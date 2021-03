Xếp hàng làm căn cước công dân gắn chip

Người dân khi đến làm thủ tục được yêu cầu đeo khẩu trang, ngồi ghế chờ theo hàng và được gọi lên làm căn cước theo thứ tự.

Đại diện Đội cảnh sát quản lý hành chính và trật tự xã hội, công an quận Hai Bà Trưng, nói quy trình giải quyết thủ tục với mỗi người chỉ mất 10-15 phút, gồm: Tiếp nhận hồ sơ, kiểm tra thông tin, nhận dạng, lăn tay, chụp ảnh. Các thủ tục đã được đơn giản hóa rất nhiều so với trước đây, tuy nhiên, "do người dân đến làm căn cước mới rất đông nên vẫn phải xếp hàng chờ đợi".