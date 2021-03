Hà Nội cấp một triệu thẻ căn cước công dân gắn chip

Công an TP Hà Nội thu nhận hồ sơ, cấp trên một triệu thẻ căn cước công dân gắn chip sau hơn hai tháng tổ chức làm 3 ca mỗi ngày.

Ngày 25/3, lãnh đạo Công an TP Hà Nội cho biết tính riêng tháng 3, công an các quận, huyện trên địa bàn đã hoàn thành thủ tục cấp gần 740.000 thẻ căn cước, đạt khoảng 83% so với chỉ tiêu hàng tháng được Bộ Công an giao.

Trong đó, Công an quận Hà Đông dẫn đầu với số lượng gần 75.000 hồ sơ, quận Long Biên 61.000, huyện Mỹ Đức gần 44.000.

Để đạt được kết quả trên, trong một tháng qua, công an các quận, huyện ở thủ đô thay vì làm việc 8h mỗi ngày đã tăng lên 3 ca 16-18h mỗi ngày, có đơn vị thu nhận hồ sơ của người dân đến 2h sáng hôm sau. Tuy nhiên, số lượng hồ sơ cần giải quyết ở thủ đô còn rất lớn. Hà Nội có khoảng 8 triệu dân đang cư trú, làm việc, trong đó 6 triệu người từ đủ 14 tuổi trở lên trong diện cấp thẻ căn cước, và đến 5/6 phải hoàn thành tất cả số hồ sơ này theo chỉ tiêu Bộ Công an giao. Như vậy, mỗi tháng tiếp theo Công an TP Hà Nội phải hoàn thiện việc thu nhận 2,5 triệu hồ sơ.

Thẻ căn cước công dân gắn chip điện tử mới. Ảnh: Bá Đô

Để đạt được chỉ tiêu này, Trung tướng Nguyễn Hải Trung, Giám đốc Công an Hà Nội, đã chỉ đạo các đơn vị cấp cơ sở phân loại rõ những trường hợp trong diện được cấp để bố trí thời gian cấp lưu động sao cho phù hợp với đặc điểm, phong tục, tập quán của từng địa bàn dân cư.

Ngoài ra, lãnh đạo Công an Hà Nội yêu cầu các đơn vị thay đổi cách thức giải quyết hồ sơ đảm bảo khoa học, hiệu quả, áp dụng công nghệ thông tin, thông báo lịch hẹn qua tin nhắn để không để người dân phải chờ đợi lâu.

Hiện công an mỗi quận, huyện tại Hà Nội được trang bị 2 bộ thu nhận dữ liệu làm căn cước, một số đơn vị có 4 bộ do được trang bị từ trước, tổng số bộ thu nhận dữ liệu trên địa bàn gần 100. Tuy nhiên theo lãnh đạo Công an TP Hà Nội, để đạt được mục tiêu đề ra, các đơn vị trên địa bàn cần có tổng số gần 570 bộ thiết bị.

Công an quận Hai Bà Trưng thu nhận hồ sơ cấp căn cước xuyên đêm cho người dân. Ảnh: Giang Huy

Hồi đầu tháng 3, lãnh đạo Bộ Công an yêu cầu đến trước ngày 1/7, lực lượng chức năng ở địa phương cấp 50 triệu thẻ căn cước mới; trong đó, 50% số dân cư trú thuộc 10 tỉnh, thành (Hà Nội, TP HCM, Hải Phòng, Đà Nẵng, Cần Thơ, Đồng Nai, Bình Dương, Thanh Hóa, Nghệ An và Bắc Ninh) phải được cấp căn cước trước 30/4.

"Sau khi tập trung cấp xong thẻ căn cước ở 10 địa phương này, công an sẽ tới các tỉnh miền núi, nông thôn, vùng xa để hỗ trợ hoàn thành mục tiêu đến 1/7 hoàn thiện cấp 50 triệu thẻ căn cước", lãnh đạo Bộ Công an nói.

Phương Sơn