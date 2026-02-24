TP HCM thử nghiệm mạng 6G trong năm nay

TP HCM đặt mục tiêu thí điểm công nghệ 6G trong năm, song song hoàn thiện hạ tầng số và phủ sóng 5G đến 95% dân số.

Theo kế hoạch thực hiện Nghị quyết 57 của Bộ Chính trị vừa được Ban Chỉ đạo về phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số TP HCM công bố, thành phố sẽ hoàn thiện hạ tầng số, bảo đảm phủ sóng 5G đạt 95% dân số, 100% tại các khu đô thị lớn, khu khoa học công nghệ, khu công nghiệp, khu công nghệ cao, cảng biển, sân bay, trung tâm logistics...

Theo thống kê của Bộ Khoa học và Công nghệ cuối năm 2025, độ phủ 4G trong nước đạt trên 99,8% còn 5G đạt hơn 91% dân số.

Cùng với đó, TP HCM sẽ nghiên cứu phát triển và thí điểm 6G ở một số khu vực phù hợp trong năm. 6G là mạng di động thế hệ thứ sáu, sau 5G. Dù tiêu chuẩn kỹ thuật chính thức chưa được ban hành, 6G được kỳ vọng có tốc độ truyền dữ liệu vượt trội, độ trễ cực thấp, sử dụng phổ tần số rất cao và tích hợp công nghệ vệ tinh. Mạng không chỉ phục vụ nhu cầu truy cập Internet của người dùng mà còn hỗ trợ các ứng dụng như trí tuệ nhân tạo, Internet vạn vật (IoT), trung tâm dữ liệu, giao tiếp tầm xa và kết nối ở những khu vực khó tiếp cận.

Theo các nghiên cứu quốc tế, 6G hướng tới băng thông lớn hơn, vùng phủ rộng hơn và tiêu thụ năng lượng hiệu quả hơn so với 5G, góp phần giảm tác động môi trường của hạ tầng viễn thông trong dài hạn.

Biển hiệu khu trải nghiệm mạng 6G của một nhà mạng tại sự kiện MWC 2023. Ảnh: Lưu Quý

Bên cạnh viễn thông, TP HCM đặt mục tiêu hoàn thiện hạ tầng dữ liệu và an ninh mạng, trong đó thành lập hoặc nâng cấp Trung tâm Giám sát An ninh mạng thành phố, tăng năng lực phát hiện và ứng phó rủi ro trong môi trường số.

Kế hoạch thực hiện Nghị quyết 57 của TP HCM cũng đẩy mạnh chuyển đổi số trong quản lý nhà nước, hoàn thiện nền tảng quản lý chính quyền số, tích hợp dữ liệu dùng chung và bảo đảm nguyên tắc "chỉ cung cấp thông tin một lần".

Năm nay, thành phố dự kiến triển khai quỹ đầu tư mạo hiểm, áp dụng cơ chế thí điểm (sandbox) cho các công nghệ mới, đồng thời ban hành chính sách ưu đãi nhằm thu hút doanh nghiệp công nghệ cao, startup và dòng vốn đầu tư nước ngoài. TP HCM cũng đề xuất cơ chế mua sắm công riêng cho lĩnh vực khoa học - công nghệ và chuyển đổi số, ưu tiên tốc độ triển khai, mức độ phù hợp công nghệ và chấp nhận rủi ro trong giới hạn cho phép, nhằm tháo gỡ những vướng mắc hiện nay, đồng thời thí điểm cơ chế thương mại hóa kết quả nghiên cứu và tài sản trí tuệ hình thành từ ngân sách nhà nước.

TP HCM cho biết sẽ đặt hàng ít nhất ba "bài toán lớn" gắn với thực tiễn đô thị như giao thông, logistics, y tế, giáo dục, quản trị đô thị... để doanh nghiệp và viện, trường tham gia giải quyết trong năm.

Thành phố tiếp tục đầu tư hạ tầng khoa học - công nghệ, hình thành các khu vực thử nghiệm cho phương tiện bay không người lái (UAV) trong logistics và giám sát đô thị, cũng như thúc đẩy ứng dụng AI, dữ liệu lớn để xử lý vấn đề cấp bách như ùn tắc giao thông, ngập nước, ô nhiễm môi trường.

Ngoài tỷ lệ phủ sóng 5G đạt 95% dân số trở lên, TP HCM phấn đấu trong năm nay quy mô kinh tế số đạt tối thiểu 30% GRDP; 100% văn bản, hồ sơ công việc được xử lý trên môi trường điện tử và ký số. Ít nhất 80% dịch vụ công được cung cấp trực tuyến toàn trình; trên 80% người dân có tài khoản định danh điện tử; tối thiểu 80% giao dịch hành chính thực hiện theo hình thức "không tiếp xúc".

Lê Tuyết