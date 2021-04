Hà Nội thu nhận hơn 2 triệu hồ sơ căn cước gắn chip

Công an TP Hà Nội hoàn thành thủ tục thu nhận trên 2,1 triệu hồ sơ thẻ căn cước, và đã trả qua đường bưu điện gần 123.000 thẻ, tính đến cuối tuần qua.

Ngày 11/4, lãnh đạo Công an TP Hà Nội cho biết con số này đạt trên 30% so với chỉ tiêu Bộ Công an giao thành phố Hà Nội.

Hà Nội có 4 đơn vị tỷ lệ hoàn thành nhiệm vụ trên 70%, số lượng hồ sơ gửi lên Bộ Công an cao như: Phòng Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội 86%; Công an huyện Thanh Trì 81%' Công an quận Hà Đông 72%; Công an quận Hai Bà Trưng 71%.

Từ nay đến hết tháng 6, Hà Nội phải hoàn thành cấp hơn 6 triệu thẻ căn cước công dân cho người dân. Để về đích đúng kế hoạch, lãnh đạo Công an TP Hà Nội chỉ đạo công an các quận, huyện tiếp tục tổ chức làm ba ca mỗi ngày (bao gồm ca đêm), khắc phục những bất cập như tình trạng thu nhận vân tay chậm do lỗi phần mềm, lỗi mạng, thiết bị trục trặc... "Mỗi cán bộ, chiến sĩ phải giữ vững tinh thần bền bỉ, vượt khó khăn để phục vụ người dân tốt nhất", lãnh đạo Công an TP yêu cầu.

Phòng Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự Xã hội, Công an TP Hà Nội làm thủ tục thu nhận vân tay, hồ sơ cho công dân làm thẻ căn cước. Ảnh: Bá Đô

Công an TP Hà Nội cũng chỉ đạo thủ trưởng các đơn vị đôn đốc, kiểm tra quá trình thu nhận hồ sơ, cấp thẻ căn cước; thành lập các tổ độc lập đi kiểm tra công khai cũng như bí mật nhằm kip thời phát hiện, chấn chỉnh các biểu hiện tiêu cực.

Sau khi thu nhận hồ sơ, người dân được kiểm tra lại thông tin của mình trên tờ giấy Cảnh sát in sẵn rồi ký xác nhận. Ảnh: Bá Đô

Chiến dịch cấp thẻ căn cước công dân gắn chip được Công an TP Hà Nội khởi động từ ngày 1/1, với gần 1.500 cán bộ, chiến sĩ trực tiếp tham gia. Thành phố cũng huy động công an xã hỗ trợ trong quá trình cấp lưu động tại địa bàn.

Bá Đô