Hà Nội nghiên cứu dùng UAV để giám sát trên không

Hà Nội sẽ nghiên cứu thí điểm sử dụng thiết bị bay không người lái (UAV) để giám sát trên không.

Hệ thống giám sát trên không dùng để xử lý các tình huống phức tạp như tai nạn giao thông, cháy nổ, giám sát nơi tổ chức sự kiện đông người hoặc truy bắt đối tượng tại khu vực thiếu camera. Thông tin được Trung tướng Nguyễn Thanh Tùng, Giám đốc Công an Hà Nội, chia sẻ tại sự kiện ra mắt Trung tâm đổi mới sáng tạo Hà Nội chiều 26/2.

Theo ông, hệ thống sử dụng Drone VR 360 độ, không góc chết, không điểm mù, nhờ theo dõi toàn cảnh từ trên không. Hình ảnh toàn cảnh 360 độ thu được từ UAV sẽ được truyền trực tiếp về Trung tâm chỉ huy của Công an thành phố. Công nghệ này đang được Hà Nội nghiên cứu và sẽ sớm thí điểm trong thời gian tới.

Giám sát trên không là một cấu phần của hệ sinh thái quản trị an ninh trật tự số Hà Nội. Hệ thống được phát triển trên nền tảng dữ liệu bản đồ số bản quyền mà UBND thành phố tiếp nhận cuối 2025, sau đó bàn giao cho Trung tâm Đổi mới sáng tạo Hà Nội nghiên cứu ứng dụng.

Trên nền bản đồ số, Hà Nội còn phát triển hai cấu phần khác là hệ thống định vị, điều phối trực tuyến và phần mềm kết nối, phân tích hình ảnh bằng AI.

Hệ thống có thể hiển thị sơ đồ toàn bộ lực lượng như cảnh sát giao thông, cảnh sát cơ động, lực lượng phản ứng nhanh, công an xã, phường và các lực lượng cứu hộ trên bản đồ theo thời gian thực.

Khi có sự vụ phát sinh, hệ thống tự động điều phối dựa trên khoảng cách thực tế và tình trạng giao thông. Dữ liệu hiện trường gồm hình ảnh, video và tọa độ GPS cũng sẽ được truyền trực tiếp, giúp cán bộ chỉ huy nắm bắt tình hình từ xa qua bản đồ 360 độ.

Song song, Hà Nội đang phát triển phần mềm kết nối hình ảnh camera, nhận diện người, phân tích hình vi phạm bằng trí tuệ nhân tạo (AI). Hệ thống có thể tận dụng mạng lưới camera sẵn có của người dân, doanh nghiệp, giúp tiết kiệm chi phí đầu tư nhưng vẫn hình thành được mạng lưới camera rộng khắp, liên thông. Giải pháp có khả năng nhận diện người và phương tiện, truy vết đối tượng và hiển thị hành trình di chuyển trên bản đồ. Các hành vi bất thường như đột nhập, dừng đỗ sai quy định, tụ tập đông người sẽ được phân tích và cảnh báo.

Về lâu dài, hệ sinh thái quản trị an ninh trật tự số của Hà Nội hướng đến hai mục tiêu. Thứ nhất, một số dữ liệu không thuộc diện mật có thể được công khai để người dân tương tác trực tiếp, như vị trí trụ sở cơ quan công an, trụ nước phòng cháy chữa cháy, camera giao thông, các cảnh báo, khuyến cáo và đo lường sự hài lòng.

Thứ hai, các ứng dụng nghiệp vụ có tính bảo mật sẽ chỉ phục vụ nội bộ lực lượng Công an Thủ đô, bao gồm việc định vị, điều phối lực lượng; lớp dữ liệu bản đồ số và các phân tích, đánh giá, dự báo về an ninh trật tự.

Trung tướng Nguyễn Thanh Tùng, Giám đốc Công an Hà Nội. Ảnh: Trọng Đạt

Theo lãnh đạo Công an thành phố, việc triển khai đồng bộ hệ thống này sẽ giúp "tối ưu hóa thời gian phản ứng", tạo sự chuyển biến căn bản giữa việc xử lý "kịp thời" và " thụ động".

Ngày 26/2, Hà Nội chính thức ra mắt Công ty cổ phần Trung tâm Đổi mới sáng tạo Hà Nội (HiHUB), trong đó thành phố nắm 70% vốn. Đây là nơi đóng vai trò điều phối, đưa các bài toán về phát triển đô thị tới viện, trường, doanh nghiệp.

Trọng Đạt