựa trên dữ liệu.

Trong đó, Nền tảng hậu cần Bưu điện là giải pháp chiến lược nhằm hiện đại hóa và chuyển đổi số toàn diện hoạt động bưu chính, logistics, thương mại điện tử và phân phối của Vietnam Post, dự kiến hoàn thành trước 30/4/2026.

Không gian mô phỏng Nền tảng hậu cầu Bưu điện. Ảnh: Vietnam Post

Nền tảng tích hợp đồng bộ các phân hệ quản lý đơn hàng đa kênh, vận chuyển, chia chọn, kho bãi thông minh, tài chính thanh toán... tạo nên chuỗi vận hành thống nhất, tự động, từ đó tối ưu vận hành và nâng cao trải nghiệm khách hàng. Nền tảng cũng cho phép phân tích, ra quyết định dựa trên dữ liệu lớn, đáp ứng chuẩn quốc tế trong lĩnh vực logistics.

Cùng ngày, Vietnam Post khởi công Trung tâm dữ liệu được thiết kế theo chuẩn Tier III, kết nối mạng đa tuyến tốc độ cao, với khả năng hoạt động liên tục 24/7, cung cấp khả năng tính toán với hơn 1.000 máy chủ ảo hóa, lưu trữ hàng trăm petabyte dữ liệu.

Trung tâm giúp Bưu điện Việt Nam triển khai công nghệ mới như dữ liệu lớn, AI, IoT. Hạ tầng điện toán đám mây riêng không chỉ được xây dựng để phục vụ nội bộ, mà còn được thiết kế mở để có thể cung cấp các dịch vụ điện toán đám mây công cộng và đa đám mây trong tương lai. Dự kiến ngày 15/12, Vietnam Post đưa vào vận hành hệ thống hạ tầng dữ liệu mới.

Thứ trưởng Phạm Đức Long cùng lãnh đạo Tổng công ty Bưu điện Việt Nam trải nghiệm không gian Phòng Truyền thống số. Ảnh: Vietnam Post

Ngoài hai dự án nền tảng vừa khởi công, Phòng Truyền thống số Bưu điện Việt Nam bắt đầu vận hành, trở thành công trình biểu tượng, nơi lưu giữ, kết nối ký ức 80 năm của ngành bưu điện.

Phòng có không gian trưng bày được thiết kế theo dòng thời gian, kết hợp hiện vật vật lý và số hóa, tái hiện các giai đoạn từ quá khứ, đến hiện tại và tương lai. Điểm nhấn của công trình là ứng dụng công nghệ hiện đại như số hóa 3D hiện vật, trình chiếu 3D mapping, trợ lý ảo và hướng dẫn viên AI, cho phép khách tham quan trải nghiệm và tương tác trực tiếp. Phòng cũng phát triển phiên bản trực tuyến 3D trên website, giúp công chúng có thể tham quan từ xa.

"Bưu điện Việt Nam bắt đầu khởi sắc", Thứ trưởng Khoa học và Công nghệ Phạm Đức Long nhận định tại sự kiện. Theo ông, hệ thống hậu cần và trung tâm dữ liệu là "nền tảng vững chắc và sự phát triển của ngành", do đó cần được hoàn thành đúng tiến độ, chất lượng.

Với Phòng Truyền thống số, Thứ trưởng nhấn mạnh đây là công trình có ý nghĩa giáo dục, nhất là trong giai đoạn kỷ niệm 80 năm thành lập ngành bưu điện. "Phòng Truyền thống không chỉ của Bưu điện Việt Nam mà còn của cả ngành bưu điện, bưu chính viễn thông", ông nói.

Trọng Đạt

